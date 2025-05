Toyota révolutionne l’hydrogène : sa 3ème génération aussi fiable qu’un diesel

Toyota continue de miser sur l’hydrogène en développant sa troisième génération de piles à combustible, le 3rd Gen FC System. Ce nouveau système, prévu pour une introduction mondiale après 2026, promet une durabilité équivalente à celle des moteurs diesel, une efficacité énergétique améliorée de 20 % et une réduction significative des coûts de production. Il sera présenté en avant-première lors de l’H2 & FC EXPO à Tokyo le 19 février 2025.

Depuis le lancement de la première génération de la Toyota Mirai en 2014, le constructeur japonais a vendu environ 28 000 véhicules à hydrogène dans plus de 30 pays. En outre, depuis 2019, Toyota a fourni plus de 2 700 systèmes de piles à combustible pour des applications variées telles que les bus, les trains et les générateurs stationnaires.

Le 3rd Gen FC System est conçu pour être polyvalent, adapté aussi bien aux véhicules particuliers qu’aux poids lourds, aux générateurs stationnaires, aux chemins de fer et aux navires. Cette flexibilité vise à promouvoir une adoption plus large de l’hydrogène comme source d’énergie propre à travers divers secteurs industriels.

Toyota accélère sur l’hydrogène avec une troisième génération de pile à combustible

En parallèle, Toyota s’engage activement dans des initiatives visant à bâtir une société fondée sur l’hydrogène, en collaborant avec divers partenaires pour développer les infrastructures nécessaires à la production, au transport, au stockage et à l’utilisation de l’hydrogène.

Cette troisième génération de piles à combustible représente une étape majeure dans la stratégie de Toyota pour atteindre la neutralité carbone et offrir des solutions énergétiques durables et fiables.

Avec un lancement prévu après 2026, cette nouvelle pile à combustible sera dévoilée en avant-première lors de l’H2 & FC EXPO de Tokyo le 19 février 2025.

Un pari sur la fiabilité et la polyvalence

Toyota travaille depuis plus de 30 ans sur l’hydrogène et a déjà commercialisé plusieurs générations de véhicules à pile à combustible, dont la Toyota Mirai, vendue à plus de 28 000 exemplaires depuis 2014. Mais cette troisième génération ambitionne d’élargir considérablement les usages de l’hydrogène.

Le 3rd Gen FC System est conçu pour être modulaire et adaptable, ce qui lui permettrait d’équiper :

Des véhicules légers , comme la future génération de la Toyota Mirai.

, comme la future génération de la Toyota Mirai. Des poids lourds et des bus , où l’hydrogène pourrait être une alternative au diesel pour les longues distances.

, où l’hydrogène pourrait être une alternative au diesel pour les longues distances. Des applications industrielles, comme les générateurs stationnaires, les trains ou même les navires.

Cette approche vise à massifier l’usage de l’hydrogène, un élément clé pour rendre cette technologie compétitive face aux batteries électriques et aux carburants fossiles.

L’hydrogène face à l’électrique : Toyota peut-il inverser la tendance ?

Si Toyota continue d’investir massivement dans l’hydrogène, c’est parce que la marque japonaise considère que la batterie électrique seule ne suffira pas à décarboner tous les secteurs du transport. Les poids lourds, les transports longue distance et certaines industries ont besoin d’une solution plus rapide à recharger et offrant une autonomie accrue, ce que pourrait offrir le 3rd Gen FC System.

Cependant, plusieurs défis restent à surmonter :

Un réseau de stations encore trop limité : en Europe comme en Asie, le manque d’infrastructures de recharge à hydrogène reste un frein majeur.

: en Europe comme en Asie, le manque d’infrastructures de recharge à hydrogène reste un frein majeur. Un coût encore élevé : même si Toyota annonce une réduction des coûts, la pile à combustible reste plus chère à produire qu’un moteur thermique ou une batterie électrique.

: même si Toyota annonce une réduction des coûts, la pile à combustible reste plus chère à produire qu’un moteur thermique ou une batterie électrique. Une concurrence qui mise tout sur le 100 % électrique : des géants comme Tesla, Volkswagen ou BYD concentrent leurs investissements sur les batteries, rendant plus difficile la démocratisation de l’hydrogène.

Vers une adoption plus large de l’hydrogène ?

Toyota ne se contente pas de développer des véhicules à hydrogène, la marque travaille aussi sur tout l’écosystème nécessaire : production, transport, stockage et distribution de l’hydrogène. En collaborant avec des industriels et des gouvernements, l’objectif est de créer une chaîne d’approvisionnement viable, qui pourrait accélérer l’adoption de cette énergie propre.

Si cette troisième génération de pile à combustible tient ses promesses, Toyota pourrait bien marquer un tournant dans la transition énergétique, en offrant une alternative crédible et durable au diesel et aux batteries électriques.

Reste à voir si le marché suivra et si l’infrastructure hydrogène parviendra à se développer suffisamment rapidement pour rendre cette technologie réellement compétitive.