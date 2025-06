Mercedes Classe C 300 de : l’hybride diesel rechargeable qui défie les tendances

Alors que la plupart des constructeurs abandonnent progressivement les moteurs diesel au profit de l’électrification, Mercedes-Benz persiste avec la Classe C 300 de, un modèle hybride rechargeable combinant un moteur diesel et une motorisation électrique. Un choix audacieux qui permet d’offrir autonomie, performances et sobriété, dans un segment où l’essence et l’électrique sont devenus la norme.

Sous le capot, la Mercedes Classe C 300 de associe un moteur diesel 2.0 de 197 chevaux à un moteur électrique de 129 chevaux, portant la puissance totale à 313 chevaux et 550 Nm de couple. Cette configuration permet à la berline d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 6,4 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 241 km/h.

Mais c’est surtout son autonomie en mode électrique qui marque la différence. Grâce à une batterie de 25,4 kWh, la Classe C 300 de peut rouler jusqu’à 116 km sans utiliser une seule goutte de carburant, un record pour une hybride rechargeable diesel. Cette capacité lui permet de réduire drastiquement sa consommation de carburant en usage quotidien, notamment en milieu urbain.

Une consommation optimisée et une autonomie impressionnante

L’un des atouts majeurs de cette motorisation hybride diesel est sa faible consommation sur longue distance. Contrairement aux hybrides rechargeables essence, qui voient leur consommation s’envoler une fois la batterie épuisée, le moteur diesel assure une sobriété exemplaire même en usage prolongé.

Avec une autonomie combinée dépassant les 1 000 km, la Classe C 300 de s’impose comme l’un des meilleurs choix pour les gros rouleurs, en particulier ceux qui parcourent régulièrement de longues distances sur autoroute. De plus, la batterie étant rechargeable en 30 minutes sur une borne rapide, il est possible d’optimiser l’usage du mode électrique pour maximiser l’efficacité énergétique.

Un confort et une technologie de pointe

À bord, Mercedes-Benz reste fidèle à son ADN de luxe et de raffinement. L’habitacle de la Classe C 300 de reprend les standards de la marque avec des matériaux haut de gamme, une finition soignée et une interface numérique ultra-moderne.

L’écran central tactile MBUX de 11,9 pouces, orienté vers le conducteur, permet d’accéder à toutes les fonctionnalités du véhicule, y compris la gestion intelligente du mode hybride. Le tableau de bord numérique personnalisable affiche en temps réel l’autonomie électrique restante, la récupération d’énergie et la consommation moyenne.

Côté sécurité et aides à la conduite, le modèle est équipé des dernières technologies de Mercedes Intelligent Drive, incluant :

Le régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go ,

, L’assistant de maintien dans la voie ,

, La détection des angles morts ,

, Le freinage d’urgence automatique ,

, Une caméra 360° pour les manœuvres facilitées.

Une alternative crédible face aux hybrides rechargeables essence

Avec la disparition progressive des motorisations diesel sur le marché européen, la Mercedes Classe C 300 de se démarque en proposant une alternative plus efficiente aux hybrides rechargeables essence. Son autonomie électrique élevée, couplée à la sobriété du diesel sur long trajet, en fait un choix pertinent pour ceux qui ne sont pas encore prêts à passer au 100 % électrique.

Toutefois, malgré ses avantages, ce type de motorisation hybride rechargeable diesel reste un pari risqué. Dans certains pays comme l’Espagne ou la France, les incitations fiscales et les infrastructures de recharge ne favorisent pas ce type de technologie. De plus, le coût d’entretien et la complexité mécanique du système hybride diesel-électrique peuvent dissuader certains acheteurs.

Mercedes-Benz mise cependant sur un public fidèle et exigeant, à la recherche d’une berline premium à la consommation maîtrisée et aux performances de haut niveau. Reste à voir si ce modèle pourra séduire suffisamment de clients pour justifier la poursuite de cette motorisation sur les générations futures.