Oubliez le cliché du low-cost : Ce SUV hybride à 22 990€ défie Toyota avec une technologie impressionnante

Avec l’arrivée du MG ZS Hybrid+ 2025, la marque sino-britannique continue son offensive sur le marché européen des SUV hybrides compacts. Ce modèle revisité adopte un design plus mature et dynamique, avec une calandre redessinée, des optiques plus fines et un style plus affirmé. Les dimensions évoluent également, passant de 4,32 à 4,43 mètres, lui permettant de se positionner face à des références comme le Toyota Yaris Cross ou le Renault Captur E-Tech Hybrid.

L’intérieur bénéficie lui aussi d’une montée en gamme avec des matériaux plus soignés et un écran tactile central plus grand, intégré à une interface numérique repensée. L’habitabilité reste un point fort du modèle, avec un espace généreux pour les passagers et un volume de coffre optimisé pour un usage familial.

Bien plus qu’une simple évolution low-cost

MG a longtemps été associé au segment low-cost, notamment grâce au succès de son ZS à essence, un SUV économique et bien équipé qui a contribué à l’ascension fulgurante de la marque en Europe. Mais le nouveau ZS Hybrid+ marque une rupture avec cette image, sans pour autant abandonner le rapport qualité-prix qui fait la force de MG.

Ce modèle entièrement nouveau coexiste avec son prédécesseur mais s’en distingue par un bond qualitatif significatif. Loin d’être un simple restylage, le ZS Hybrid+ représente une véritable évolution technologique qui le place en concurrence directe avec les références du segment, et notamment Toyota.

Un vrai système hybride complet, pas un simple mild hybrid

Contrairement à de nombreux constructeurs qui se contentent d’hybridations légères 48V (comme Citroën et Opel), MG a fait le choix audacieux d’intégrer un système hybride complet comparable à celui de Toyota. Cette motorisation Hybrid+ combine :

Un moteur essence 1,5L de 102 ch

Un puissant moteur électrique de 136 ch

Une batterie de 1,83 kWh

Une transmission automatique à 3 rapports

L’ensemble développe une puissance combinée de 197 ch, permettant au SUV d’abattre le 0 à 100 km/h en 8,7 secondes tout en affichant une consommation homologuée WLTP de seulement 5 litres aux 100 km. En conditions réelles, durant les essais, la consommation se stabilise autour de 6 litres – légèrement supérieure à celle d’une Toyota Yaris Cross, mais tout de même excellente pour un SUV de cette catégorie.

Technologie et qualité en nette progression

Le MG ZS Hybrid+ marque une amélioration considérable en termes de qualité perçue et d’équipements technologiques. Même en finition Standard à 20 490€, le SUV propose :

Un tableau de bord numérique de 7 pouces

Un écran d’infodivertissement de 10,25 pouces

Une caméra de recul

Des capteurs de stationnement arrière

La climatisation automatique

Les systèmes MG Pilot et MG iSmart Lite

Les finitions supérieures Confort et Luxe ajoutent des équipements premium comme des jantes alliage jusqu’à 18 pouces, des phares LED, un écran de 12,3 pouces, une caméra 360°, l’accès sans clé, des sièges chauffants et des réglages électriques pour le siège conducteur.

L’argument prix qui fait la différence

Si le ZS Hybrid+ est nettement plus onéreux que son homologue à essence (14 390€), son positionnement tarifaire reste extrêmement compétitif face à la concurrence :

MG ZS Hybrid+ : à partir de 20 490€

Toyota Yaris Cross : à partir de 25 200€

Opel Frontera Hybrid 48V : à partir de 23 000€

Citroën C3 Aircross Hybrid 48V : à partir de 23 980€

Avec près de 4 700€ d’écart par rapport à la référence Toyota, tout en proposant une technologie hybride complète (contrairement aux solutions 48V de Stellantis), le ZS Hybrid+ s’impose comme une alternative crédible pour les consommateurs recherchant une mobilité hybride sans compromis sur le budget.

Le véritable achat intelligent de 2025

Le MG ZS Hybrid+ réussit le tour de force de proposer une technologie hybride avancée, généralement réservée aux marques premium comme Toyota, à un prix nettement plus accessible. Ce positionnement unique, combiné à des prestations et une qualité en nette hausse, en fait potentiellement l’achat automobile le plus judicieux de 2025 pour les conducteurs souhaitant adopter l’hybridation sans se ruiner.

Loin des clichés du low-cost chinois, MG démontre avec ce modèle sa capacité à produire des véhicules technologiquement avancés, écologiquement responsables et économiquement accessibles – une combinaison qui pourrait bien inquiéter le géant Toyota dans les années à venir.