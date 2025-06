Ce SUV familial 7 places au prix d’une citadine pourrait être l’achat le plus intelligent de 2025

Opel relance le Frontera, un nom emblématique qui fait peau neuve pour 2025. Désormais repositionné en tant que SUV familial abordable, il adopte un design moderne et robuste, fidèle aux codes esthétiques d’Opel. Inspiré du récent Opel Astra et du Grandland, il affiche une face avant affirmée avec une calandre Vizor et des feux LED effilés, lui conférant une identité forte.

Avec des dimensions optimisées pour un usage quotidien, le nouveau Frontera mise sur un empattement généreux afin d’offrir un espace intérieur confortable. Il est disponible en versions cinq et sept places, offrant une modularité appréciable pour les familles et les professionnels ayant besoin de polyvalence.

Des motorisations hybrides 48V pour plus d’efficience

Opel équipe son Frontera 2025 d’une technologie hybride légère (MHEV 48V), une alternative économique et efficiente face aux modèles 100 % électriques encore plus onéreux. Deux motorisations sont disponibles :

Hybrid 100 : un moteur essence couplé à une assistance électrique, idéal pour la ville et les trajets courts.

: un moteur essence couplé à une assistance électrique, idéal pour la ville et les trajets courts. Hybrid 136 : une version plus performante, adaptée aux longs trajets et aux charges plus importantes, offrant une meilleure réactivité sur route.

Ces motorisations permettent au Frontera de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO₂, tout en bénéficiant des avantages de l’hybridation, notamment dans les zones à faibles émissions.

Un habitacle spacieux et bien équipé

À l’intérieur, Opel mise sur l’ergonomie et la technologie. Le tableau de bord numérique intègre un écran tactile moderne, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, facilitant la connectivité et la navigation.

L’un des points forts du Frontera réside dans sa modularité :

Configuration 5 ou 7 places , avec un espace généreux pour les passagers.

, avec un espace généreux pour les passagers. Banquette arrière rabattable , permettant d’augmenter le volume du coffre pour les besoins de transport.

, permettant d’augmenter le volume du coffre pour les besoins de transport. Matériaux robustes et finitions soignées, pour un confort optimal à bord.

Côté sécurité, le SUV est équipé des dernières aides à la conduite :

Régulateur de vitesse adaptatif

Détection des piétons et freinage d’urgence automatique

Caméra de recul et aide au stationnement

Alerte de franchissement de ligne

Un prix attractif pour un SUV familial hybride

Avec un prix de départ de 24 500 €, l’Opel Frontera 2025 se positionne comme l’un des SUV hybrides les plus abordables du marché. La version GS Hybrid 136 offre un équilibre idéal entre équipements et performances, tout en restant dans une gamme de prix accessible.

Disponible à la commande dès mars 2025, il vient concurrencer des modèles comme le Renault Austral, le Dacia Jogger Hybrid et le Peugeot 3008 Hybrid.

Grâce à son rapport qualité/prix attractif, sa modularité et ses motorisations hybrides efficientes, le nouvel Opel Frontera s’impose comme une option idéale pour les familles à la recherche d’un SUV polyvalent et économique.