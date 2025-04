Transition onéreuse : la première M5 hybride rechargeable fait flamber les tarifs

La lettre “M” chez BMW évoque plus que la performance. C’est un héritage, une signature, une ligne de conduite taillée pour les puristes. Mais en 2025, même les icônes doivent évoluer. Et c’est précisément ce que s’apprête à faire la BMW M5, en intégrant pour la première fois de son histoire une motorisation hybride rechargeable, sans pour autant céder un centimètre sur le terrain de la sportivité.

Car c’est là toute la promesse de cette future M5 PHEV : conjuguer le meilleur des deux mondes. Celui d’un V8 biturbo 4.4 L rugissant et plein de caractère, et celui d’un moteur électrique taillé pour renforcer les performances tout en abaissant les émissions. Le tout, avec une puissance combinée proche des 750 chevaux. Oui, sept cent cinquante. Un chiffre dément, digne d’une supercar, mais désormais au service d’une berline familiale au look affûté.

Une électrification radicale au service des sensations

La BMW M5 hybride rechargeable ne vient pas simplement cocher la case de la transition énergétique. Elle le fait avec un niveau d’ambition qui pourrait bien redéfinir ce qu’est une berline sportive premium dans les années à venir. Sous son capot, le V8 biturbo conserve tout son caractère mécanique, mais il est désormais soutenu par un moteur électrique qui injecte instantanément du couple et de la réactivité à bas régime. Une configuration proche de celle utilisée dans le BMW XM, mais ici adaptée à un châssis plus bas, plus dynamique, plus joueur.

Le résultat annoncé est explosif : accélérations fulgurantes, reprises instantanées, et une capacité à rouler quelques dizaines de kilomètres en mode 100 % électrique pour les trajets urbains ou les départs matinaux silencieux. L’objectif n’est pas ici de proposer une autonomie XXL, mais bien de réduire la consommation moyenne et les émissions, tout en ajoutant un niveau supplémentaire de polyvalence à une auto déjà multi-facettes.

Un design à la hauteur de sa puissance

Sans surprise, cette future M5 hybride ne passera pas inaperçue. Si les photos officielles ne sont pas encore dévoilées, les premières images camouflées laissent entrevoir une silhouette élargie, musclée, posée au sol comme une bête prête à bondir. Des éléments spécifiques de design devraient différencier cette version électrifiée : badges bleutés, détails aérodynamiques retravaillés, et peut-être même une signature lumineuse exclusive.

À bord, l’ambiance s’annonce comme toujours techno-sportive. BMW y intégrera bien entendu la dernière génération de son système iDrive, avec des écrans incurvés, des graphismes spécifiques à la gestion hybride, et toutes les aides à la conduite dernier cri. Mais rassurez-vous : le volant M, les sièges baquets et le toucher de route tranchant seront bien là.

Le prix d’une légende électrifiée

Si BMW reste discret sur le tarif final de cette M5 hybride rechargeable, il ne fait aucun doute qu’elle se situera au sommet de la gamme Série 5. On peut anticiper un prix de départ supérieur à 130 000 €, voire plus selon les options et finitions. Un positionnement logique pour une berline qui ambitionne de rivaliser avec les Mercedes-AMG E63 (prochaine génération également électrifiée) et Audi RS6 e-tron à venir.

Mais au-delà du prix, ce que propose la M5 2025, c’est une vision moderne de la sportivité, plus responsable, mais toujours aussi exaltante. Une voiture capable de frapper fort sur circuit, de rouler en silence en ville, et de dévorer l’asphalte sur autoroute, avec la même aisance. Une voiture pour les passionnés qui veulent tout, sans renoncer à rien