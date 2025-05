Le Range Rover chinois arrive : BYD lance son SUV ultra-luxe en Europe

Avec le Denza N9, BYD tente de s’attaquer au segment des SUV de luxe, dominé par des marques historiques comme Land Rover, BMW et Mercedes. Sur le papier, ce modèle affiche des chiffres impressionnants, avec jusqu’à 952 chevaux en version 100 % électrique et un prix annoncé entre 47 500 et 60 000 € en Chine. Mais ce SUV chinois peut-il vraiment rivaliser avec les références européennes ou n’est-il qu’un mirage technologique destiné à séduire sur le papier ?

Un design imposant, mais sans identité propre

Dès le premier regard, le Denza N9 laisse une impression de déjà-vu. Avec ses lignes inspirées du Range Rover, sa calandre massive et son éclairage LED sophistiqué, il adopte les codes du luxe… sans pour autant apporter une véritable identité propre. Ce n’est pas une nouveauté chez BYD, qui s’est déjà fait remarquer pour ses fortes inspirations stylistiques empruntées aux constructeurs occidentaux.

L’intérieur se veut luxueux, avec trois rangées de sièges, un écran central immense et des matériaux qui se veulent premium. Mais là encore, la finition et la qualité perçue seront des éléments clés. Si BYD veut convaincre une clientèle habituée aux standards de Mercedes, BMW ou Audi, il faudra faire mieux que proposer un écran géant et du faux cuir.

Des performances démesurées… mais sont-elles vraiment utiles ?

Avec 912 chevaux en hybride rechargeable et 952 chevaux en 100 % électrique, le Denza N9 affiche des performances dignes d’une supercar. Mais faut-il y voir un réel avantage ou un simple argument marketing ?

Dans un SUV de plus de 5 mètres, un tel niveau de puissance semble disproportionné et peu pertinent pour une utilisation quotidienne. D’autant plus que, malgré ces chiffres, BYD ne communique ni sur le poids du véhicule, ni sur ses réelles performances en conditions réelles. On peut donc s’attendre à un SUV très énergivore, dont l’autonomie risque d’être bien inférieure aux annonces.

Le Denza N9 hybride rechargeable promet une grande autonomie mixte, mais aucune donnée précise n’a été confirmée sur son autonomie en mode 100 % électrique. Quant à la version électrique, les 952 chevaux risquent surtout de vider la batterie plus vite que prévu. Un point de vigilance à surveiller lors des premiers essais.

Un prix attractif… mais à quel prix ?

Le Denza N9 affiche un tarif très compétitif en Chine : entre 47 500 et 60 000 €, soit deux fois moins cher qu’un Range Rover ou un BMW X7. Mais il faut prendre ce prix avec beaucoup de précautions.

À ce jour, aucun prix officiel n’a été confirmé pour l’Europe. Les taxes, l’importation et l’adaptation aux normes européennes risquent de gonfler considérablement le tarif. La valeur de revente des véhicules BYD reste une inconnue totale. Contrairement aux marques premium établies, BYD souffre encore d’une image de marque peu valorisante en occasion, ce qui peut rendre l’investissement risqué. Le service après-vente et la distribution sont encore limités en France. Contrairement à Land Rover ou Mercedes, qui disposent d’un réseau dense de concessions et d’un SAV structuré, BYD doit encore prouver sa capacité à offrir un service fiable sur le long terme.

Un SUV de luxe sans héritage ni prestige

L’un des atouts majeurs d’un Range Rover, d’un BMW X7 ou d’un Mercedes GLS, c’est l’image de marque, l’histoire et le prestige qui y sont associés. Acheter un SUV de luxe, ce n’est pas seulement obtenir de la puissance et des équipements, c’est aussi bénéficier d’un certain statut et d’un réseau premium.

Le Denza N9, malgré ses chiffres impressionnants, souffre d’un manque total de notoriété et d’héritage en Europe. Pour séduire une clientèle habituée aux standards des marques premium allemandes ou britanniques, BYD devra prouver que son SUV ne se contente pas d’être un « clone » à prix réduit, mais qu’il apporte une véritable valeur ajoutée.

Conclusion : une offensive chinoise qui laisse sceptique

BYD affiche de grandes ambitions en Europe, mais le Denza N9 pourrait bien avoir du mal à s’imposer face aux géants du SUV premium. Son design peu original, ses performances excessives et son positionnement tarifaire trop beau pour être vrai laissent planer de nombreuses interrogations sur son réel potentiel sur le marché européen.

Si le prix reste un argument fort, il ne suffira pas à faire oublier les doutes sur la qualité, la revente et le service après-vente. Avant de crier à la révolution, il faudra attendre les premiers essais et voir comment BYD compte réellement s’implanter sur le segment du luxe en Europe. Pour l’instant, le Denza N9 ressemble plus à un coup marketing qu’à une véritable menace pour les marques historiques.