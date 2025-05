Le petit SUV qui fait les choses en grand : l’Opel Mokka se réinvente en 2025

Avec le restylage de son Mokka 2025, Opel cherche à renforcer son positionnement sur le segment des SUV urbains en misant sur un design modernisé, des motorisations hybrides efficientes et une technologie embarquée plus avancée. Ce renouvellement vise à concurrencer des modèles comme le Renault Captur, le Peugeot 2008 ou encore le Ford Puma, des références bien établies sur le marché français.

L’Opel Mokka 2025 conserve son format compact, idéal pour une utilisation en ville, tout en adoptant des évolutions esthétiques qui lui donnent plus de caractère. L’avant arbore la nouvelle face avant Opel Vizor, qui unifie la calandre et les optiques LED en une seule surface noire brillante, lui conférant une allure plus moderne et agressive.

Le SUV reçoit également une palette de couleurs revisitées, avec des teintes audacieuses comme le Kolibri Blue et le Tropical Green, qui reflètent une volonté d’attirer un public jeune et dynamique. Des jantes redessinées et un pare-chocs avant plus expressif renforcent encore son look affirmé.

Un habitacle modernisé avec plus de technologie

L’intérieur du Mokka Hybrid 2025 évolue pour offrir plus de confort et une meilleure ergonomie. Opel a misé sur une interface numérique améliorée, avec un double écran de 10 pouces, intégrant le combiné d’instrumentation et le système d’infodivertissement. Ce dernier est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, permettant une connexion simplifiée avec les smartphones.

Le constructeur a également réduit le nombre de boutons physiques, misant davantage sur une interface tactile épurée. Cependant, contrairement à certains concurrents qui ont totalement supprimé les commandes physiques, Opel a conservé des raccourcis essentiels pour la climatisation, afin d’éviter une navigation trop complexe dans les menus.

L’habitabilité reste inchangée, avec un espace suffisant pour quatre adultes, bien que le volume de coffre de 350 litres soit légèrement inférieur à celui de certains rivaux comme le Renault Captur (422 litres).

Principales modifications apportées à l’intérieur de l’Opel Mokka 2025

Caractéristique principale Description Sélection du mode d’affichage Déplacement facile des fonctions Régulateur de vitesse adaptatif Avec alerte de franchissement de ligne Tableau de bord numérique de 10 pouces Contenu entièrement personnalisable Nouveau volant Avec design « Opel Vizor » Nouveau système d’infodivertissement Basé sur la plateforme Snapdragon Cockpit Contenu personnalisé Widgets flexibles sur l’écran de 10 pouces Bouton ADAS à pression unique Pour une désactivation rapide Éclairage intérieur LED Avec lampes de lecture arrière 3 modes de conduite Normal / Sport / Eco Nouveaux matériaux vegan Garnissage de sièges ReNewKnit 100 % recyclé

Une motorisation hybride plus efficiente

L’une des principales nouveautés de ce Mokka 2025 est l’introduction d’une motorisation hybride légère (MHEV), une technologie qui permet de réduire la consommation de carburant sans passer à une hybridation rechargeable plus coûteuse.

Opel a choisi un système 48V combiné à un moteur 1.2 turbo essence de 136 chevaux, couplé à un petit moteur électrique de 28 chevaux. Ce système permet d’améliorer les phases de démarrage, les reprises et la consommation en ville, notamment grâce à une assistance électrique sur les premiers mètres et un mode de roulage en roue libre.

L’objectif de cette hybridation légère est de réduire les émissions de CO₂ et d’offrir un agrément de conduite plus fluide, tout en bénéficiant du label Crit’Air 1 et d’une vignette ECO, avantageuse pour les restrictions en zones urbaines.

Un comportement routier plus abouti

L’Opel Mokka 2025 a également bénéficié de réglages améliorés sur son châssis et sa suspension, offrant une meilleure stabilité et un confort optimisé. Grâce à un poids contenu et une direction recalibrée, il se montre plus réactif en ville comme sur route.

En conduite urbaine, le mode hybride permet des démarrages plus souples, tandis que sur autoroute, le bloc essence prend le relais avec une consommation modérée. Opel annonce une baisse de la consommation de l’ordre de 10 % par rapport à la version thermique équivalente.

Un positionnement tarifaire attractif

Avec cette mise à jour, Opel cherche à maintenir des tarifs compétitifs face à une concurrence de plus en plus féroce. Voici comment se positionnent les différentes versions du Mokka 2025 en France :

Version Motorisation Transmission Prix (à partir de) Mokka Edition 1.2 Turbo 100 ch Manuelle 6 rapports 24 350 € Mokka GS 1.2 Turbo 130 ch Automatique 8 rapports 27 950 € Mokka Hybrid 1.2 Turbo Hybrid 136 ch Automatique 6 rapports 26 200 € Mokka Electric 100 % électrique, 156 ch Automatique 36 300 €

La version hybride légère se positionne entre les modèles thermiques et électriques, proposant une alternative intéressante pour les conducteurs souhaitant une meilleure efficacité sans opter pour du 100 % électrique.

Bilan : un SUV hybride plus moderne et polyvalent

L’Opel Mokka Hybrid 2025 s’affirme comme un SUV urbain plus efficient et mieux équipé, tout en conservant son style affirmé et sa maniabilité appréciée en ville. Avec son hybridation légère, il offre un bon compromis entre consommation maîtrisée et agrément de conduite, tout en évitant les contraintes des modèles hybrides rechargeables.

Si son espace intérieur et son coffre restent un peu en retrait face à certains concurrents, son design distinctif, son intérieur modernisé et son comportement dynamique en font une alternative séduisante dans le segment des SUV compacts hybrides.

Reste à voir si cette version saura séduire les automobilistes français, qui ont désormais de nombreuses options électrifiées à leur disposition.