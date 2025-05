Honda bouscule les codes établis du segment 4×4 avec son nouveau Passport TrailSport 2026. Face au vénérable Land Cruiser, ce challenger apporte une vision moderne du tout-terrain sans sacrifier les capacités qui font la réputation des véritables baroudeurs.

L’équilibre parfait entre puissance et polyvalence

Le cœur de ce nouveau Passport bat au rythme d’un V6 3.5l de 285 chevaux, couplé à une boîte automatique à 10 rapports. Une combinaison qui lui assure une polyvalence remarquable, renforcée par le système de transmission intégrale i-VTM4, véritable chef-d’œuvre technologique signé Honda.

Honda Passport TrailSport 2026 : un SUV musclé et taillé pour l’aventure

Un tout-terrain conçu pour affronter tous les terrains

Le Honda Passport TrailSport 2026 pousse encore plus loin les capacités tout-terrain de la gamme Passport, en offrant un équilibre parfait entre confort quotidien et performances off-road. Avec des améliorations spécifiques pour la conduite hors route, ce SUV robuste entend rivaliser avec des modèles comme le Jeep Grand Cherokee Trailhawk ou le Toyota 4Runner TRD Pro.

D’un point de vue esthétique, le Passport TrailSport 2026 adopte un look plus agressif et fonctionnel avec :

Des crochets de remorquage orange robustes pour plus de polyvalence.

pour plus de polyvalence. Des plaques de protection en acier protégeant les éléments sous le véhicule.

protégeant les éléments sous le véhicule. Une suspension renforcée spécialement ajustée pour le tout-terrain.

spécialement ajustée pour le tout-terrain. Des pneus tout-terrain spécifiques, montés sur des jantes de 18 pouces, améliorant la traction sur les surfaces difficiles.

Avec ses proportions généreuses (4,84 m de long pour un empattement de 2,89 m), il offre un espace intérieur spacieux tout en restant maniable en terrain accidenté.

Un moteur V6 puissant et une transmission intelligente

Sous le capot, Honda mise sur un moteur V6 de 3,5 litres développant 285 chevaux, couplé à une boîte automatique à 10 rapports. Ce moteur atmosphérique, déjà éprouvé dans d’autres modèles de la marque, garantit robustesse et fiabilité, des critères essentiels pour une utilisation tout-terrain.

Le système de transmission intégrale i-VTM4 est un atout majeur. Grâce à une gestion électronique avancée, il peut répartir intelligemment le couple entre les roues, offrant ainsi une motricité optimisée sur les terrains difficiles. Ce système est complété par plusieurs modes de conduite, permettant au Passport TrailSport d’adapter ses réglages en fonction du type de sol : sable, boue, neige ou encore rochers.

Un intérieur high-tech et pensé pour l’aventure

L’habitacle du Passport TrailSport 2026 se veut à la fois moderne et fonctionnel. Honda l’a équipé d’une série de technologies et de fonctionnalités pratiques, dont :

Un tableau de bord numérique de 10,2 pouces offrant une interface claire et personnalisable.

Un écran tactile central de 12,3 pouces intégrant Google, Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Un système audio Bose à 12 haut-parleurs pour une expérience immersive (en option).

Un plancher de coffre modulable, qui peut se transformer en table de pique-nique pour les pauses en plein air.

Le système TrailWatch, exclusif à la version TrailSport, affiche en temps réel des caméras dédiées au franchissement, fournissant une visibilité améliorée sur les obstacles situés sous et autour du véhicule.

Un SUV sécurisant et technologique

Honda a renforcé la sécurité du Passport TrailSport avec la suite Honda Sensing, qui regroupe les aides à la conduite essentielles :

✔ Freinage d’urgence automatique

✔ Aide au maintien dans la voie

✔ Régulateur de vitesse adaptatif

✔ Reconnaissance des panneaux de signalisation

Pour les amateurs de tout-terrain, le SUV bénéficie en plus d’un affichage des angles d’inclinaison et de tangage, permettant aux conducteurs de mieux appréhender les terrains accidentés.

Un concurrent sérieux pour les SUV tout-terrain

Spécifications Détails Type de moteur 3,5 V6 atmosphérique Puissance maximale 285 CV Couple moteur maximal 255 Nm Transmission Automatique 10 vitesses Traction 4×4 i-VTM4 Modes Normal / ECON / Sport / Snow / Sand / Tow / Trail Pneus 275/60R18 (31″) General Grabber A/T Angle d’attaque 23º Garde au sol 21 cm

Avec cette version TrailSport, Honda affine encore davantage son positionnement off-road, se plaçant en alternative crédible aux Jeep et Toyota spécialisés dans le tout-terrain. Son confort intérieur moderne, associé à de réelles capacités de franchissement, en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent un SUV polyvalent, capable de passer sans transition de l’asphalte aux chemins les plus exigeants.

Le Honda Passport TrailSport 2026 s’adresse donc aux amateurs de randonnées motorisées, aux conducteurs cherchant un SUV familial robuste et à ceux qui souhaitent un véhicule aussi confortable en ville que performant en pleine nature.