Ce PHEV chinois pulvérise tous les records : 610 ch, 1 300 km d’autonomie et seulement 31 500 €

Chery continue son offensive sur le marché des SUV électrifiés avec son dernier modèle, le Exeed VX C-DM. Conçu pour rivaliser avec les références premium du segment, ce SUV hybride rechargeable impressionne par sa puissance, son autonomie et son équipement ultra-complet. Avec ses 610 chevaux et une autonomie combinée de 1 300 km, il s’impose comme l’un des modèles les plus ambitieux de l’année sur le marché chinois.

Ce mastodonte de 5,01 mètres de long offre une configuration à sept places, se positionnant comme une alternative aux BMW X7, Mercedes GLS ou Range Rover PHEV, mais à un prix bien plus attractif.

Une motorisation hybride ultra-performante

Sous le capot, le Chery Exeed VX C-DM associe un moteur essence 1.5 turbo à deux moteurs électriques, développant une puissance cumulée de 610 chevaux pour un couple de 920 Nm. Grâce à cette configuration, il est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, un exploit pour un véhicule de ce gabarit.

L’un de ses points forts est son autonomie exceptionnelle. Équipé d’une batterie NCM fournie par CATL, il peut parcourir 180 km en mode 100 % électrique. En combinant le moteur thermique et l’énergie de la batterie, l’autonomie totale atteint 1 300 km, un record pour un SUV hybride rechargeable.

Grâce à la technologie de recharge rapide, le VX C-DM permet également de récupérer une bonne partie de son autonomie en un temps réduit, un atout majeur pour les longs trajets.

Un intérieur luxueux et technologique

L’expérience à bord du Exeed VX C-DM est à la hauteur de ses ambitions. L’habitacle mise sur le luxe et la haute technologie, avec des matériaux raffinés et un équipement dernier cri. Parmi les éléments notables, on retrouve :

Sièges massants en cuir haut de gamme pour un confort optimal.

pour un confort optimal. Un système audio premium à 23 haut-parleurs , conçu pour une immersion sonore exceptionnelle.

, conçu pour une immersion sonore exceptionnelle. Un tableau de bord numérique de grande taille et un écran central avec toutes les fonctionnalités connectées.

et un écran central avec toutes les fonctionnalités connectées. 26 aides à la conduite (ADAS) pour une expérience sécurisée et fluide.

pour une expérience sécurisée et fluide. Caméra 540° facilitant le stationnement et la conduite en environnement urbain.

L’ambiance à bord est résolument premium, avec une attention particulière portée au bien-être des passagers, ce qui en fait un modèle aussi adapté aux longs voyages qu’à une utilisation quotidienne.

Un design affirmé et moderne

Côté esthétique, le Chery Exeed VX C-DM adopte un style imposant et sophistiqué, fidèle aux standards des SUV haut de gamme. La calandre massive et les lignes épurées lui confèrent une présence forte sur la route, tandis que ses optiques LED affinées ajoutent une touche de modernité.

L’aérodynamisme a été soigné pour améliorer les performances et l’efficacité énergétique, tout en conservant une prestance digne des modèles premium européens.

Un rapport qualité-prix imbattable

L’un des arguments les plus convaincants du Chery Exeed VX C-DM, c’est son prix. Disponible en précommande en Chine à 239 900 yuans (environ 33 085 dollars ou 30 500 euros), il défie largement ses concurrents européens et américains, qui affichent souvent des tarifs bien plus élevés pour des prestations équivalentes.

Pour le moment, Chery n’a pas confirmé son lancement en Europe, mais l’acquisition récente de l’ancienne usine Nissan de Barcelone pourrait laisser entrevoir une future production locale et une importation en Europe dans les années à venir.

Si ce SUV venait à être commercialisé en dehors de la Chine, il pourrait représenter une véritable révolution dans le segment des SUV hybrides rechargeables, en offrant des performances dignes d’un modèle sportif avec l’autonomie et le luxe d’une grande routière.