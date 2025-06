Le nouveau MGS5 EV se dévoile ce printemps : tout ce qu’il faut savoir sur le futur SUV électrique de MG

MG continue son offensive sur le marché de l’électrique avec le MG S5 EV, un break 100 % électrique qui vient enrichir l’offre de la marque. Ce modèle repose sur la plateforme modulaire MSP, déjà éprouvée sur la MG4 EV, et vise à combiner autonomie, espace et accessibilité pour les familles et les professionnels en quête d’une alternative aux SUV.

Alors que le marché européen privilégie les crossovers et SUV, MG fait le pari du break électrique, une catégorie encore rare dans l’univers des véhicules zéro émission. Avec une ligne dynamique et un design épuré, le MG S5 EV s’adresse à ceux qui recherchent un véhicule spacieux, efficace et technologiquement avancé.

Une motorisation efficiente et une autonomie optimisée

Le MG S5 EV est équipé d’une motorisation électrique performante, qui devrait offrir une puissance de l’ordre de 180 à 200 chevaux, avec une transmission aux roues avant. Il embarque une batterie de 61 kWh pour la version standard et une batterie de 77 kWh pour la version longue autonomie.

Grâce à son efficience énergétique optimisée, l’autonomie pourrait atteindre 500 km (cycle WLTP) sur la version la plus performante. Comme sur les autres modèles de la marque, il bénéficiera d’une recharge rapide en courant continu (DC) jusqu’à 150 kW, permettant de récupérer 80 % de batterie en 35 minutes.

MG met ainsi l’accent sur une polyvalence accrue, permettant au S5 EV d’être aussi à l’aise en ville qu’en longs trajets.

Un habitacle technologique et spacieux

L’intérieur du MG S5 EV reprend l’ADN de la marque avec un habitacle connecté et moderne. Il dispose d’un écran central tactile de 12,3 pouces, d’un tableau de bord numérique et d’une interface compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

La modularité est au cœur du concept de ce break électrique :

Un espace arrière généreux permettant d’accueillir confortablement cinq passagers .

permettant d’accueillir confortablement . Un coffre de plus de 500 litres , offrant un espace de chargement supérieur à celui de nombreuses berlines électriques.

, offrant un espace de chargement supérieur à celui de nombreuses berlines électriques. Une banquette arrière rabattable pour augmenter le volume de chargement et optimiser la praticité du véhicule.

Côté sécurité, le MG S5 EV sera équipé des dernières aides à la conduite avancées (ADAS), incluant le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence et l’assistance au maintien dans la voie.

Un positionnement tarifaire compétitif face à la concurrence

Si MG reste fidèle à sa politique tarifaire agressive, le S5 EV pourrait être proposé à un prix de départ autour de 35 000 euros, avant application des éventuelles aides gouvernementales. Cela en ferait un break électrique plus accessible que les rares alternatives disponibles sur le marché, comme le Volkswagen ID.7 Tourer ou le Peugeot e-308 SW.

Avec ce modèle, MG confirme son ambition de rendre l’électrique accessible à tous, tout en offrant un véhicule familial et polyvalent, capable de rivaliser avec les modèles thermiques et hybrides encore dominants sur le segment des breaks.