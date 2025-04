MG ose tout : la berline accessible qui défie les géants de l’automobile

Sur un marché où la majorité des citadines semblent s’être résignées à suivre une ligne dictée par la prudence, MG ose une proposition franche, directe, et résolument compétitive. La nouvelle MG3 2025 n’est pas un simple restylage ou une version “low cost” bien habillée. C’est une vraie déclaration d’intention, une tentative très sérieuse de bouleverser l’ordre établi, notamment celui du Dacia Sandero, jusqu’ici intouchable sur le créneau du budget maîtrisé.

Mais MG fait plus que s’attaquer à la citadine roumaine. Elle regarde aussi dans les yeux des références comme la Toyota Yaris hybride, avec une version électrifiée pleine de promesses. Et à vrai dire, pour ce qu’elle propose, cette MG3 risque fort de faire grincer quelques dents dans les services marketing de ses concurrentes.

Design affirmé et posture sérieuse

Dès le premier regard, la MG3 2025 affiche la couleur. Son design n’a rien de timide. Les lignes sont nettes, la calandre bien dessinée, les feux acérés, et l’ensemble dégage une vraie impression de modernité. Ce n’est pas une voiture qui cherche à se faire oublier dans un parking. Elle affirme son style, sans tomber dans la surenchère.

La silhouette est équilibrée, les proportions sont rassurantes. On sent que la voiture a été pensée pour séduire un public jeune, actif, urbain, mais aussi pour convaincre les automobilistes pragmatiques qui veulent du sérieux, du simple et du solide. Et à l’intérieur, même constat : la montée en gamme est frappante, surtout à ce niveau de prix.

Un intérieur bien plus généreux qu’attendu

Quand on s’installe à bord, on comprend vite que MG a misé gros sur l’expérience à bord. Le poste de conduite, moderne et épuré, intègre une instrumentation numérique fluide et un grand écran tactile central de 10,25 pouces. Les matériaux, sans être luxueux, sont bien assemblés. L’ergonomie est réussie, les commandes tombent sous la main, et le niveau d’équipement de série ferait rougir bien des rivales affichées à 5 000 euros de plus.

Dès la version de base, on retrouve la climatisation, les systèmes d’aide au stationnement, la connectivité smartphone. En montant en finition, on accède à un univers presque premium : caméra 360°, volant chauffant, démarrage mains libres. Une attention aux détails qu’on ne s’attendait pas forcément à trouver dans cette tranche de prix.

Deux visages, deux philosophies, un même objectif

Le vrai tour de force de MG avec cette MG3, c’est d’avoir su conjuguer simplicité mécanique et sophistication technologique. Car la citadine est disponible en deux motorisations distinctes. La version thermique, équipée d’un 1.5 atmosphérique de 116 ch, s’adresse aux automobilistes qui veulent une voiture sans prise de tête, avec une consommation contenue et un entretien minimal. Elle offre une conduite simple, souple, adaptée aux trajets urbains comme aux virées du week-end.

Mais la grande nouveauté, c’est la version Hybrid+. Ici, MG monte en puissance – littéralement – avec un système hybride non rechargeable combinant un moteur thermique de 102 ch et un moteur électrique de 136 ch, pour un total de 195 chevaux. Le tout géré par une batterie de 1,83 kWh, capable de réduire la consommation à 4,4 l/100 km tout en donnant un vrai coup de fouet aux performances. À la conduite, cette version hybride impressionne par sa vivacité, tout en conservant une gestion fluide et discrète.

Des prix imbattables et une stratégie claire

C’est peut-être là que la MG3 2025 enfonce le clou. Car si l’équipement est convaincant, les performances au rendez-vous et la présentation flatteuse, c’est bien le tarif qui vient faire tomber les dernières hésitations. En version essence, la MG3 débute à 13 990 €, un prix presque irréel au regard de la dotation.

Et même en hybride, la version la plus musclée – et la mieux équipée – n’excède pas 20 490 €. Pour une citadine full hybrid de 195 chevaux, c’est tout simplement sans concurrence sur le marché. Là où d’autres augmentent les prix et réduisent l’offre, MG fait le pari inverse : en donner plus, pour moins.

Un coup de maître ou une menace pour les références ?

Ce MG3 2025 est plus qu’une bonne affaire. C’est une voiture qui interroge, qui casse les codes et qui réinvente la valeur automobile dans le segment B. Elle ne cherche pas à se fondre dans la masse, mais à bousculer l’ordre établi avec intelligence. Elle ne prétend pas être la meilleure partout, mais propose un équilibre rare entre prix, équipement, performances et style.

En 2025, il faudra plus que jamais compter sur MG. Et si la MG3 ne fait pas encore l’unanimité, elle pourrait bien être celle qui oblige les autres à revoir leur copie.