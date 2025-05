BMW annonce 900 km d’autonomie : Sa nouvelle plateforme électrique va tout changer

BMW s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’ère de l’électromobilité avec sa plateforme Neue Klasse. Ce nom, qui fait référence à une gamme de modèles des années 1960 ayant relancé la marque, annonce une révolution technologique et stratégique pour le constructeur allemand.

Développée exclusivement pour les véhicules électriques, la Neue Klasse ne se contente pas d’adapter les modèles thermiques existants à l’électrique. Elle repose sur une architecture entièrement repensée, optimisant chaque aspect du véhicule pour améliorer l’efficacité, l’autonomie et l’expérience utilisateur.

BMW ambitionne avec cette plateforme de rivaliser avec Tesla et les géants chinois, en proposant des modèles offrant des performances et une technologie de pointe. Le premier véhicule basé sur la Neue Klasse devrait arriver sur le marché en 2025, inaugurant une nouvelle génération de BMW électriques.

Parmi les modèles attendus, une berline et un SUV compact devraient être les premiers à bénéficier de cette architecture, marquant le début d’une gamme qui couvrira progressivement plusieurs segments.

Technologie et performances : une nouvelle ère pour BMW

L’un des aspects les plus révolutionnaires de la plateforme Neue Klasse est l’adoption d’un système électrique en 800 volts. Ce choix technique, déjà utilisé par Porsche et Hyundai sur leurs modèles haut de gamme, permet des temps de recharge ultra-rapides et une efficacité énergétique améliorée.

BMW a également développé de nouvelles batteries NCM (Nickel, Cobalt, Manganèse) avec une forme cylindrique, inspirées du format utilisé par Tesla. Ces batteries offrent une densité énergétique accrue de 20%, réduisant le poids tout en augmentant l’autonomie. BMW annonce des gains significatifs, avec des modèles capables de parcourir jusqu’à 800 km sur une seule charge.

Autre innovation majeure : le système de gestion thermique avancé, qui permet une meilleure régulation de la température des batteries, optimisant les performances en toutes conditions climatiques.

Côté motorisation, BMW introduit sa sixième génération de moteurs électriques avec une puissance supérieure, des performances dynamiques accrues et une consommation énergétique optimisée. Grâce à ces avancées, les véhicules basés sur la Neue Klasse promettent une accélération plus rapide, une autonomie prolongée et une conduite plus efficiente.

Avec ces innovations, BMW ne se contente pas de suivre la tendance électrique, mais ambitionne de redéfinir les standards du marché. Cependant, cette révolution technologique s’accompagne aussi d’un profond remaniement du design et de l’expérience utilisateur.

Une nouvelle ère pour le design et l’expérience utilisateur

Un design repensé pour les modèles de la Neue Klasse

BMW ne se limite pas aux performances électriques avec la plateforme Neue Klasse, elle inaugure aussi un nouveau langage stylistique. Inspirée du concept BMW Vision Neue Klasse, cette approche mise sur l’aérodynamisme, la sobriété et l’élégance.

Les futurs modèles adopteront un design plus épuré, avec des lignes fluides et des surfaces lisses pour maximiser l’efficacité énergétique. Parmi les évolutions marquantes :

Une calandre redessinée plus fine et intégrée, abandonnant le style imposant des BMW thermiques.

plus fine et intégrée, abandonnant le style imposant des BMW thermiques. Des phares LED plus fins et expressifs , accentuant la modernité du design.

, accentuant la modernité du design. Une silhouette optimisée pour l’aérodynamisme, essentielle pour maximiser l’autonomie.

Les matériaux employés seront plus légers et durables, avec une attention particulière portée à la recyclabilité, alignée avec la stratégie de durabilité de BMW.

Une expérience numérique inédite avec iDrive panoramique

L’intérieur des BMW basées sur la Neue Klasse sera radicalement différent des générations actuelles. Le constructeur introduit un système d’infodivertissement révolutionnaire, appelé BMW Panoramic Vision.

Ce dispositif remplace le tableau de bord classique par un écran tête haute s’étendant sur toute la largeur du pare-brise. Il permet d’afficher des informations essentielles (vitesse, navigation, autonomie) directement dans le champ de vision du conducteur, réduisant ainsi les distractions.

L’écran central, toujours tactile, bénéficiera d’une nouvelle interface plus intuitive basée sur l’intelligence artificielle. L’assistant vocal sera amélioré et l’intégration de Apple CarPlay et Android Auto sans fil sera optimisée.

L’ergonomie évoluera aussi, avec une console centrale plus minimaliste, intégrant des commandes haptiques et une meilleure connectivité avec les smartphones et objets connectés.

Une production repensée pour répondre aux défis industriels

BMW a également revu sa stratégie de production pour la Neue Klasse. L’usine de Debrecen, en Hongrie, sera la première à assembler ces modèles, avec un site entièrement optimisé pour l’électrique. L’objectif est de réduire de 40% l’empreinte carbone de la production grâce à l’utilisation d’énergies renouvelables et de matériaux recyclés.

Le lancement des premiers modèles est prévu pour 2025, avec une montée en puissance progressive. BMW vise un objectif ambitieux : d’ici 2030, plus de 50% de ses ventes mondiales devraient être électriques, et la Neue Klasse jouera un rôle clé dans cette transition.