Tesla Model Y : 854L de coffre et prix en baisse de 15 000€ pour la star de l’électrique

En 2023, le Tesla Model Y a marqué l’histoire en devenant le véhicule le plus vendu au monde, un exploit d’autant plus remarquable pour un modèle 100 % électrique. Pour consolider ce succès, Tesla présente le Model Y 2025 avec des mises à jour notables tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Le design extérieur a été affiné pour améliorer l’aérodynamisme, tandis que l’habitacle bénéficie de matériaux de meilleure qualité et d’une interface utilisateur optimisée. Ces améliorations visent à offrir une expérience de conduite encore plus agréable et à maintenir le Model Y en tête du segment des SUV électriques.

Détails de la gamme et des prix



La gamme du Tesla Model Y 2025 en France se compose de trois versions distinctes, chacune adaptée à des besoins et des budgets variés. La version d’entrée de gamme, à propulsion arrière, est proposée à un prix compétitif de 44 990 €, rendant le Model Y plus accessible aux consommateurs français.

Pour ceux recherchant une autonomie accrue, la version “Grande Autonomie” avec propulsion arrière est disponible à 49 990 €. Enfin, la version “Grande Autonomie” avec transmission intégrale, offrant des performances supérieures, est également au catalogue. Ces tarifs attractifs, combinés aux améliorations apportées, positionnent le Model Y 2025 comme un choix de premier plan sur le marché français des véhicules électriques.

Caractéristiques du Tesla Model Y 2025

Il se situe dans le segment D-SUV

Il a le même prix que la génération précédente

Il offre le plus grand coffre parmi les voitures de sa taille et de son concept

Il est déjà disponible à la réservation, les premières unités devant être livrées en mars

Performances et autonomie : que proposent les différentes versions ?

Le Tesla Model Y 2025 se distingue par des performances impressionnantes et une autonomie adaptée aux besoins quotidiens. La version à propulsion arrière développe une puissance de 299 chevaux et offre une autonomie estimée à 500 km grâce à une batterie de 60 kWh.

La version “Grande Autonomie” avec propulsion arrière porte la puissance à 347 chevaux, une autonomie de 622 km et est équipée d’une batterie de 75 kWh. Pour les conducteurs exigeant une transmission intégrale, la version “Grande Autonomie” à quatre roues motrices délivre 514 chevaux et une autonomie de 586 km, également avec une batterie de 75 kWh.

Toutes les versions sont compatibles avec des charges rapides, permettant de réduire significativement les temps d’arrêt lors des longs trajets.

Disponibilité et perspectives pour le marché français

Les clients français peuvent dès à présent réserver le Tesla Model Y 2025, avec des premières livraisons prévues pour mars. Cette disponibilité rapide, combinée à des prix compétitifs et à des améliorations notables, devrait renforcer la position de Tesla sur le marché français des véhicules électriques.

De plus, l’introduction de la version à propulsion arrière à un tarif attractif pourrait attirer une nouvelle clientèle, contribuant ainsi à l’expansion de la mobilité électrique en France. Avec une capacité de coffre de 854 litres, le Model Y 2025 répond également aux besoins des familles et des professionnels recherchant un véhicule spacieux et performant.

Tesla a confirmé que le Model Y 2025 sera bien disponible en France, avec des livraisons prévues dès le second semestre de l’année. Ce restylage stratégique s’accompagne d’une politique tarifaire agressive qui pourrait renforcer sa position dominante sur le marché des SUV électriques.

Avec un prix d’entrée de gamme potentiellement en dessous des 45 000 €, le Model Y propulsion pourrait bénéficier du bonus écologique en fonction des conditions de 2025. De son côté, la version Grande Autonomie, qui devrait avoisiner les 50 000 €, reste compétitive face aux alternatives premium comme la BMW iX3 ou la Hyundai Ioniq 5 AWD.

Version Puissance Autonomie Batterie Charge maximale (CC) Prix Propulsion 299 CV 500 km 60 kWh 175 kW 44.990 € Grande autonomie avec propulsion 347 CV 622 km 75 kWh 250 kW 49.990 € Grande autonomie avec transmission intégrale 514 CV 586 km 75 kWh 250 kW 52.990 €

Côté réseau de recharge, Tesla continue d’étendre son maillage de Superchargeurs en France, facilitant ainsi l’adoption de ses véhicules par les nouveaux acheteurs. L’ouverture progressive des bornes aux autres marques pourrait cependant poser un défi en matière de disponibilité et de congestion aux stations.

Avec ces améliorations et une gamme de prix agressive, le Tesla Model Y 2025 s’impose comme un choix incontournable pour les conducteurs français en quête d’un SUV électrique performant, confortable et doté d’une autonomie généreuse. Il reste à voir comment la concurrence réagira face à cette mise à jour stratégique de Tesla.