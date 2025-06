Le monospace hybride rechargeable qui change la donne : 150 ch, 7 places et un prix accessible

Une solution familiale innovante se cache dans un segment que beaucoup croyaient délaissé. Le Volkswagen Caddy de cinquième génération réinvente le concept du monospace en proposant une motorisation hybride rechargeable de 150 chevaux. Disponible en configuration 5 ou 7 places, ce véhicule polyvalent combine les avantages pratiques d’un utilitaire transformé avec l’efficience d’une motorisation électrifiée. Une alternative pertinente et économique pour les familles à la recherche d’espace et de polyvalence sans le budget habituellement nécessaire pour un grand SUV hybride rechargeable.

Sous le capot, le Volkswagen Caddy eHybrid associe un moteur essence 1.5 TSI de 116 chevaux à une motorisation électrique, pour une puissance combinée de 150 chevaux et 350 Nm de couple. Ce duo garantit une conduite fluide et dynamique, avec une vitesse maximale de 183 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en environ 10 secondes.

La transmission est assurée par une boîte automatique DSG à six rapports, offrant un passage des vitesses réactif et agréable. Grâce à cette motorisation hybride rechargeable, le Caddy eHybrid réduit considérablement sa consommation de carburant en usage quotidien, notamment pour les trajets urbains où le mode électrique est privilégié.

Jusqu’à 122 km d’autonomie en électrique

L’un des points forts du Caddy eHybrid est son autonomie en mode 100 % électrique. Sa batterie de 19,7 kWh lui permet de parcourir jusqu’à 122 km en cycle WLTP, un chiffre nettement supérieur à la majorité des hybrides rechargeables du marché.

Cette autonomie en électrique le rend parfait pour une utilisation quotidienne en ville, avec des trajets plus silencieux et sans émission locale de CO₂. Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser le moteur thermique, le système hybride assure une efficacité optimale, réduisant la consommation globale.

En matière de recharge, Volkswagen a doté son Caddy eHybrid d’un système rapide et efficace :

🔌 Recharge rapide DC jusqu’à 50 kW : permet de passer de 0 à 80 % en seulement 26 minutes.

🔌 Recharge AC jusqu’à 11 kW : idéal pour une charge complète en environ 2 heures sur une borne domestique ou publique.

Cette capacité de recharge rapide le rend plus pratique que de nombreux concurrents, permettant une utilisation plus flexible pour les trajets longs.

Un intérieur spacieux et modulable pour toute la famille

Le Volkswagen Caddy eHybrid est disponible en deux longueurs :

Version standard (4,5 mètres) avec 5 ou 7 places

(4,5 mètres) avec Version Maxi (4,85 mètres) pour un espace de chargement encore plus généreux

Son intérieur est conçu pour maximiser le confort et la praticité. La banquette arrière modulable et rabattable permet de transformer rapidement l’espace en fonction des besoins : transport de passagers ou de marchandises.

Le volume de coffre généreux, qui atteint jusqu’à 3 100 litres en version Maxi une fois les sièges arrière retirés, place ce Caddy parmi les meilleurs de sa catégorie en termes de capacité de chargement.

Un prix compétitif pour un monospace hybride rechargeable

Le Volkswagen Caddy eHybrid se positionne comme l’un des monospaces hybrides rechargeables les plus accessibles du marché. En Allemagne, son tarif oscille entre 44 012 et 48 397 € TTC, selon la version et les options choisies.

Bien que les prix pour la France n’aient pas encore été officiellement annoncés, ils devraient être similaires et se situer dans la même fourchette. Avec les aides gouvernementales à l’achat des véhicules hybrides, le prix final pourrait être encore plus attractif, rendant ce modèle très compétitif face aux SUV hybrides rechargeables de même gamme.

Un choix judicieux face aux SUV hybrides

Alors que les SUV dominent les ventes, le Volkswagen Caddy eHybrid prouve que le monospace a encore de beaux jours devant lui. Grâce à son espace généreux, son autonomie électrique supérieure à 120 km et son prix compétitif, il constitue une alternative très intéressante aux SUV hybrides rechargeables.