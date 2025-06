Le nouveau Citroën ë-C5 Aircross se dévoile : un SUV familial qui mise sur l’électrique et la praticité

Le Citroën C5 Aircross est annoncé sur le marché depuis plusieurs mois. La société française a présenté un premier modèle conceptuel de ce que sera ce crossover familial lors de son lancement. Ce véhicule préfigurait un modèle aux lignes assez musclées et au langage de conception très proche de celui utilisé aujourd’hui par la marque sur des modèles déjà bien connus comme le Citroën ë-C3 Aircross.

Cependant, le doute quant à son apparence dans sa version commerciale s’estompe de plus en plus. Une fuite récente publiée par le média Carscoops permet d’apprécier les principales lignes de ce SUV familial tant attendu, qui promet d’être l’un des « best-sellers » de la marque française.

Voici à quoi ressemblera le Citroën ë-C5 Aircross lorsqu’il arrivera sur le marché

La présentation du nouveau C5 Aircross, dans toutes ses variantes mécaniques, devrait avoir lieu dans les prochains mois, pour arriver sur le marché fin 2025. Grâce à la fuite publiée par le média susmentionné, on peut voir qu’il conservera une grande partie des caractéristiques visuelles du modèle conceptuel.

Ses formes principales seront très similaires à celles de l’actuel Citroën ë-C3 Aircross. En d’autres termes, il sera assez musclé et aura une ligne de profil assez carrée. La face avant accueillera les nouveaux phares à LED avec plusieurs points lumineux pour l’éclairage diurne. On s’attend à ce que la version 100 % électrique ait une face avant plus fermée et sans entrées d’air.

Le profil met en valeur le design de ses jantes, mais aussi la décoration de sa carrosserie, avec une ailette inférieure, sur la porte du conducteur, qui s’étend le long d’une ligne de tension sur toute la longueur de la carrosserie. Il convient également de noter sa carrosserie bicolore, ainsi que sa colonne C plus large et décorée de manière originale.

Enfin, l’arrière accueillera des optiques de forme horizontale qui donneront une vision très personnelle à l’ensemble. Les deux phares seront reliés par une moulure décorative portant l’emblème de la marque au centre.

Différentes mécaniques pour le Citroën C5 Aircross 2025

Le nouveau Citroën C5 Aircross sera basé sur la nouvelle plateforme STLA Medium du groupe Stellantis. Comme ses « cousins », l’Opel Grandland ou le Peugeot 5008, le Citroën proposera des alternatives aussi bien 100 % électriques que des hybrides rechargeables ou à combustion pure.

Tout indique que le Citroën ë-C5 Aircross sera proposé avec deux options de batterie, d’une capacité de 73 ou 97 kWh. Celles-ci alimenteront un système composé de deux moteurs électriques maximum et d’une puissance pouvant atteindre 320 ch, pour la variante la plus performante.

Il est encore trop tôt pour avancer des prix. Cependant, si l’on regarde ses « cousins » de Stellantis, le ë-C5 Aircross pourrait partir d’environ 45 000 euros, avant aides ou remises. Néanmoins, pour connaître cette donnée avec certitude, il faudra attendre la présentation officielle du modèle.