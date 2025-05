Adieu » FIAT traditionnel : place à la nouvelle gamme hybride et électrique abordable.

Fiat amorce un changement radical en 2025 avec une gamme entièrement repensée, mêlant hybridation et motorisation 100 % électrique. L’objectif est clair : proposer des voitures abordables, pratiques et adaptées aux nouvelles réglementations environnementales. Exit l’ancienne Fiat centrée sur les modèles thermiques classiques, place à une nouvelle génération de véhicules plus propres et plus efficients.

Un repositionnement stratégique vers l’électrification abordable

Fiat entend démocratiser l’électrique et ne pas se laisser distancer par les constructeurs chinois ou européens, qui proposent déjà des modèles à des prix compétitifs. Pour cela, la marque mise sur une plateforme Stellantis optimisée, permettant d’abaisser les coûts de production et de maintenir des tarifs accessibles.

En parallèle, la marque ne tourne pas totalement la page du thermique, avec une offre hybride qui vient compléter cette transition progressive. Ainsi, les modèles emblématiques comme la 500, la Panda et la 600 se réinventent sous des formes hybrides et électriques.

Fiat 500 hybride et électrique : un retour aux sources modernisé

La Fiat 500, icône de la marque depuis des décennies, reviendra en version hybride légère avec un moteur 1.0 FireFly de 70 ch et une boîte manuelle six rapports. Cette version plus accessible que la 500 électrique vise à proposer une alternative aux citadines essence d’entrée de gamme tout en réduisant la consommation.

En parallèle, la Fiat 500 électrique poursuit son évolution, avec une autonomie renforcée et une efficacité énergétique optimisée. Elle restera l’un des piliers de la marque, surtout en Europe où les citadines électriques gagnent du terrain.

Grande Panda : un renouveau sous forme de SUV urbain

Fiat relance la Panda sous une nouvelle forme avec la Grande Panda, qui viendra compléter l’offre en SUV urbain compact. Ce modèle, disponible en hybride et en électrique, conserve l’esprit fonctionnel de la Panda d’origine, avec une habitabilité optimisée et une conception axée sur l’accessibilité.

Fiat 600 : le SUV compact pour séduire les familles

Avec son SUV 600, Fiat veut concurrencer directement des modèles comme la Renault Captur ou la Peugeot 2008. Disponible en hybride avec un moteur 1.2 turbo essence couplé à un moteur électrique de 21 kW ou en 100 % électrique, il combine habitabilité et polyvalence.

Avec 385 litres de coffre et une longueur de 4,17 m, il représente une alternative plus spacieuse aux citadines Fiat traditionnelles, s’adressant à un public familial recherchant un véhicule abordable et moderne.

Une refonte complète pour affronter la concurrence

Fiat doit se réinventer face aux défis du marché et aux nouveaux entrants, notamment les constructeurs chinois qui inondent l’Europe avec des modèles électriques à bas coût.

Avec cette gamme hybride et électrique, la marque espère conserver son ADN populaire tout en répondant aux nouvelles exigences écologiques et économiques. Mais cette transformation suffira-t-elle à Fiat pour maintenir sa place parmi les leaders du marché ? La réponse se jouera dès 2025, lorsque cette nouvelle génération de modèles sera disponible.