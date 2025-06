Le Jeep Compass s’apprête à faire peau neuve pour 2025 avec une refonte complète qui vise à moderniser ce SUV compact tout en restant fidèle à l’ADN de la marque. Désormais basé sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, ce modèle promet une large gamme de motorisations hybrides et électriques, un design renouvelé et des capacités tout-terrain optimisées.

Produit dans l’usine Stellantis de Melfi, en Italie, le Compass de nouvelle génération sera officiellement présenté au printemps 2025, avec une commercialisation prévue peu après en Europe.

Un design modernisé et une identité renforcée

Les premiers teasers officiels du Jeep Compass 2025 dévoilent un SUV aux lignes plus dynamiques et sculptées, qui conserve les éléments stylistiques iconiques de la marque. La calandre à sept fentes, signature inimitable de Jeep, est toujours présente, mais se modernise avec des inserts affinés et une signature lumineuse LED redessinée.

Le profil du véhicule gagne en fluidité, avec un travail aérodynamique plus abouti, des arches de roues élargies et des jantes au design repensé. L’arrière adopte un style plus épuré, avec des feux LED horizontaux qui accentuent la largeur du véhicule.

En plus des versions classiques, Jeep a confirmé l’arrivée d’une variante Trailhawk, plus orientée tout-terrain, qui bénéficiera d’un châssis renforcé, d’une garde au sol accrue et de technologies spécifiques pour améliorer ses performances en off-road.

Des motorisations hybrides et électriques sur la plateforme STLA Medium

L’un des changements majeurs du Jeep Compass 2025 réside dans l’adoption de la plateforme STLA Medium, conçue par Stellantis pour accueillir différentes motorisations électrifiées. Ce SUV compact sera proposé avec plusieurs configurations :

Mild-Hybrid (Hybrid 48V) : Une version hybride légère essence, idéale pour réduire la consommation en ville.

: Une version hybride légère essence, idéale pour réduire la consommation en ville. Hybride Rechargeable (PHEV) : Une motorisation hybride rechargeable avec une autonomie en mode 100 % électrique améliorée , supérieure aux 50 km du modèle actuel.

: Une motorisation hybride rechargeable avec , supérieure aux 50 km du modèle actuel. 100 % Électrique (BEV) : Une version zéro émission qui pourrait offrir jusqu’à 600 km d’autonomie (WLTP) grâce à une batterie haute capacité.

La plateforme STLA Medium permet également une recharge rapide en courant continu (DC), avec des capacités allant jusqu’à 200 kW, permettant de récupérer 80 % d’autonomie en moins de 30 minutes.

Un intérieur plus connecté et technologique

Si l’extérieur évolue, l’habitacle du Jeep Compass 2025 devrait également bénéficier d’un saut technologique important. On retrouvera probablement un double écran numérique combinant un tableau de bord digital et un écran tactile central, intégrant le dernier système d’infodivertissement Uconnect de Stellantis.

L’ergonomie et le confort seront optimisés, avec des matériaux de meilleure qualité, une nouvelle interface plus fluide et une compatibilité renforcée avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Les aides à la conduite seront également améliorées avec des systèmes comme :

Le régulateur de vitesse adaptatif avec maintien dans la voie

Le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons et cyclistes

Une assistance au stationnement intelligente

Une conduite semi-autonome de niveau 2 sur autoroute

Un lancement prévu pour 2025 en Europe

La production du Jeep Compass 2025 débutera dans l’usine de Melfi en Italie, qui joue un rôle clé dans la stratégie d’électrification de Stellantis. La commercialisation en Europe est prévue pour le second semestre 2025, avec une arrivée sur d’autres marchés, notamment en Amérique du Nord, en 2026.

Avec une gamme de motorisations variée, un design modernisé et une technologie embarquée de pointe, le nouveau Jeep Compass entend bien se positionner comme un SUV compact de référence sur le segment. Face à des concurrents comme le Toyota RAV4, le Peugeot 3008 ou encore le Volkswagen Tiguan, il devra convaincre par son ADN Jeep, son polyvalence et ses performances électrifiées.