Cette voiture hybride surprenante dévore 100 km sans une goutte d’essence : l’alternative suédoise qui change la donne

La Lynk & Co 08 sera l’une des plus importantes sorties de l’année dans le domaine des voitures hybrides rechargeables en Europe. Ce D-SUV n’est qu’un modèle parmi ceux déjà lancés par la marque semi-haut de gamme du groupe Geely, qui positionnera ainsi ses produits nettement en dessous de ceux de Volvo en termes de prix, tout en se permettant d’innover avec des technologies qui lui permettront d’offrir des performances bien supérieures.

C’est précisément le cas du 08, un SUV qui vient concurrencer le segment du Volvo XC60, mais qui, avec une autonomie homologuée de 200 kilomètres, sera beaucoup moins cher que le suédois. En regardant le reste du catalogue mondial de Lynk & Co, il y a un modèle qui, utilisant exactement le même schéma hybride rechargeable que le 08, pourra offrir une autonomie électrique bien supérieure, à tel point qu’il pourrait servir d’alternative à part entière aux véhicules électriques purs. Il s’agit du Lynk & Co 07, qui, grâce à sa carrosserie de type berline, est beaucoup plus efficace que son « frère » SUV.

Les dimensions impressionnantes de la berline

En fait, de par la façon dont la 07 a été développée, le modèle peut être considéré comme la version berline de la 08. Ses dimensions sont très similaires, elle mesure 4827 mm de long, 1900 mm de large et 1480 mm de haut, avec un empattement de 2843 mm et un coffre de 450 litres.

Lynk & Co 07 Dimensions Longueur 4827 mm Largeur 1900 mm Hauteur 1480 mm Empattement 2843 mm Capacité du coffre 450 l

Une technologie hybride optimisée

Cependant, en raison des caractéristiques inhérentes à une carrosserie de type berline, il semble que Lynk & Co n’ait pas pu mettre en œuvre dans la 07 la batterie démesurée qui équipe la 08, fer de lance de sa gamme, avec pas moins de 39,6 kWh de capacité, ce qui lui confère une autonomie de 200 kilomètres en Europe selon le cycle WLTP.

Au lieu de cela, la Lynk & Co 07 EM-P utilise une batterie de 18,99 kWh de capacité qui lui permet d’atteindre une autonomie électrique de 126 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, beaucoup moins précis que le WLTP européen déjà imprécis, selon lequel elle devrait au moins homologuer 100 kilomètres en mode électrique.

Lynk & Co 07 Fiche technique Moteur essence 1,5 litre, 4 cylindres, turbo Puissance du moteur essence 120 kW Moteur électrique 160 kW Puissance totale du système 217 CV Batterie 18,99 kWh (phosphate de fer et lithium – LFP) Autonomie électrique (CLTC) 126 km Autonomie estimée (WLTP) 100 km

Le moteur à essence est le même moteur de 1,5 litre de cylindrée, quatre cylindres et turbocompresseur, mais cette fois-ci, il développe 120 kW de puissance. Grâce à un moteur électrique de 160 kW, la puissance totale de l’ensemble est de 217 CV.

Une arrivée imminente sur le marché européen

Enfin, étant donné que la marque est en pleine expansion en Europe et qu’elle étoffe son catalogue de produits à la hâte, le Lynk & Co 07 pourrait bien être l’un des prochains modèles que la marque introduira en Europe.

Compte tenu de son prix en Chine, qui est d’environ 23 500 dollars, et en suivant la même logique de conversion appliquée à la Lynk & Co 08, qui coûte 28 800 dollars sur son marché d’origine et est commercialisée en Europe pour 52 995 euros, on peut raisonnablement estimer que la 07 pourrait se situer autour de 43 000 euros en Europe, peut-être moins. Si l’on tient compte du fait que la batterie la plus petite du 08 est de 21 kWh au lieu des 18,99 kWh du 07, le prix pourrait être encore plus compétitif.