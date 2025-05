Honda dévoile son SUV électrique rêvé : 620 km d’autonomie mais interdit chez nous”

Avec le Honda S7, la marque japonaise dévoile un SUV électrique qui allie puissance, autonomie et design futuriste. Conçu en partenariat avec Dongfeng, ce modèle propose jusqu’à 620 km d’autonomie et des technologies avancées, mais il ne sera disponible qu’en Chine. Une stratégie qui laisse les marchés européens et américains en attente de modèles similaires.

Le Honda S7 affiche des dimensions généreuses avec une longueur de 4 750 mm, une largeur de 1 930 mm et une hauteur de 1 625 mm, reposant sur un empattement de 2 930 mm. Son design extérieur se distingue par des lignes anguleuses et musclées. À l’avant, des optiques en forme de ‘Y’ et une bande LED traversant la calandre ajoutent une touche moderne. À l’arrière, des feux en forme de ‘H’ reliés par une ligne horizontale renforcent son allure distinctive.

Intérieur et technologies

L’habitacle du S7 est équipé de technologies avancées, notamment des rétroviseurs extérieurs remplacés par des caméras dont les images sont projetées sur des écrans intégrés aux portières. Le rétroviseur intérieur est également numérique. Le tableau de bord panoramique offre des menus personnalisables, tandis que la console centrale est dotée de deux écrans : un supérieur de 12,8 pouces et un inférieur de 10 pouces. L’espace intérieur est conçu pour offrir un confort optimal aux passagers des deux rangées de sièges.

Performances et autonomie

Sous le capot, le Honda S7 est propulsé par deux moteurs électriques délivrant une puissance combinée de 469 chevaux. Alimenté par une batterie NMC de 89,8 kWh fournie par CATL, le SUV revendique une autonomie impressionnante de 620 km. La vitesse maximale est limitée à 180 km/h.

Pourquoi Honda ne le vendra pas en Europe ?

Malgré ses performances séduisantes, le Honda S7 ne sera disponible qu’en Chine. Plusieurs raisons expliquent ce choix stratégique :

Un marché chinois prioritaire pour Honda, où la demande en SUV électriques est forte.

pour Honda, où la demande en SUV électriques est forte. Des normes européennes différentes , notamment en termes d’autonomie et de sécurité.

, notamment en termes d’autonomie et de sécurité. Une gamme électrique déjà présente en Europe, avec le Honda e:Ny1.

Quelles alternatives en Europe ?

Pour les conducteurs européens, Honda propose déjà le Honda e:Ny1, un SUV électrique compact affichant 412 km d’autonomie WLTP. Moins puissant que le S7, il reste une alternative viable pour ceux cherchant un SUV électrique Honda sur le Vieux Continent.

Conclusion : un SUV prometteur, mais inaccessible en Europe

Le Honda S7 impressionne par son design audacieux, son intérieur futuriste et ses performances de haut niveau. Pourtant, son exclusivité au marché chinois limite son impact à l’international.

Si Honda veut concurrencer Tesla et BYD en Europe, il devra proposer un modèle similaire sur le marché mondial. En attendant, les acheteurs européens devront se tourner vers le Honda e:Ny1 ou d’autres marques pour trouver un SUV électrique aux prestations comparables.