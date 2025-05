Le double jeu de KIA : son EV4 défie Tesla et Volkswagen sur deux fronts

Avec l’EV4, Kia étoffe encore sa gamme de véhicules électriques et vise directement le segment des berlines compactes dominé par la Volkswagen ID.3 et la Tesla Model 3. Ce modèle, qui sera proposé en deux carrosseries distinctes, promet un design audacieux, des technologies avancées et un positionnement tarifaire attractif.

Un design distinctif et moderne

Le Kia EV4 adopte le langage stylistique « Opposites United » déjà vu sur d’autres modèles de la marque, notamment l’EV6 et l’EV9. Il se décline en deux variantes :

Une berline compacte au format proche du Kia EV3, avec une silhouette musclée et des feux arrière verticaux marqués.

au format proche du Kia EV3, avec une silhouette musclée et des feux arrière verticaux marqués. Une berline tricorps, plus longue, avec une lunette arrière fortement inclinée et une signature lumineuse plus épurée.

Dans les deux cas, la face avant est caractérisée par une bande lumineuse horizontale reliant les phares verticaux, un élément de design qui confère une identité forte au véhicule.

Des performances attendues pour rivaliser avec Tesla et Volkswagen

Si Kia n’a pas encore révélé les spécifications techniques précises, plusieurs éléments permettent d’anticiper les performances de l’EV4 :

Il reposera probablement sur la plateforme E-GMP , qui équipe déjà les EV6 et EV9.

, qui équipe déjà les EV6 et EV9. Une batterie de 58 à 77,4 kWh pourrait être proposée, permettant une autonomie entre 450 et 550 km en cycle WLTP .

pourrait être proposée, permettant une autonomie entre . Une recharge ultra-rapide en 800V , réduisant le temps de charge à moins de 20 minutes pour passer de 10 à 80 % .

, réduisant le temps de charge à pour passer de . Des versions propulsion et transmission intégrale, avec une puissance pouvant aller jusqu’à 300 chevaux sur les modèles haut de gamme.

Un prix agressif pour s’imposer sur le marché

L’un des principaux atouts du Kia EV4 sera son prix compétitif. Kia veut démocratiser l’électrique en proposant un modèle plus accessible que l’EV6, qui débute actuellement à plus de 50 000 € en France.

Selon les estimations, le Kia EV4 pourrait être proposé à partir de 35 000 €, se plaçant ainsi en confrontation directe avec la Volkswagen ID.3 et sous le prix d’une Tesla Model 3.

Avec des aides gouvernementales et des offres de location longue durée, Kia pourrait rendre l’EV4 particulièrement attractif pour les acheteurs souhaitant passer à l’électrique sans exploser leur budget.

Lancement prévu en 2025

Kia dévoilera officiellement l’EV4 lors du « Kia EV Day » le 27 février 2025. Sa commercialisation en Europe est attendue pour la fin d’année 2025, avec une production qui pourrait être localisée en Corée du Sud ou en Slovaquie, selon la demande.

Avec ce modèle, Kia montre une ambition claire : s’imposer comme l’un des leaders du marché des berlines électriques abordables, en offrant une alternative crédible aux références du segment. Reste à voir si l’EV4 saura séduire un public exigeant, à la recherche d’un véhicule performant, bien équipé et accessible.

Kia EV4 : un futur best-seller ou un pari risqué ?

Avec l’EV4, Kia semble bien décidé à s’attaquer frontalement aux leaders du marché des berlines électriques. Mais si le modèle affiche des arguments solides sur le papier, il devra encore convaincre un public exigeant, habitué aux performances et aux innovations des modèles comme la Tesla Model 3 ou la Volkswagen ID.3.

Un positionnement intelligent, mais une forte concurrence

L’EV4 arrive dans un segment de plus en plus saturé, où de nombreux modèles cherchent à séduire les automobilistes en quête d’une voiture électrique abordable et performante. Outre la Model 3 et l’ID.3, l’EV4 devra également affronter des rivaux tels que :

La MG4 , qui affiche un rapport qualité/prix imbattable avec une autonomie allant jusqu’à 520 km et un prix démarrant autour de 30 000 € .

, qui affiche un avec une autonomie allant jusqu’à et un prix démarrant autour de . La Renault Mégane E-Tech , qui séduit avec son design moderne, sa conduite dynamique et son interface high-tech .

, qui séduit avec son . La BYD Seal, qui promet une autonomie et des performances dignes de Tesla à un tarif plus compétitif.

Pour se démarquer, Kia devra jouer sur plusieurs leviers : le design, la technologie, l’autonomie et surtout le prix.

Un risque sur l’autonomie et l’efficacité énergétique

Si la plateforme E-GMP a fait ses preuves sur les EV6 et EV9, certains modèles électriques de Kia ont été critiqués pour une efficacité énergétique inférieure à celle de Tesla ou de BYD. En effet, les précédents modèles du constructeur coréen ont parfois consommé plus que prévu en conditions réelles, ce qui pourrait être un point faible face à la Model 3, reconnue pour son excellente gestion énergétique.

De plus, Kia devra s’assurer que la recharge ultra-rapide annoncée fonctionne réellement dans toutes les conditions, y compris en hiver, où les performances des batteries peuvent être affectées.

L’EV4 pourra-t-il séduire le marché français ?

Si le prix de départ autour de 35 000 € est confirmé, l’EV4 pourrait attirer une large clientèle, notamment avec des offres de financement attractives et les aides gouvernementales. Cependant, plusieurs défis restent à surmonter :

Une autonomie suffisante pour rivaliser avec Tesla et BYD .

. Un réseau de recharge efficace , un point où Kia dépend encore des infrastructures Ionity et des autres réseaux publics.

, un point où Kia dépend encore des infrastructures Ionity et des autres réseaux publics. Un prix compétitif face à MG, qui casse les prix sur le marché des électriques compactes.

Verdict : un outsider qui a des atouts, mais des défis à relever

Le Kia EV4 pourrait bien bousculer le marché s’il parvient à combiner prix attractif, autonomie compétitive et design séduisant. Kia a déjà prouvé avec l’EV6 qu’il savait produire des véhicules électriques de qualité, mais cette fois, la bataille sera plus féroce face à des marques comme MG, BYD et Tesla.

Réponse en 2025, lorsque les premiers essais permettront de voir si l’EV4 est une vraie alternative crédible ou juste une belle promesse sur le papier.