Ce SUV coréen de 380 CV fait trembler les premium allemands et réinvente le segment

Genesis, la marque de luxe du groupe Hyundai, continue son expansion en mettant à jour son GV70, un SUV haut de gamme qui vient se positionner face aux références du segment comme le Mercedes GLC, l’Audi Q5 et le BMW X3. Avec un design modernisé, un habitacle encore plus technologique et des motorisations puissantes, ce modèle 2026 entend bien s’imposer comme une alternative crédible aux SUV allemands.

Un design extérieur affiné et plus dynamique

Le Genesis GV70 2026 évolue légèrement sur le plan esthétique tout en conservant son ADN raffiné et sportif. À l’avant, la calandre en “bouclier” est conservée, mais les pare-chocs ont été redessinés pour renforcer l’agressivité du SUV. Les nouveaux phares LED matriciels améliorent non seulement le style mais aussi la visibilité nocturne.

De profil, de nouvelles jantes de 19 ou 21 pouces font leur apparition, accentuant la stature imposante du véhicule. À l’arrière, des feux LED revisités et un diffuseur légèrement retravaillé confèrent au GV70 une allure plus sophistiquée.

Un intérieur encore plus luxueux et technologique

Si le design extérieur évolue en douceur, l’habitacle subit une refonte plus significative. L’élément central de cette mise à jour est un écran OLED massif de 27 pouces, qui regroupe à la fois l’instrumentation et le système multimédia. Cette nouvelle dalle ultra-moderne offre une expérience immersive et une réactivité améliorée.

Les matériaux utilisés ont également été revus, avec de nouvelles garnitures haut de gamme et un volant redessiné, apportant une touche plus élégante et ergonomique. Genesis a également optimisé l’insonorisation de l’habitacle, garantissant un confort acoustique amélioré lors des trajets longue distance.

Des motorisations puissantes et une transmission optimisée

Sous le capot, le Genesis GV70 2026 propose deux options essence :

Un 4 cylindres 2.5 litres turbo développant 300 chevaux , offrant un bon compromis entre performance et consommation.

développant , offrant un bon compromis entre performance et consommation. Un V6 3.5 litres biturbo, délivrant 380 chevaux, conçu pour ceux qui recherchent une conduite plus dynamique et réactive.

Les deux versions sont couplées à une transmission automatique à 8 rapports et bénéficient d’une transmission intégrale intelligente, intégrant un mode Terrain pour améliorer la motricité sur surfaces glissantes ou accidentées.

Un positionnement tarifaire attractif et une disponibilité progressive

Le Genesis GV70 2026 est disponible en précommande aux États-Unis, avec un prix de départ fixé à 47 985 dollars. Ce tarif le place en concurrence directe avec ses rivaux allemands, tout en offrant un niveau d’équipement plus généreux de série.

Genesis, déjà bien implanté en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse, n’a pas encore confirmé la date d’arrivée du GV70 sur d’autres marchés européens. Toutefois, avec l’ambition de la marque de s’étendre sur le Vieux Continent, il est probable que ce modèle fasse son entrée en France dans les mois à venir.

Un SUV premium qui gagne en crédibilité

Caractéristique Détails Motorisations 2.5L Turbo (300 ch) / 3.5L V6 Biturbo (380 ch) Transmission Automatique 8 rapports avec transmission intégrale Écran central OLED 27 pouces, combiné avec l’instrumentation Équipements Nouveaux matériaux de finition, insonorisation améliorée Options extérieures Jantes 19″ ou 21″, phares LED matriciels Prix de départ 47 985 $ Disponibilité Précommandes ouvertes aux États-Unis, livraisons en avril

Avec cette mise à jour, le Genesis GV70 se rapproche encore un peu plus des standards des SUV premium allemands, tout en se différenciant par son design audacieux et son positionnement technologique avancé. En combinant performance, raffinement et connectivité, il renforce l’image d’une marque qui ne cesse de monter en gamme.