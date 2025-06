L’invasion électrique chinoise s’intensifie : Skywell lance son offensive européenne avec 3 nouveaux modèles

Arrivée discrètement en Espagne à l’automne dernier, la marque chinoise Skywell, spécialisée dans les véhicules électriques et appartenant au conglomérat Skyworth, a officialisé son lancement sur le marché espagnol la semaine dernière. Cette annonce marque une étape significative dans la stratégie d’expansion européenne de Skywell, visant à concurrencer des marques établies comme MG et BYD.

Une Gamme Diversifiée pour Conquérir le Marché

Lors de sa présentation, Skywell a dévoilé plusieurs modèles destinés au marché européen. Parmi eux, le SUV électrique BE11, déjà disponible, et sa version hybride, le HT-i, prévue pour août prochain. Le HT-i combine un moteur thermique de 1,5 litre de 146 chevaux à un moteur électrique de 177 chevaux, offrant une autonomie impressionnante de 1 277 km grâce à une batterie de 33 kWh. Cette performance le positionne avantageusement face au Jaecoo 7 PHEV et au BYD Seal U DM-i.

Skywell prévoit également le lancement du modèle Q, une compacte électrique de 4,29 mètres de long, rivalisant directement avec la MG4. Équipée d’un moteur électrique d’environ 200 chevaux, sa commercialisation en Europe est attendue d’ici la fin de l’année.

Stratégie d’Implantation et Perspectives d’Avenir

La directrice de Skywell en Espagne, Patricia Sánchez, a souligné l’importance du marché espagnol dans la stratégie européenne de la marque. En introduisant une gamme diversifiée de véhicules électriques et hybrides, Skywell ambitionne de répondre aux besoins variés des consommateurs et de se positionner comme un acteur clé face à des concurrents tels que MG et BYD.

Cette expansion s’inscrit dans une tendance plus large des constructeurs chinois à investir le marché européen, profitant de la demande croissante pour des véhicules électriques performants et abordables. Avec des modèles compétitifs et une stratégie bien définie, Skywell semble prêt à relever le défi et à s’imposer sur le marché espagnol.

Une Concurrence Féroce avec MG et BYD

L’arrivée de Skywell en Espagne coïncide avec une intensification de la concurrence entre les constructeurs chinois déjà établis sur le marché européen. MG, filiale de SAIC, et BYD, géant des batteries et des véhicules électriques, ont déjà conquis une part significative du marché grâce à des modèles compétitifs et bien positionnés en termes de prix.

MG a réussi à séduire les consommateurs européens avec sa MG4, une compacte électrique abordable et performante, tandis que BYD s’impose avec une gamme complète allant de la citadine Dolphin au SUV Seal U DM-i. Skywell devra donc se différencier pour attirer les acheteurs, en misant sur des innovations technologiques, une autonomie supérieure et un réseau de distribution efficace.

Les ambitions de Skywell ne se limitent pas à l’Espagne. Comme d’autres constructeurs chinois, la marque pourrait rapidement étendre sa présence à d’autres pays européens si son implantation initiale s’avère un succès. Avec des modèles compétitifs et une stratégie d’expansion bien définie, la bataille entre ces géants chinois du véhicule électrique ne fait que commencer.