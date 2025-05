Nismo La nouvelle bête de Nissan débarque : 435 ch, 4 roues motrices et déjà en concession

Après plusieurs années d’absence sur le marché européen, Nismo, la division sportive de Nissan, signe son grand retour avec un modèle 100 % électrique. Le Nissan Ariya Nismo vient enrichir la gamme du constructeur japonais en apportant une dose de sportivité et de performance à son SUV électrique phare. Pensé pour allier dynamisme et efficacité énergétique, ce modèle revisité promet une expérience de conduite plus engageante, tout en conservant les qualités d’un SUV moderne.

Cette version hautes performances du Nissan Ariya ne se contente pas d’une simple montée en puissance. Elle arbore un design plus agressif, optimisé à la fois pour l’aérodynamisme et la stabilité à haute vitesse. Avec ses jantes spécifiques de 20 pouces, ses accents rouges typiques de Nismo et son travail sur la réduction de la traînée, le Nissan Ariya Nismo affirme sa personnalité et sa légitimité parmi les SUV électriques sportifs.

En plus de son look radical, ce modèle bénéficie d’un châssis affûté et d’une transmission intégrale optimisée, garantissant une meilleure tenue de route et des accélérations plus franches. Avec cette déclinaison Nismo, Nissan prouve que sportivité et électrification ne sont pas incompatibles, et s’impose comme un concurrent sérieux face aux références du segment.

Un SUV dynamique conçu pour la performance

Le Nissan Ariya Nismo bénéficie d’une mise au point spécifique qui le différencie du modèle standard. Le châssis a été rigidifié, la direction recalibrée et la gestion électronique de la puissance a été optimisée pour une réponse plus rapide à l’accélération. Grâce à la transmission intégrale e-4ORCE, le véhicule offre une excellente stabilité dans les virages, garantissant un comportement plus dynamique et plus proche des attentes d’un modèle badgé Nismo.

Même si son poids reste conséquent, l’optimisation des réglages lui permet d’offrir des performances dignes d’une berline sportive, tout en conservant les avantages d’un SUV familial en termes d’espace et de confort.

Technologie et expérience de conduite immersive

À bord, le Nissan Ariya Nismo met l’accent sur la technologie et l’ergonomie. L’écran tactile central, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, s’intègre parfaitement dans une planche de bord épurée aux matériaux premium. L’affichage tête haute et le tableau de bord numérique apportent une touche moderne et facilitent la lecture des informations en conduite dynamique.

Les sièges, au design sportif, offrent un maintien renforcé, essentiel pour exploiter les capacités du véhicule sur routes sinueuses. L’ambiance lumineuse personnalisable et la sonorité artificielle inspirée de la Formule E ajoutent une dimension immersive à la conduite.

Face à la concurrence : un positionnement stratégique

Le segment des SUV électriques sportifs se développe rapidement et Nissan doit faire face à des rivaux de taille. Voici comment le Nissan Ariya Nismo se positionne face à quelques concurrents majeurs :

Modèle Puissance 0-100 km/h Autonomie (WLTP) Prix de départ Nissan Ariya Nismo 435 ch 5,0 s 417 km 65 900 € Tesla Model Y Performance 534 ch 3,7 s 514 km 63 990 € BMW iX M60 619 ch 3,8 s 561 km 116 000 € Hyundai Ioniq 5 N 650 ch 3,4 s 450 km 79 900 €

Avec une puissance plus modérée que ses concurrents directs, le Nissan Ariya Nismo mise sur son prix plus accessible et son équilibre entre performances et confort quotidien.

Le pari du sport en 100 % électrique : une réussite pour Nissan ?

L’arrivée du Nissan Ariya Nismo sur le marché français marque une nouvelle étape pour la division sportive de la marque japonaise, qui prouve qu’elle peut intégrer son ADN dynamique dans un modèle électrique.

Cependant, la concurrence est rude et Nissan devra convaincre les amateurs de SUV sportifs que son modèle peut rivaliser avec Tesla ou Hyundai. Avec un design agressif, une transmission intégrale optimisée et une sonorité travaillée, l’Ariya Nismo pourrait bien séduire ceux qui recherchent un SUV électrique performant sans pour autant tomber dans l’extrême des modèles ultra-puissants et coûteux.

Reste à voir si le public français adhérera à cette vision du sport 100 % électrique. Une chose est sûre, Nissan a frappé fort avec cette version Nismo, et l’Ariya n’a jamais été aussi excitant à conduire.