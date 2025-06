Le Cupra Raval : le futur des citadines électriques se dessine en Espagne pour 2026

Le CUPRA Raval, initialement attendu pour 2025, verra finalement sa production débuter en mars 2026. Cette décision, confirmée par Wayne Griffiths, président de SEAT S.A., s’inscrit dans une réévaluation des prévisions du marché européen des véhicules électriques. Malgré une croissance attendue, les ventes actuelles restent en deçà des objectifs, avec seulement 5 % des véhicules vendus en Espagne étant électriques, bien loin des 25 % escomptés en Europe. Ce décalage a conduit le groupe à ajuster son calendrier de production pour mieux répondre à la demande réelle.

Caractéristiques techniques et autonomie du modèle

CUPRA, filiale sportive de SEAT, fait un grand pas dans l’électromobilité avec le CUPRA Raval, une citadine 100 % électrique qui promet de redéfinir le segment des compactes urbaines. Développé à Barcelone, ce modèle incarne l’esprit dynamique et avant-gardiste de la marque, tout en s’intégrant dans une stratégie d’électrification ambitieuse. CUPRA vise à séduire une clientèle jeune et urbaine, attirée par le design audacieux et les performances de son nouveau modèle.

Le CUPRA Raval reposera sur la plateforme MEB Entry du groupe Volkswagen, partagée avec d’autres modèles tels que la Volkswagen ID.2 et la Skoda Epiq. Deux options de batteries seront proposées : une de 38 kWh utilisant la technologie LFP (lithium-fer-phosphate) et une de 56 kWh en NCM (nickel-cobalt-manganèse). Selon la version choisie, l’autonomie pourra atteindre jusqu’à 440 km selon le cycle WLTP. De plus, le véhicule sera capable de recharger de 10 à 80 % en seulement 20 minutes grâce à une puissance de charge en courant continu pouvant atteindre 125 kW.

Un design moderne et agressif

Le CUPRA Raval adopte un look sportif et futuriste, fidèle à l’ADN de la marque. Inspiré du concept-car UrbanRebel présenté en 2021, le design final du Raval conserve des lignes tranchantes, une signature lumineuse LED distinctive et une posture affirmée. Son aérodynamisme optimisé et son profil compact en font une voiture parfaitement adaptée aux environnements urbains.

L’intérieur, quant à lui, devrait offrir une expérience high-tech, avec un cockpit numérique avancé, un grand écran tactile et des finitions premium mettant en avant le caractère sportif de la marque. CUPRA souhaite proposer une alternative électrisante aux citadines traditionnelles tout en conservant un plaisir de conduite marqué.

Une plateforme pensée pour l’électrique

Sous sa carrosserie racée, le CUPRA Raval repose sur la plateforme MEB Small du groupe Volkswagen, la même qui sera utilisée pour les Volkswagen ID.2 et Skoda Epiq. Cette base technique assure un équilibre entre autonomie, performances et accessibilité.

Version Puissance Autonomie Batterie Accélération (0-100 km/h) Prix estimé Cupra Raval 226 ch (166 kW) Jusqu’à 440 km Non spécifiée 6,9 s Entre 25 000 et 30 000 €

Des performances adaptées à la ville

Le Raval devrait proposer plusieurs configurations de motorisation, avec une puissance pouvant atteindre 226 chevaux dans sa version la plus dynamique. Son autonomie estimée à environ 400 km (WLTP) en fait une candidate idéale pour les trajets quotidiens comme pour les escapades hors de la ville.

La recharge rapide est également au rendez-vous, permettant de récupérer 80 % de batterie en moins de 30 minutes sur une borne rapide. Un atout majeur pour les conducteurs urbains qui ne veulent pas perdre de temps.

CUPRA Raval : Un pari industriel et un défi face à la concurrence

Le CUPRA Raval n’est pas seulement une révolution pour la marque, c’est aussi un projet stratégique pour l’industrie automobile espagnole. La citadine électrique sera produite dans l’usine de Martorell, près de Barcelone, un site historique pour SEAT et CUPRA. Cette usine, qui bénéficie d’un investissement massif de Volkswagen, est au cœur du plan d’électrification du groupe, avec pour ambition de faire de l’Espagne un pôle central de la mobilité électrique en Europe.

Modèle Puissance Autonomie Prix estimé Cupra Raval 226 ch Jusqu’à 440 km 25 000 – 30 000 € Renault 5 E-Tech ~150 ch Environ 400 km ~25 000 € Volkswagen ID.2 ~226 ch 450 km ~25 000 € Peugeot e-208 156 ch 400 km ~36 000 €

En complément, certaines unités pourraient être assemblées à Landaben, une autre usine espagnole du groupe Volkswagen, afin de répondre à la demande croissante attendue pour ce modèle. Avec cette production locale, CUPRA affiche clairement sa volonté de défendre le savoir-faire espagnol et de réduire son empreinte carbone en limitant les importations.