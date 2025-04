Le retour du roi ? Mitsubishi relance l’Outlander PHEV, prêt à reconquérir la première place de sa catégorie.

Le Mitsubishi Outlander n’est pas un nouveau venu. Ce SUV japonais a longtemps joué la carte de la discrétion et de l’efficacité. Mais avec cette nouvelle génération 2025, Mitsubishi change de registre. Plus que jamais, ce modèle affiche des ambitions haut de gamme, une technologie hybride rechargeable parmi les plus avancées du segment, et un design renouvelé, plus affirmé, plus statutaire. Il ne s’agit plus simplement de convaincre les fidèles de la marque. L’objectif est clair : séduire au-delà du cercle habituel, et s’imposer face aux Peugeot 3008, Toyota RAV4 ou Hyundai Tucson PHEV.

Un style modernisé, une présence plus musclée

Dès le premier regard, le nouvel Outlander impressionne par sa prestance. Plus large, plus sculpté, il dégage une véritable personnalité visuelle. La face avant, marquée par une signature lumineuse horizontale et des optiques fines, lui donne une allure volontaire et tendue. Les flancs sont travaillés avec soin, les passages de roues bien dessinés, et l’ensemble dégage une sensation de solidité et de modernité, sans renier son ADN japonais.

À l’intérieur, le changement est tout aussi profond. L’habitacle devient un lieu à part entière, où l’on sent une montée en gamme nette. Les matériaux sont mieux choisis, l’assemblage est précis, et les technologies embarquées — que ce soit au niveau de l’infodivertissement ou de l’affichage — sont au goût du jour. L’espace à bord reste généreux, avec une configuration jusqu’à 7 places, et un coffre modulable parfaitement adapté à un usage familial.

Une technologie hybride rechargeable à la pointe

Mais ce qui fait vraiment entrer l’Outlander 2025 dans une nouvelle dimension, c’est sa chaîne de traction PHEV, parmi les plus abouties du moment. Sous le capot, on retrouve une configuration inédite combinant un moteur thermique et deux moteurs électriques, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière, permettant une transmission intégrale intelligente et une répartition de la puissance sans rupture.

Au total, l’ensemble développe 306 chevaux, ce qui place l’Outlander parmi les plus puissants de son segment. Mais plus que la performance brute, c’est la gestion intelligente de l’énergie qui impressionne. La voiture est capable de rouler jusqu’à 86 kilomètres en tout électrique, ce qui la rend parfaitement utilisable au quotidien sans consommer une goutte de carburant. Et lorsque l’autonomie électrique est épuisée, la transition vers l’hybride est fluide, silencieuse et efficace.

Un comportement routier plus précis, une expérience globale maîtrisée

Sur la route, le nouvel Outlander étonne par sa rigueur de comportement. La direction est précise, l’amortissement bien calibré, et le silence de fonctionnement, même en mode hybride, est remarquable. Ce n’est pas un SUV sportif, mais c’est un SUV rassurant, confortable, et capable d’enchaîner les kilomètres dans un confort de marche très appréciable.

Grâce à sa transmission intégrale électrique, le Outlander conserve également des capacités hors route bien supérieures à la moyenne des PHEV concurrents, ce qui ravira les conducteurs qui aiment sortir des sentiers battus… ou simplement garder une motricité optimale en hiver.

Conclusion : l’Outlander 2025 passe à la vitesse supérieure

Le Mitsubishi Outlander 2025 n’est plus une alternative discrète. Il devient un acteur crédible et compétitif, à tous les niveaux : design, motorisation, autonomie, technologie, confort. Avec son système hybride rechargeable de nouvelle génération, sa finition en nette progression et une vraie polyvalence au quotidien, il coche toutes les cases pour les familles à la recherche d’un SUV spacieux, propre et agréable à vivre.

Proposé dans les concessions dès cette année, il pourrait bien représenter la meilleure synthèse du moment entre puissance, sobriété et efficacité électrique