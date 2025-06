L’ultra-luxe électrique devient chinois : La supercar Maextro S800 par Huawei arrive avec 1 300 chevaux

Huawei frappe fort avec le Maextro S800, une berline électrique de luxe conçue en partenariat avec le constructeur JAC. Avec un prix avoisinant 200 000 euros et une puissance pouvant atteindre 1 300 chevaux, ce modèle entend rivaliser avec les plus prestigieux véhicules du marché, tels que Rolls-Royce et Maybach. Doté d’une technologie de pointe et d’un design opulent, ce véhicule marque une nouvelle étape dans l’électrification du segment premium.

Maextro S800 : le nouveau défi de Huawei dans le luxe automobile

Depuis plusieurs années, Huawei diversifie son activité dans le secteur automobile, notamment en apportant ses technologies avancées aux véhicules électriques et autonomes. Avec le Maextro S800, développé en collaboration avec JAC Motors, le géant chinois s’attaque cette fois à un marché encore plus exclusif : les berlines de luxe électriques.

Avec ce modèle, Huawei ambitionne de rivaliser avec les références absolues du segment, comme :

Rolls-Royce Phantom et Ghost , icônes du luxe automobile.

, icônes du luxe automobile. Mercedes-Maybach EQS, l’une des nouvelles références du luxe électrique.

Le Maextro S800 incarne ainsi la volonté de la Chine de s’imposer sur le marché des véhicules électriques haut de gamme, en combinant technologie avancée, performances impressionnantes et raffinement extrême.

Design et dimensions : une présence imposante sur la route

Le Maextro S800 impressionne par ses dimensions généreuses, qui le placent parmi les plus grands véhicules électriques du marché. Son design s’inspire directement des grandes limousines de luxe avec :

Une silhouette imposante , aux lignes épurées et sophistiquées.

, aux lignes épurées et sophistiquées. Une calandre massive , qui rappelle les modèles Rolls-Royce, malgré l’absence de moteur thermique.

, qui rappelle les modèles Rolls-Royce, malgré l’absence de moteur thermique. Des phares LED ultra-fins et modernes, apportant une touche futuriste.

À l’intérieur, le Maextro S800 promet une expérience digne des plus grandes marques de luxe avec :

Des matériaux haut de gamme , comme le cuir pleine fleur et des inserts en bois précieux.

, comme le cuir pleine fleur et des inserts en bois précieux. Un espace arrière exceptionnel , offrant un confort digne d’un jet privé.

, offrant un confort digne d’un jet privé. Une ambiance lumineuse personnalisable, grâce à un éclairage d’ambiance sophistiqué.

Huawei et JAC ont clairement cherché à associer tradition et modernité pour séduire une clientèle exigeante et habituée aux références européennes du luxe.

Performances et motorisations : puissance et innovation technologique

Sous le capot, le Maextro S800 ne fait aucun compromis sur les performances. Deux configurations sont prévues :

Une version électrique pure , développant jusqu’à 1 300 chevaux , capable d’atteindre des performances dignes des supercars.

, développant jusqu’à , capable d’atteindre des performances dignes des supercars. Une version à prolongateur d’autonomie, combinant un moteur électrique avec une source d’énergie auxiliaire pour maximiser l’autonomie sur les longs trajets.

Par ailleurs, ce modèle bénéficiera d’une technologie de recharge rapide avancée, avec une architecture probablement basée sur du 800 volts, permettant de récupérer plusieurs centaines de kilomètres d’autonomie en quelques minutes.

Avec de telles performances, Huawei et JAC entendent repousser les limites de ce que peut offrir une berline électrique, tout en garantissant un niveau de confort et de silence inégalé.

Technologies embarquées et fonctionnalités avancées

Ce qui distingue réellement le Maextro S800 de la concurrence, c’est son arsenal technologique, largement influencé par le savoir-faire de Huawei. Parmi les équipements phares, on retrouve :

Le système d’exploitation HarmonyOS , qui gère toute l’interface du véhicule, y compris l’info-divertissement, la navigation et les mises à jour à distance (OTA).

, qui gère toute l’interface du véhicule, y compris l’info-divertissement, la navigation et les mises à jour à distance (OTA). Des capteurs LiDAR de dernière génération , intégrés pour une conduite semi-autonome avancée .

, intégrés pour une . Une intelligence artificielle embarquée, capable d’anticiper les besoins du conducteur et des passagers.

L’intégration de ces technologies fait du Maextro S800 un véritable “smart car”, combinant luxe, innovation et intelligence artificielle pour offrir une expérience de conduite futuriste.