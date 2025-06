Le Peugeot e-Rifter efface la frontière entre utilitaire et voiture de tourisme : Confort et performances au rendez-vous

La Peugeot e-Rifter se distingue par un design qui conserve l’ADN utilitaire de la marque tout en intégrant des éléments de confort propres aux véhicules de tourisme. Avec ses lignes modernes et dynamiques, cette fourgonnette électrique est pensée aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers en quête d’un véhicule spacieux et pratique.

Disponible en deux longueurs (Standard et Long), l’e-Rifter peut accueillir jusqu’à sept passagers, selon la configuration choisie. À l’intérieur, l’ergonomie a été soigneusement étudiée avec des sièges confortables, un poste de conduite intuitif et une modularité exemplaire grâce aux sièges arrière rabattables permettant d’augmenter le volume de chargement.

L’espace à bord est un atout majeur de l’e-Rifter, avec un coffre généreux et de multiples rangements astucieux, facilitant la vie des familles et des professionnels.

Une motorisation 100 % électrique adaptée aux besoins du quotidien

Sous le capot, la Peugeot e-Rifter embarque un moteur électrique de 136 chevaux (100 kW), identique à celui des autres utilitaires électriques de la gamme Peugeot. Associé à un couple instantané de 260 Nm, il offre des accélérations souples et réactives, idéales pour les trajets urbains et périurbains.

L’e-Rifter est équipée d’une batterie de 50 kWh, lui permettant d’atteindre une autonomie maximale de 280 km selon le cycle WLTP. Cette capacité est suffisante pour la plupart des déplacements quotidiens, qu’ils soient professionnels ou personnels.

En matière de recharge, Peugeot a optimisé son modèle pour réduire les temps d’arrêt. Grâce à sa compatibilité avec la recharge rapide jusqu’à 100 kW, la batterie peut récupérer 80 % de charge en seulement 30 minutes, un atout essentiel pour ceux qui enchaînent les kilomètres.

Un équipement technologique moderne et sécurisé

L’e-Rifter ne fait aucun compromis sur la technologie embarquée. Son écran tactile de 10 pouces intègre les dernières fonctionnalités en matière de connectivité et de navigation, avec une compatibilité Apple CarPlay et Android Auto.

Côté sécurité, Peugeot a doté son modèle des dernières innovations, incluant :

Régulateur de vitesse adaptatif

Alerte de franchissement de ligne

Freinage d’urgence automatique

Caméra de recul avec vision à 180°

Tous ces équipements garantissent une conduite sécurisée et agréable, renforçant l’attrait de ce modèle face à ses concurrents sur le marché des fourgonnettes électriques.

Une alternative électrique pertinente pour les professionnels et les familles

La Peugeot e-Rifter se positionne comme une alternative intéressante aux modèles thermiques, en combinant praticité, confort et motorisation propre. Avec son autonomie suffisante, ses capacités de chargement importantes et ses technologies avancées, elle s’impose comme une solution idéale pour les artisans, transporteurs urbains et familles nombreuses.

Avec l’essor des zones à faibles émissions (ZFE) en Europe et les restrictions sur les véhicules diesel, la Peugeot e-Rifter représente une transition naturelle vers l’électrique, sans compromettre l’espace, la polyvalence et le plaisir de conduite.

Peugeot n’a pas encore dévoilé son tarif officiel pour 2025, mais il devrait être compétitif face aux alternatives électriques existantes. Reste à voir si cette fourgonnette pourra séduire un large public et s’imposer comme une référence sur le marché.