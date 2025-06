4,8L/100km : Ce moteur hybride-diesel pourrait sauver Volkswagen de la crise électrique

Depuis plusieurs années, Audi exploite la micro-hybridation sur certains modèles afin d’améliorer la consommation et de réduire les émissions. Mais avec le MHEV Plus, le constructeur allemand franchit un cap technologique en intégrant un moteur électrique directement sur l’arbre de sortie de la transmission. Contrairement aux systèmes précédents qui utilisaient un alterno-démarreur relié au moteur par une courroie, cette nouvelle approche permet une interaction plus directe entre l’énergie électrique et la mécanique thermique.

Le système repose sur une architecture électrique de 48 volts, associée à une batterie lithium-fer-phosphate refroidie par liquide. Cette technologie stocke l’énergie récupérée lors des phases de décélération pour la réutiliser ensuite, réduisant ainsi la dépendance au moteur thermique dans certaines situations.

Des performances en hausse et une meilleure efficience énergétique

L’un des principaux avantages du MHEV Plus réside dans l’optimisation de la gestion de l’énergie. Le système comprend trois éléments clés :

Un Powertrain Generator (PTG) , moteur électrique capable de fournir jusqu’à 24 chevaux et 230 Nm de couple pour assister le moteur thermique.

, moteur électrique capable de fournir jusqu’à pour assister le moteur thermique. Un Belt Alternator Starter (BAS) , qui permet des redémarrages rapides et silencieux , améliorant le confort en ville et lors des arrêts fréquents.

, qui permet , améliorant le confort en ville et lors des arrêts fréquents. Une batterie haute capacité, qui optimise l’autonomie du système en permettant de stocker et redistribuer l’énergie récupérée.

Ce dispositif offre plusieurs bénéfices notables. En phase d’accélération, le moteur électrique agit comme un renfort au moteur thermique, procurant un surplus de couple immédiat. Cette assistance se traduit par des performances accrues, notamment en reprises et en accélération. Lors des phases de conduite à vitesse constante, le MHEV Plus est capable d’assister le moteur principal afin de réduire la consommation de carburant et, par conséquent, les émissions de CO₂.

Le système permet également des phases de roulage en roue libre sur autoroute et à basse vitesse, le moteur thermique pouvant être temporairement coupé sans perte d’élan. Dans des conditions de trafic urbain, le véhicule peut ainsi avancer sans consommer de carburant, réduisant encore davantage l’empreinte carbone globale.

Un moteur optimisé pour l’Audi A5

L’intégration du MHEV Plus sur l’Audi A5 marque une évolution significative dans la gamme du coupé allemand. Le modèle bénéficie de cette hybridation légère sur plusieurs motorisations, notamment sur le 2.0 TFSI, qui voit ses performances et son efficience améliorées grâce au système de micro-hybridation 48V. Avec une puissance qui oscille entre 204 et 265 chevaux selon les versions, l’A5 gagne en dynamisme, notamment grâce à l’assistance électrique qui compense le temps de réponse du turbo et améliore les reprises. Ce système permet également une réduction de la consommation d’environ 0,4 litre aux 100 km, un atout non négligeable dans un contexte de transition énergétique. La transmission S tronic à 7 rapports et la technologie quattro sur certaines versions garantissent une conduite toujours aussi fluide et sécurisante, que ce soit sur autoroute ou sur des routes sinueuses.

Une hybridation pensée pour le plaisir de conduite

Contrairement à certaines technologies électrifiées qui peuvent parfois donner l’impression de dénaturer la conduite, le MHEV Plus a été conçu pour renforcer l’agrément au volant. L’apport du moteur électrique, bien que modeste en termes de puissance pure, offre une fluidité accrue et une meilleure réactivité dans les changements de régime.

Ce dispositif s’intègre parfaitement à la philosophie d’Audi, qui mise sur une transmission dynamique et une réponse immédiate aux sollicitations du conducteur. En agissant directement sur l’arbre de sortie de la transmission, le MHEV Plus garantit une transition plus naturelle entre l’électrique et le thermique, sans rupture de couple.

Sur route sinueuse, cette technologie permet de maintenir un régime moteur optimal en limitant les pertes d’énergie, ce qui améliore la stabilité et la précision des accélérations. La sensation de conduite devient ainsi plus fluide, plus naturelle, sans effet artificiel ou intervention intrusive du système.

Un déploiement limité mais stratégique

Pour l’instant, le MHEV Plus équipe uniquement les nouvelles générations des Audi A5 et Q5, deux modèles stratégiques pour la marque aux anneaux. Ces modèles, qui séduisent à la fois une clientèle premium et des adeptes de performances raffinées, constituent une rampe de lancement idéale pour cette nouvelle hybridation.

Cependant, la diffusion du MHEV Plus pourrait être freinée par certains choix stratégiques. D’après plusieurs sources, Audi ne prévoit pas d’implanter cette technologie sur le marché nord-américain, où la demande en véhicules électrifiés légers reste relativement faible par rapport à l’Europe. La marque semble donc cibler en priorité le marché européen, où les réglementations sur les émissions deviennent de plus en plus strictes et où les clients sont plus sensibles aux questions environnementales.

Cette stratégie pourrait toutefois évoluer si les performances et les gains d’efficience du MHEV Plus séduisent un public plus large. Audi pourrait alors envisager de l’étendre à d’autres modèles, voire d’adapter la technologie à des motorisations plus puissantes, notamment sur des déclinaisons S-Line ou RS.

Une transition douce vers l’électrique ?

Le MHEV Plus illustre une philosophie hybride pragmatique, qui vise à réduire la consommation et les émissions tout en conservant l’essence même de la conduite thermique. Dans un contexte où les constructeurs doivent jongler entre les exigences environnementales et la demande des conducteurs, ce système représente une solution d’équilibre intéressante.

Sans être une révolution à proprement parler, le MHEV Plus pourrait bien marquer une étape importante dans l’évolution des motorisations Audi, en offrant une alternative viable aux modèles 100 % thermiques, sans imposer les contraintes d’une hybridation rechargeable ou d’un véhicule électrique.

Avec cette technologie, Audi continue d’affiner sa transition énergétique, sans renier les performances et l’excellence mécanique qui font son ADN. Reste à voir si ce pari séduira les automobilistes et si cette innovation trouvera sa place dans l’avenir de la gamme allemande.