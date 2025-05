Geely sort l’artillerie lourde : Zeekr absorbe Lynk & Co pour défier BYD

Le groupe chinois Geely poursuit son expansion et ambitionne de rivaliser avec BYD en consolidant sa marque haut de gamme Zeekr. Après avoir racheté la part de Volvo dans Lynk & Co, Geely mise sur une stratégie offensive pour augmenter ses ventes mondiales de 40 % d’ici 2025 et renforcer sa présence en Europe et en Amérique du Nord.

Geely renforce son empire automobile et défie BYD avec sa marque premium Zeekr

Zeekr et Lynk & Co : un rapprochement stratégique

En rachetant les 30 % de Volvo dans Lynk & Co, Zeekr prend le contrôle majoritaire de la marque et vise à unifier les plateformes et technologies entre les deux marques. Cette opération, estimée à 714 millions d’euros, permettra à Zeekr de :

Accélérer le développement de ses modèles électriques premium en profitant des synergies avec Lynk & Co.

en profitant des synergies avec Lynk & Co. Améliorer la distribution en Europe en utilisant le réseau de concessions Volvo.

en utilisant le réseau de concessions Volvo. Mieux positionner ses modèles face aux marques européennes et chinoises comme NIO, XPeng et BYD.

Avec cette fusion partielle, Zeekr ambitionne de vendre 710 000 véhicules d’ici fin 2025, soit une hausse de 40 %, dans un marché où la concurrence est de plus en plus féroce.

Un affrontement direct avec BYD

Alors que BYD domine le marché chinois et mondial des véhicules électriques, Geely ne cache plus ses ambitions de rivaliser avec le leader. En 2024, BYD a vendu 1,76 million de véhicules électriques, contre un objectif de 710 000 unités pour Zeekr en 2025.

Pour rivaliser, Geely mise sur plusieurs stratégies :

Développement accéléré de nouveaux modèles : Zeekr prévoit plusieurs lancements majeurs pour 2025, avec des SUV et berlines électriques haut de gamme. Expansion mondiale : L’entreprise cible l’Europe et l’Amérique du Nord, où la demande pour les véhicules électriques premium est en forte croissance. Réseau de distribution renforcé : Lynk & Co bénéficiera du réseau de concessions Volvo en Europe, facilitant l’achat et l’entretien des véhicules.

L’Europe, un marché clé pour Geely et Zeekr

Contrairement à BYD qui a déjà une solide implantation en Europe, Geely doit encore construire sa notoriété. Pour cela, la marque compte sur Lynk & Co et Zeekr, qui bénéficieront des infrastructures Volvo.

Lynk & Co pourra utiliser des concessions Volvo dans 7 pays européens , facilitant ainsi l’achat, la distribution de pièces et l’entretien des véhicules .

, facilitant ainsi . Zeekr cherche à séduire les clients européens avec des modèles technologiques et performants , à des prix compétitifs face aux marques premium.

avec des modèles , à des prix compétitifs face aux marques premium. Les ventes de Zeekr en Europe ont déjà commencé, et la marque prévoit une accélération rapide de sa présence sur le continent.

Un duel qui s’annonce serré

Si Geely et Zeekr ont de grandes ambitions, BYD reste le leader incontesté des ventes de véhicules électriques. L’écart entre les deux groupes est encore important, mais avec ses alliances stratégiques et son expansion mondiale, Geely pourrait réduire l’écart dans les années à venir.

L’enjeu pour Geely sera de convaincre les acheteurs européens que ses modèles sont une alternative crédible aux Tesla, Volkswagen et BMW électriques. Pour cela, la marque devra prouver sa fiabilité, son réseau de distribution et la compétitivité de ses modèles.

Geely peut-il vraiment rivaliser avec BYD et s’imposer en Europe ? Le duel est lancé, et les prochains mois seront cruciaux pour voir si cette stratégie porte ses fruits.