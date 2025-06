Cette hybride rechargeable d’un constructeur ultra fiable écrase la concurrence et domine les ventes en Europe malgré un coffre plus petit

Le marché des SUV hybrides rechargeables est en pleine effervescence, mais un modèle se démarque nettement du lot depuis le début de l’année 2025. Le Toyota C-HR hybride rechargeable confirme mois après mois sa domination dans le segment PHEV en Europe, consolidant sa position de leader incontesté face à des concurrents pourtant redoutables comme Ford et Honda.

Les chiffres de février sont éloquents : avec 808 unités vendues et une part de marché de 11,7%, le C-HR PHEV devance largement le Ford Kuga PHEV (537 unités) et même son grand frère, le Toyota RAV4 hybride rechargeable (477 unités). Sur le cumul annuel, le SUV compact japonais maintient sa suprématie avec 1 438 immatriculations, loin devant ses plus proches poursuivants, le BYD Seal U (806 ventes) et le Ford Kuga hybride rechargeable (791 unités).

Cette performance commerciale exceptionnelle s’explique par une combinaison de facteurs qui font du Toyota C-HR PHEV une proposition particulièrement attractive dans sa catégorie : la réputation de fiabilité inégalée du constructeur japonais, des performances électriques convaincantes et un rapport qualité-prix compétitif, le tout dans un package au design distinctif de 4,36 mètres de longueur.

Une motorisation hybride rechargeable performante et efficiente

Le cœur technologique du Toyota C-HR PHEV, commercialisé sous l’appellation “220PH”, impressionne par sa puissance combinée de 223 chevaux. Cette motorisation associe un bloc thermique essence 2.0 litres développant 152 ch à un moteur électrique de 163 ch, offrant des performances dynamiques tout en maintenant une efficience énergétique remarquable.

La batterie de 12,8 kWh permet au SUV japonais d’afficher une autonomie électrique homologuée de 66 kilomètres, suffisante pour couvrir la majorité des trajets quotidiens sans consommer la moindre goutte de carburant. Cette capacité lui vaut l’obtention du label Cero de la DGT, synonyme d’avantages fiscaux et de circulation dans de nombreuses zones urbaines réglementées.

Plus impressionnant encore, sa consommation officielle n’est que de 0,8 litre aux 100 kilomètres en cycle mixte – un chiffre qui, même s’il est difficile à atteindre en conditions réelles, témoigne de l’efficience du système hybride rechargeable développé par Toyota.

Un habitacle technologique malgré un coffre réduit

Si le C-HR PHEV reprend les dimensions extérieures des versions HEV standard (4,36 mètres de longueur), il concède néanmoins quelques litres de capacité de coffre pour loger sa batterie plus volumineuse. Avec 310 litres disponibles, il offre un volume légèrement inférieur à celui des versions hybrides simples, un compromis acceptable compte tenu des avantages de sa motorisation.

L’habitacle bénéficie d’une présentation moderne avec un tableau de bord numérique de 12,3 pouces de série. Selon la finition choisie, l’écran central d’infodivertissement peut atteindre également 12,3 pouces (contre 8 pouces pour les versions d’entrée de gamme), offrant une interface technologique à la hauteur des standards actuels.

Une gamme complète et un prix compétitif

Le Toyota C-HR PHEV se décline en quatre niveaux de finition pour répondre aux attentes variées de la clientèle : Advance, GR Sport, Premiere Edition et GR Sport Premiere Edition. Cette stratégie permet au constructeur japonais de couvrir un large spectre de prix, démarrant à 32 800 euros pour la version d’entrée de gamme et culminant à 48 400 euros pour la version la plus exclusive.

Bâti sur la plateforme modulaire TNGA-C qui équipe de nombreux modèles Toyota de dernière génération, le C-HR PHEV bénéficie d’une conception moderne garantissant un comportement routier équilibré et un niveau de sécurité optimal.

Le succès incontestable du Toyota C-HR hybride rechargeable en ce début d’année 2025 démontre la pertinence de la stratégie d’électrification du constructeur japonais, qui capitalise sur des décennies d’expertise en matière de motorisations hybrides pour proposer aujourd’hui des solutions rechargeables convaincantes. Un leadership qui semble bien parti pour durer, tant les qualités intrinsèques du modèle répondent aux attentes actuelles des consommateurs européens.