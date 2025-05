Le SUV Toyota qui fait tout : 580L de coffre, l’esprit Land Cruiser dans un SUV familial

Le Toyota RAV4 2025 continue d’affirmer sa place parmi les SUV hybrides les plus polyvalents du marché. Grâce à son design robuste, ses motorisations hybrides éprouvées et son habitacle spacieux, il séduit aussi bien les familles que les amateurs d’aventure. Avec une transmission intégrale performante et une version hybride rechargeable offrant jusqu’à 75 km d’autonomie électrique, le RAV4 s’adapte aussi bien aux trajets quotidiens qu’aux escapades hors des sentiers battus. Mais dans un marché en pleine mutation, où les SUV 100 % électriques gagnent du terrain, le RAV4 peut-il encore s’imposer comme une référence ?

Une réputation de SUV indestructible

Le Toyota RAV4 est reconnu pour sa fiabilité légendaire, un atout qui en fait l’un des SUV les plus robustes et durables du marché. Depuis son lancement en 1994, il a su gagner la confiance des automobilistes, grâce à des moteurs hybrides endurants, une transmission intégrale efficace et une conception pensée pour durer. De nombreux propriétaires parcourent plus de 300 000 km sans problème majeur, preuve de la solidité du modèle.

Ce n’est pas un hasard si le RAV4 est l’un des SUV les plus vendus au monde, aussi bien sur les routes européennes que dans les environnements extrêmes, du désert australien aux montagnes nord-américaines. Avec des coûts d’entretien maîtrisés et une décote plus faible que la moyenne, le Toyota RAV4 reste un investissement sûr, idéal pour ceux qui recherchent un véhicule aussi fiable que performant.

Un design robuste et une architecture pensée pour l’aventure

Le Toyota RAV4 conserve son style affirmé avec une calandre imposante, des lignes anguleuses et une posture haute qui accentue son côté baroudeur. Il est conçu pour s’adapter aussi bien à la ville qu’aux terrains plus difficiles.

Ses dimensions restent similaires aux versions précédentes :

Caractéristique Valeur Longueur 4,60 m Largeur 1,86 m Hauteur 1,69 m Empattement 2,69 m Garde au sol 19 cm

Le Toyota RAV4 hybride et hybride rechargeable offrent également un bon comportement routier, avec une suspension calibrée pour absorber les irrégularités des chemins accidentés, tout en restant confortable sur l’asphalte.

Deux motorisations hybrides, mais pas d’électrique

Le Toyota RAV4 2025 continue de miser sur l’hybride, alors que de nombreux concurrents proposent des versions 100 % électriques. Deux options sont disponibles :

Motorisation Puissance Transmission Autonomie électrique Consommation Hybride 2.5L 222 ch AWD (4×4 électrique) – 5,5 L/100 km Hybride Rechargeable 2.5L 306 ch AWD (4×4 électrique) 75 km 1,2 L/100 km (cycle mixte)

Le RAV4 hybride rechargeable reste l’option la plus intéressante pour les trajets quotidiens en mode 100 % électrique, avec une autonomie de 75 km qui le place parmi les meilleurs du segment PHEV.

Cependant, Toyota n’a toujours pas introduit de version 100 % électrique, contrairement à certains concurrents comme le Hyundai Ioniq 5 ou le Volkswagen ID.4.

Un intérieur spacieux et connecté

À bord, le Toyota RAV4 2025 mise sur le confort et la technologie. Il propose un habitacle spacieux et un coffre parmi les plus grands de sa catégorie.

Caractéristique Valeur Volume du coffre 580 L Écran tactile 10,5 pouces Affichage numérique 12,3 pouces Compatibilité Apple CarPlay & Android Auto Système audio JBL premium (option)

L’interface de conduite est intuitive, avec une connectivité complète et un affichage modernisé. Toyota propose aussi une assistance à la conduite avancée, incluant le régulateur adaptatif, l’aide au maintien dans la voie et la caméra 360°.

Le Toyota RAV4 2025 offre un habitacle spacieux et bien pensé, faisant de lui l’un des SUV hybrides les plus accueillants de sa catégorie. Grâce à son empattement de 2,69 mètres, les passagers avant comme arrière bénéficient d’un espace généreux pour les jambes et d’une large garde au toit, même pour les occupants de grande taille.

L’ergonomie a été améliorée avec une planche de bord moderne, intégrant un écran tactile de 10,5 pouces et un tableau de bord numérique 12,3 pouces selon les versions. Les sièges, disponibles en tissu, similicuir ou cuir selon la finition, offrent un bon maintien et un confort optimal pour les longs trajets. À l’arrière, la banquette est réellement utilisable pour trois adultes, avec une largeur suffisante et un plancher presque plat, améliorant ainsi le confort sur les longs trajets.

Un coffre parmi les plus grands du segment

Avec un volume de 580 litres, le coffre du Toyota RAV4 se place parmi les meilleurs de sa catégorie. Son large hayon et son seuil de chargement bas facilitent l’accès, rendant plus simple le transport de bagages, d’équipements sportifs ou d’objets encombrants. La modularité est également au rendez-vous avec une banquette arrière rabattable en 60/40, permettant d’atteindre un volume maximal de 1 690 litres une fois les sièges arrière repliés.

Sur les versions haut de gamme, un hayon électrique mains libres facilite encore davantage l’ouverture et la fermeture du coffre. Que ce soit pour une utilisation familiale ou pour les amateurs d’activités en plein air, le Toyota RAV4 s’adapte parfaitement aux besoins de transport du quotidien.

Tarifs en France : un positionnement encore compétitif ?

Les prix du Toyota RAV4 varient en fonction des finitions et des motorisations :

Finition Motorisation Prix TTC Dynamic Hybride 222 ch 44 950 € Dynamic Business Hybride 222 ch 45 700 € 30 Years Hybride 222 ch 47 450 € Lounge Hybride 222 ch 51 350 € GR Sport Hybride 222 ch 55 400 €

Le Toyota RAV4 hybride rechargeable est proposé à partir de 55 000 €, un tarif compétitif face à des modèles comme le Mitsubishi Outlander PHEV (57 000 €) ou le Ford Kuga PHEV (52 000 €).

Un bon choix en 2025, mais un manque d’innovation

Le Toyota RAV4 reste une valeur sûre grâce à sa fiabilité, son habitabilité et son autonomie en version hybride rechargeable. Cependant, son absence de version 100 % électrique et un prix qui commence à grimper pourraient le désavantager face à des SUV plus modernes et électrifiés.

En 2025, le RAV4 est toujours un excellent SUV hybride 4×4, mais Toyota devra rapidement accélérer son électrification pour rester leader sur le marché.