Il ressemble à un tout-terrain, mais avec 7 places et le moteur le plus puissant de Volkswagen, c’est un tout-chemin plus grand qu’un Touareg

Un SUV XXL conçu en collaboration avec SIAC qui illustre la stratégie mondiale de Volkswagen, avec des dimensions dépassant le Touareg de 30 centimètres et un moteur de 272 CV pour répondre aux exigences du marché chinois

Volkswagen vient de dévoiler en Chine un colosse qui redéfinit les standards du segment SUV. Alors que la marque privilégie les formats compacts en Europe, elle n’hésite pas à voir plus grand pour conquérir d’autres marchés. Le Teramont Pro, version chinoise de l’Atlas nord-américain, en est la parfaite illustration.

Un SUV massif taillé pour l’international

Le Volkswagen Teramont Pro se distingue immédiatement par son gabarit imposant et son design robuste. Contrairement aux SUV plus compacts que l’on trouve en Europe, ce modèle vise des marchés où l’espace et le confort sont prioritaires.

Avec ses 5,16 mètres de longueur, ce nouveau SUV surpasse le Touareg de près de 30 centimètres. Cette imposante carrure n’est pas qu’une démonstration de style : elle abrite un habitacle généreux configuré en 7 places, reposant sur la polyvalente plateforme MQB du groupe Volkswagen.

Une silhouette musclée, avec des lignes tendues et dynamiques

Une calandre imposante et des optiques LED modernisées, qui renforcent son look premium

Un intérieur spacieux et raffiné, pensé pour accueillir confortablement jusqu’à 7 passagers

Développé principalement pour la Chine et l’Amérique du Nord, ce modèle répond aux attentes des consommateurs recherchant un SUV statutaire, capable d’offrir autant de prestance qu’un véhicule premium

Un design robuste et un intérieur premium

Volkswagen a retravaillé le design du Teramont Pro pour lui donner une identité plus affirmée. À l’avant, on retrouve une calandre redessinée, intégrant un bandeau lumineux traversant les projecteurs, un détail qui rappelle les dernières évolutions stylistiques de la marque.

À l’intérieur, l’ambiance est résolument moderne et technologique :

Un grand écran tactile central, offrant une connectivité avancée

Un combiné d’instrumentation numérique, pour une expérience de conduite intuitive

Des matériaux de qualité, avec des inserts en aluminium et en bois pour une touche haut de gamme

L’espace à bord est l’un des grands atouts du Teramont Pro. Avec trois rangées de sièges, il offre un confort optimal aux passagers, tout en garantissant un volume de coffre généreux pour les longs trajets.

Des motorisations puissantes et adaptées aux longs trajets

Le Teramont Pro embarque le réputé moteur 2.0 TSI EA 888 de cinquième génération. Fort de ses 272 CV et 400 Nm de couple, ce bloc permet au mastodonte d’atteindre les 100 km/h en seulement 7,6 secondes. La transmission intégrale 4Motion, livrée de série, garantit une motricité optimale en toutes circonstances.

Un moteur 2.0 TSI turbo de 265 ch, offrant un bon équilibre entre performances et consommation

Un V6 2.5 turbo de 299 ch, pour une conduite plus dynamique et des capacités de remorquage accrues

Une transmission intégrale 4Motion, garantissant une motricité optimale sur tous types de terrains

Grâce à ces motorisations, le Teramont Pro se positionne comme un véhicule idéal pour les longs trajets, avec une conduite souple et confortable, adaptée aux autoroutes et aux routes secondaires.

Un intérieur qui flatte l’exigence chinoise

L’habitacle n’est pas en reste avec un équipement luxueux spécialement pensé pour le marché chinois. Un large écran central domine la planche de bord, potentiellement complété par un troisième écran face au passager. Le raffinement se poursuit avec un toit panoramique ouvrant, un système audio Harman Kardon et un éclairage d’ambiance offrant 30 teintes différentes. Le siège passager avant “reine” ajoute une touche d’exclusivité avec son repose-pieds électrique et ses fonctions massage et ventilation.

Ce nouveau Teramont Pro illustre parfaitement la capacité de Volkswagen à s’adapter aux spécificités de chaque marché, même si cela signifie créer des véhicules qui ne correspondent pas aux standards européens.

Un marché concurrentiel : Volkswagen peut-il s’imposer ?

Le segment des grands SUV est extrêmement compétitif, avec des modèles comme le Toyota Highlander, le Ford Explorer ou encore le Chevrolet Traverse. Face à ces poids lourds, le Volkswagen Teramont Pro devra s’appuyer sur ses atouts :

Un design moderne et statutaire, qui le différencie des modèles plus classiques

Une qualité de fabrication supérieure, fidèle aux standards Volkswagen

Un positionnement entre généraliste et premium, qui peut séduire une clientèle en quête d’un SUV haut de gamme sans atteindre les tarifs d’un Audi ou d’un BMW

Si Volkswagen parvient à concilier prix compétitif et équipements premium, le Teramont Pro pourrait bien devenir une référence sur les marchés internationaux, en offrant un compromis idéal entre espace, performance et technologie.