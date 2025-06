Lexus UX 300e 2025 : le SUV compact électrique premium enfin à la hauteur de ses concurrents

Le Lexus UX 300e, version 100 % électrique du SUV compact japonais, se positionne comme une alternative haut de gamme dans le segment en pleine expansion des SUV électriques urbains. Avec un design distinctif, une finition premium et une autonomie optimisée, il vise à séduire une clientèle exigeante, en quête de confort et de raffinement.

Avec une longueur de 4 495 mm, une largeur de 1 840 mm et une hauteur de 1 540 mm, le UX 300e conserve un gabarit adapté à la ville, tout en offrant une habitabilité généreuse et un coffre de 486 litres. Son empattement de 2 640 mm garantit un bon compromis entre agilité et espace intérieur.

L’esthétique du UX 300e reste fidèle à l’identité visuelle de Lexus, avec une calandre spécifique et des feux LED effilés qui accentuent son dynamisme. Son aérodynamisme optimisé contribue également à l’amélioration de son autonomie et de son efficacité énergétique.

Une motorisation électrique performante et efficiente

Sous le capot, le Lexus UX 300e 2025 est propulsé par un moteur électrique de 204 chevaux (150 kW) et 300 Nm de couple. Cette configuration lui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes, une performance honorable pour un SUV compact premium.

L’une des améliorations majeures de cette version 2025 réside dans sa batterie de 72,8 kWh, offrant désormais jusqu’à 453 km d’autonomie (cycle WLTP), contre environ 315 km sur la précédente génération. Cette nette progression permet au UX 300e de s’affirmer face à ses rivaux, notamment les Mercedes EQA et BMW iX1.

Grâce à la recharge rapide en courant continu (DC) jusqu’à 150 kW, il est possible de récupérer 80 % d’autonomie en environ 30 minutes, facilitant ainsi les longs trajets.

Un habitacle premium avec les dernières technologies embarquées

À l’intérieur, Lexus mise sur le confort et l’ergonomie avec des matériaux haut de gamme et une finition soignée. L’écran central tactile de 8 pouces (ou 12,3 pouces selon la finition) intègre le dernier système multimédia Lexus Link Pro, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Le tableau de bord numérique de 7 pouces affiche toutes les informations essentielles sur la conduite, l’autonomie et la consommation d’énergie. Pour renforcer l’expérience utilisateur, Lexus propose également un système audio premium Mark Levinson et une ambiance intérieure personnalisable avec éclairage d’ambiance LED.

Côté sécurité, le UX 300e bénéficie du Lexus Safety System+, comprenant :

Régulateur de vitesse adaptatif

Détection des angles morts

Freinage d’urgence avec détection des piétons

Lecture des panneaux de signalisation

Aide au maintien dans la voie

Une gamme et des prix ajustés pour 2025

Le Lexus UX 300e 2025 est disponible en trois niveaux de finition, adaptés aux différents besoins et budgets :

Pack : entrée de gamme à partir de 49 990 € , incluant l’essentiel des équipements de confort et de sécurité.

: entrée de gamme à partir de , incluant l’essentiel des équipements de confort et de sécurité. Luxe : version intermédiaire à 54 990 € , avec un intérieur plus raffiné et des aides à la conduite avancées.

: version intermédiaire à , avec un intérieur plus raffiné et des aides à la conduite avancées. Executive : finition haut de gamme à 61 990 €, intégrant le système audio Mark Levinson, le toit ouvrant et des finitions premium.

Avec ces tarifs, le UX 300e reste compétitif face à ses rivaux directs, en offrant un positionnement haut de gamme et une technologie embarquée évoluée.

Un SUV électrique premium taillé pour la ville et les longs trajets

Avec une autonomie en hausse, un habitacle raffiné et des technologies de pointe, le Lexus UX 300e 2025 s’impose comme une alternative crédible aux SUV électriques premium du marché. Son positionnement haut de gamme et sa fiabilité Lexus en font un choix intéressant pour les acheteurs recherchant une expérience de conduite électrifiée sans compromis sur le luxe et le confort.

Son principal défi reste la concurrence féroce du segment, notamment avec l’arrivée de modèles comme le Volvo EX30, le Mercedes EQA et le BMW iX1. Cependant, avec sa qualité de fabrication irréprochable et son autonomie améliorée, le UX 300e pourrait bien séduire une clientèle fidèle aux valeurs de la marque japonaise.