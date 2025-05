Un nouvel airbag est sur le point d’arriver dans votre voiture et pourrait être essentiel pour réduire les blessures

La sécurité des occupants ne cesse d’évoluer avec l’émergence de nouvelles technologies d’airbags. Après les airbags latéraux, centraux et rideaux, l’équipementier allemand ZF LIFETEC dévoile une innovation surprenante : l’airbag actif pour le talon (Active Heel Airbag). Ce dispositif, destiné à réduire les blessures aux jambes et aux pieds en cas de collision, marque une avancée majeure en matière de protection des passagers avant.

Un airbag au sol pour stabiliser les jambes en cas d’accident

L’Active Heel Airbag répond à une problématique de plus en plus fréquente dans les véhicules modernes : les positions d’assise évolutives. Avec les avancées en confort et en conduite autonome, les sièges avant sont souvent plus reculés et inclinés, ce qui modifie la position naturelle des pieds sur le sol. En cas de collision, les occupants risquent donc de perdre leur point d’appui et de subir des blessures aux membres inférieurs.

Le fonctionnement de cet airbag repose sur un déploiement sous le tapis de sol. En cas d’accident, il se gonfle en quelques millisecondes sous les talons du conducteur et du passager avant, créant une surface de soutien instantanée. Cette technologie permet de :

Réduire les forces d’impact sur les jambes et les pieds.

sur les jambes et les pieds. Maintenir une posture plus stable pour limiter les blessures aux genoux et aux hanches.

pour limiter les blessures aux genoux et aux hanches. Offrir un soutien supplémentaire aux passagers, notamment en cas de freinage brutal ou de choc frontal.

Une adaptation aux véhicules de nouvelle génération

ZF a conçu cet airbag en anticipant les futures évolutions du marché automobile, notamment l’essor des voitures électriques et autonomes. Dans ces modèles, la disposition de l’habitacle évolue : les sièges avant sont souvent plus espacés, et les passagers adoptent des postures plus détendues, augmentant les risques en cas d’accident.

L’intégration de cet airbag sous le plancher permettrait ainsi d’améliorer la protection globale des occupants sans impacter l’espace intérieur du véhicule.

Une mise sur le marché prévue pour 2028

ZF prévoit de rendre l’Active Heel Airbag disponible pour les constructeurs automobiles à partir de 2028. Ce dispositif pourrait être intégré aux futures générations de berlines, SUV et véhicules autonomes, renforçant la sécurité passive à bord.

Avec cette innovation, ZF continue d’affirmer sa position parmi les leaders mondiaux de la sécurité automobile, en proposant des solutions adaptées aux nouveaux défis du transport de demain. Reste à voir si les constructeurs adopteront cette technologie et si elle deviendra un standard dans les années à venir.