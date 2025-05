Depuis son lancement en 2010, le Dacia Duster s’est imposé comme un SUV robuste et abordable, séduisant les amateurs de tout-terrain à prix contenu. Connu pour son excellent rapport qualité-prix, il a conquis un large public, des conducteurs urbains aux aventuriers recherchant un véhicule capable d’affronter des terrains difficiles.

Aujourd’hui, Dacia franchit une nouvelle étape avec l’introduction d’une motorisation hybride et d’une transmission intégrale 4×4, une combinaison encore inédite pour la marque. Alors que l’industrie automobile se tourne de plus en plus vers l’électrification, cette évolution du Duster permet de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs tout en conservant ses qualités de baroudeur économique.

Cette version hybride 4×4 repose sur la plateforme CMF-B, déjà utilisée pour le Renault Captur et le Nissan Juke, lui offrant une base moderne et adaptable aux nouvelles technologies. Mais alors, quelles sont les innovations techniques qui rendent ce Duster Hybrid 4×4 si prometteur ?

Technologie et performances : un hybride pensé pour l’aventure

Sous le capot, le Dacia Duster Hybrid 4×4 s’appuie sur une motorisation innovante qui combine un bloc essence 1.6L à un moteur électrique, offrant une puissance cumulée de 140 chevaux. Cette motorisation est issue de la technologie E-Tech de Renault, déjà éprouvée sur d’autres modèles du groupe.

Mais la véritable nouveauté de ce modèle, c’est l’intégration d’une transmission intégrale 4×4 qui s’appuie sur un essieu arrière électrifié. Contrairement aux systèmes traditionnels qui nécessitent un arbre de transmission, ce dispositif permet d’optimiser la répartition de la puissance tout en améliorant l’efficacité énergétique. Résultat : le Duster Hybrid 4×4 conserve d’excellentes capacités en tout-terrain tout en réduisant sa consommation de carburant et ses émissions de CO₂.

Dacia annonce une consommation mixte de moins de 5L/100 km, une performance remarquable pour un véhicule 4×4. De plus, le système hybride permet de rouler en mode 100% électrique sur de courtes distances, un atout non négligeable en milieu urbain ou pour les démarrages en douceur sur terrain accidenté.

Grâce à cette motorisation, le Duster Hybrid 4×4 se positionne comme un choix intelligent pour les conducteurs cherchant à conjuguer polyvalence, sobriété et capacités tout-terrain. Mais qu’en est-il du design et des équipements de ce nouveau modèle ?

Un Duster plus moderne et mieux équipé

Un design robuste avec des touches de modernité

Le Dacia Duster Hybrid 4×4 conserve son style baroudeur, tout en adoptant quelques éléments distinctifs qui le différencient des versions thermiques classiques. À l’avant, on retrouve une calandre redessinée intégrant la nouvelle signature lumineuse LED de Dacia, inspirée des derniers modèles de la marque.

Les protections en plastique noir sur les passages de roues et les bas de caisse renforcent son look tout-terrain, tandis que les nouvelles jantes en alliage spécifiques à cette version apportent une touche d’élégance. À l’arrière, le logo Hybrid 4×4 vient rappeler l’identité du modèle, affirmant son passage à l’électrification et sa vocation de SUV tout-terrain moderne.

Ce modèle sera également disponible dans une teinte exclusive, un vert kaki inspiré des environnements naturels, renforçant son image de véhicule d’exploration.

Un habitacle repensé pour plus de confort et de technologie

L’intérieur du Duster Hybrid 4×4 évolue avec l’intégration de nouvelles technologies et d’une meilleure qualité perçue. On note l’arrivée d’un nouveau combiné numérique de 7 pouces derrière le volant, permettant d’afficher en temps réel les informations liées à l’hybridation, comme la répartition de l’énergie entre le moteur thermique et le moteur électrique.

L’écran tactile central passe à 10 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Dacia améliore également la qualité des matériaux en introduisant un revêtement plus doux sur la planche de bord et de nouveaux sièges avec un meilleur maintien latéral, idéal pour les trajets hors des sentiers battus.

Côté praticité, ce Duster conserve un coffre spacieux, malgré l’intégration du système hybride. Dacia a optimisé l’implantation de la batterie pour ne pas sacrifier trop de volume, garantissant une capacité de chargement suffisante pour les longs voyages.

Sécurité et aides à la conduite : un SUV plus technologique

Le Duster Hybrid 4×4 ne se contente pas d’une mise à jour mécanique, il embarque aussi de nouvelles aides à la conduite. Parmi les équipements proposés :

Un freinage automatique d’urgence avec détection des piétons.

avec détection des piétons. Un système de surveillance des angles morts .

. Une caméra 360° pour faciliter les manœuvres en terrain difficile.

pour faciliter les manœuvres en terrain difficile. Un régulateur de vitesse adaptatif pour plus de confort sur autoroute.

L’ensemble de ces améliorations fait du Duster Hybrid 4×4 un modèle bien plus moderne, tout en conservant son ADN de SUV accessible et performant.