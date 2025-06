624 litres de coffre et seulement 4,6L/100km : Le SUV compact hybride qui surpasse tous ses rivaux

Dans un segment où chaque centimètre compte, le Renault Symbioz E-Tech full hybrid défie les conventions. Ce SUV compact de seulement 4,41 mètres de long réussit l’exploit de proposer un coffre modulable atteignant 624 litres tout en affichant une consommation remarquablement basse de 4,6 litres aux 100 km. Une prouesse qui en fait une option particulièrement séduisante pour les familles urbaines à la recherche d’efficacité sans compromis sur l’espace.

Compact à l’extérieur, généreux à l’intérieur

Le véritable tour de force du Symbioz réside dans sa modularité intérieure. Sa banquette arrière coulissante permet d’adapter l’habitacle selon les besoins : privilégier l’espace pour les passagers ou maximiser le volume de chargement. Avec un coffre dont la capacité varie de 434 à 624 litres, ce SUV compact offre une polyvalence rarement vue dans cette catégorie.

Cette flexibilité répond parfaitement aux besoins des familles modernes. Besoin d’installer des sièges auto pour enfants ? La banquette peut être avancée pour libérer un maximum d’espace dans le coffre, idéal pour transporter une poussette et des bagages lors des départs en vacances.

La technologie hybride E-Tech : l’efficience au quotidien

Le Symbioz est équipé du système E-Tech full hybrid 145, combinant un moteur essence 1,6L avec deux moteurs électriques et une transmission multimode sans embrayage ni synchroniseurs. Cette architecture sophistiquée développe 143 chevaux tout en maintenant une consommation homologuée WLTP de seulement 4,6L/100km.

Plus impressionnant encore, ce SUV peut fonctionner en mode 100% électrique jusqu’à 80% du temps en ville, réduisant significativement la consommation de carburant et les émissions polluantes. Cette performance lui vaut le label Eco de la DGT, un atout non négligeable pour circuler dans les zones à faibles émissions.

Un écosystème technologique avancé

Renault n’a pas lésiné sur l’équipement technologique. Le Symbioz embarque le système d’infodivertissement openR Link avec un écran tactile de 10,4 pouces intégrant les services Google. Compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, il offre une expérience numérique intuitive et complète.

La sécurité n’est pas en reste avec jusqu’à 29 aides à la conduite disponibles selon les versions : régulateur de vitesse adaptatif, détection d’angle mort, assistant de maintien de voie ou encore caméra à 360° pour faciliter les manœuvres urbaines.

Parmi les équipements de confort notables figure le toit panoramique solarbay®, dont la technologie à champs électromagnétiques permet de passer du transparent au translucide d’une simple pression.

Une proposition équilibrée et accessible

À partir de 33 400 euros, le Renault Symbioz E-Tech full hybrid se positionne comme une alternative judicieuse entre le Captur et l’Austral dans la gamme du constructeur français. Il offre davantage d’espace et de polyvalence que le premier sans atteindre les dimensions et le prix du second.

Cette combinaison d’habitabilité généreuse, de faible consommation et de technologies avancées dans un format compact fait du Symbioz une proposition particulièrement pertinente dans un marché des SUV hybrides de plus en plus concurrentiel.