Kia EV2 Concept dévoilé : Le SUV électrique urbain à prix cassé arrive en 2026

Kia continue d’accélérer sa transition vers l’électrification avec un nouveau modèle qui pourrait bien changer la donne. Le Kia EV2, attendu en 2026, sera un SUV électrique compact et abordable, conçu pour séduire une clientèle à la recherche d’une alternative accessible aux voitures thermiques et hybrides. Avec un prix estimé autour de 30 000 euros, il s’annonce comme l’un des modèles électriques les plus compétitifs de son segment.

Présenté sous forme de concept lors du Kia EV Day 2025, ce modèle viendra compléter la gamme électrique du constructeur coréen, qui compte déjà les EV6, EV9 et bientôt l’EV4. Son objectif est clair : rendre l’électrique plus accessible et offrir une alternative crédible aux citadines et petits SUV thermiques toujours très populaires.

Un design moderne inspiré des modèles premium

Visuellement, le Kia EV2 adopte un style en phase avec les codes esthétiques actuels de la marque. Il reprend certains éléments de design du Kia EV9, notamment une face avant minimaliste, des lignes tendues et une signature lumineuse distinctive.

Les proportions du véhicule devraient être proches de celles d’un Peugeot e-2008 ou d’un Renault Mégane E-Tech, avec une longueur avoisinant les 4 mètres. Ce gabarit compact le destine avant tout à une utilisation urbaine, tout en offrant un habitacle spacieux grâce à sa conception 100 % électrique qui optimise l’espace à bord.

L’intérieur n’a pas encore été officiellement dévoilé, mais Kia a déjà prouvé avec ses modèles précédents qu’il savait proposer des habitacles modernes et technologiques. On peut s’attendre à un écran central tactile, un affichage numérique pour l’instrumentation et une ergonomie axée sur la simplicité d’utilisation.

Une motorisation électrique pensée pour l’autonomie et l’accessibilité

Sous le capot, le Kia EV2 devrait proposer plusieurs versions de motorisation pour répondre aux besoins variés des conducteurs. Deux types de batteries seraient au programme :

Une version d’entrée de gamme avec batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) , moins coûteuse mais offrant une autonomie plus réduite, autour de 300 km .

, moins coûteuse mais offrant une autonomie plus réduite, autour de . Une version plus performante avec batterie NCM (Nickel Cobalt Manganèse), plus endurante, permettant d’atteindre jusqu’à 400 km d’autonomie en une seule charge.

Grâce à son architecture optimisée et à l’utilisation de la plateforme E-GMP, le Kia EV2 pourrait être compatible avec la recharge rapide en courant continu, permettant de récupérer 80 % d’autonomie en environ 25 minutes. Un atout considérable pour les longs trajets.

Un prix compétitif et une stratégie ambitieuse

L’élément clé du Kia EV2 reste son positionnement tarifaire attractif. Avec un prix de base estimé à 30 000 euros, il viendra concurrencer frontalement des modèles comme la Citroën ë-C3 ou la Volkswagen ID.2, qui visent également à démocratiser la voiture électrique.

Kia prévoit un lancement en Europe en 2026, avec une production localisée dans les usines du groupe en Corée du Sud et, potentiellement, en Slovaquie pour le marché européen. La marque espère ainsi séduire une clientèle réticente à l’électrique en proposant un SUV compact au rapport qualité-prix attractif, combinant autonomie correcte, recharge rapide et technologie embarquée avancée.

Avec l’EV2, Kia confirme son ambition de devenir un acteur clé de la mobilité électrique abordable. Si les promesses sont tenues, ce modèle pourrait bien s’imposer comme un best-seller du segment des SUV électriques urbains.