Avec l’arrivée du Jeep Avenger 4xe, la marque américaine propose une alternative plus accessible aux 4×4 traditionnels tout en conservant ses gènes de franchisseur. Hybride, compact et doté d’une transmission intégrale intelligente, il vise à séduire un large public, qu’il s’agisse d’amateurs de tout-terrain ou d’urbains à la recherche d’un SUV robuste et efficient.

Un design compact mais taillé pour l’aventure

Avec 4,08 mètres de long, le Jeep Avenger 4xe est l’un des SUV tout-terrain les plus compacts du marché. Il conserve néanmoins une présentation musclée, fidèle à l’ADN de la marque. On retrouve des protections en plastique renforcé sur les ailes et les bas de caisse, idéales pour les escapades hors route.

Le SUV repose sur une garde au sol surélevée, offrant une meilleure capacité de franchissement que la majorité des crossovers urbains. Son design reste proche de la version thermique et électrique, avec une calandre Jeep à sept fentes et des feux LED affûtés, ajoutant une touche moderne à son allure robuste.

À l’arrière, le hayon vertical et les feux en forme de X inspirés des bidons d’essence des anciens modèles Jeep renforcent son caractère. Avec un coffre de 380 litres, l’Avenger 4xe propose un espace de chargement correct pour sa catégorie, bien que légèrement en retrait face à certains concurrents comme le Dacia Duster.

Une motorisation hybride rechargeable et une transmission intégrale intelligente

Le Jeep Avenger 4xe repose sur un moteur essence 1.2 Turbo micro-hybride couplé à deux moteurs électriques positionnés sur chaque essieu. Cette configuration permet une puissance totale de 134 chevaux, répartie entre l’essieu avant et l’essieu arrière selon les besoins.

Ce système de transmission intégrale intelligente fonctionne de manière adaptative :

À basse vitesse (moins de 90 km/h) , les moteurs électriques des roues arrière s’activent en fonction des conditions de route, garantissant une meilleure motricité en terrain difficile.

, les moteurs électriques des roues arrière s’activent en fonction des conditions de route, garantissant une meilleure motricité en terrain difficile. En ville ou sur route sèche, seul le moteur thermique est sollicité pour optimiser la consommation.

Avec une consommation moyenne annoncée de 5,4 l/100 km, le Jeep Avenger 4xe se montre plus sobre qu’un 4×4 traditionnel tout en conservant une excellente motricité. Son étiquette ECO en fait un choix pertinent pour ceux qui souhaitent accéder aux centres-villes tout en conservant un véhicule capable d’affronter des conditions plus extrêmes.

Spécifications techniques Jeep Avenger 4xe Caractéristique Valeur Type de moteur 1.2 Turbo Essence + 2 moteurs électriques Puissance maximale (combinée) 136 CV / 100 kW Couple maximal (combiné) 230 Nm Transmission Automatique 6 rapports Puissance maximale (moteur électrique 1) 29 CV / 21 kW Couple maximal (moteur électrique 1) 55 Nm Puissance maximale (moteur électrique 2) 29 CV / 21 kW Couple maximal (moteur électrique 2) 55 Nm Batterie 0,8 kWh à 48 V Vitesse maximale 194 km/h Accélération 0-100 km/h 9,5 s Consommation mixte (WLTP) 5,4 l/100 km

Un prix attractif pour un vrai 4×4 hybride

Jeep positionne l’Avenger 4xe comme le modèle 4×4 le plus abordable de sa gamme. Avec un prix de départ sous les 31 000 €, il se présente comme une alternative crédible aux Dacia Duster 4×4 et Suzuki Vitara AllGrip, tout en offrant une technologie plus moderne.

Pour ceux qui recherchent une version encore plus exclusive, Jeep propose une édition limitée “The North Face”, produite à 4 806 exemplaires. Cette version intègre des éléments de design exclusifs et des équipements optimisés pour l’aventure.

Caractéristiques Dacia Duster 4×4 Jeep Avenger e-Hybrid Motorisation 1.2 TCe 130 ch Essence 1.2 Turbo T3 100 ch Hybride Transmission Manuelle 6 rapports Automatique 6 rapports Consommation mixte Environ 6,1 l/100 km Non spécifiée Émissions de CO₂ Environ 137 g/km Non spécifiées Prix de départ 26 900 € 26 750 € Finitions disponibles Expression, Journey Longitude, Altitude, Summit

Le Jeep Avenger 4xe est-il un bon choix ?

Avec cette version 4xe, Jeep démocratise l’accès à la transmission intégrale tout en misant sur une motorisation hybride légère. Son format compact le rend polyvalent aussi bien en ville qu’en hors-piste, et son prix compétitif lui permet de se positionner comme une alternative intéressante face aux SUV thermiques traditionnels.

Si vous cherchez un véhicule hybride tout-terrain accessible, moderne et économe, le Jeep Avenger 4xe pourrait bien être le 4×4 idéal pour concilier vie urbaine et aventures off-road.