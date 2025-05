Volvo franchit une nouvelle étape dans l’électrification en adaptant son SUV compact EX30 aux exigences du tout-terrain. Avec cette version Cross Country, la marque suédoise mise sur un modèle capable de sortir des routes asphaltées tout en conservant les avantages d’un véhicule électrique moderne. Prévu pour une production à l’été 2025, cet EX30 renforcé promet de séduire les amateurs de SUV robustes et respectueux de l’environnement.

Un design repensé pour le tout-terrain

L’EX30 Cross Country se distingue immédiatement par son look plus agressif et plus robuste. Volvo a intégré plusieurs éléments spécifiques pour améliorer ses capacités en dehors des routes classiques :

Une garde au sol rehaussée de 19 mm, offrant une meilleure aptitude en franchissement.

Des plaques de protection sous la carrosserie, renforçant la sécurité du véhicule sur terrains accidentés.

Des pneus tout-terrain de 720 mm de diamètre, offrant une meilleure adhérence sur les surfaces meubles.

, offrant une meilleure adhérence sur les surfaces meubles. Des pare-chocs avant et arrière redessinés, associés à une calandre et un hayon noirs pour accentuer son style aventurier.

De plus, Volvo propose une gamme d’accessoires spécialement conçus pour les amateurs de plein air, notamment des bavettes garde-boue et un porte-kayak pour le toit, soulignant encore plus le caractère outdoor de ce modèle.

Une motorisation puissante et une autonomie solide

L’EX30 Cross Country embarque une motorisation Twin Motor Performance, composée de deux moteurs électriques développant 422 chevaux. Grâce à cette transmission intégrale, le SUV profite d’une excellente motricité, même sur les terrains difficiles.

L’alimentation est assurée par une batterie de 69 kWh, offrant une autonomie annoncée de 425 km en cycle WLTP. Toutefois, l’ajout de pneus tout-terrain pourrait légèrement impacter cette donnée, un compromis inévitable pour renforcer ses capacités off-road.

Un prix et une disponibilité attendus

Volvo prévoit de lancer la production de l’EX30 Cross Country à l’été 2025, avec des livraisons qui devraient suivre rapidement. Si le prix officiel pour la France n’a pas encore été dévoilé, les estimations basées sur le marché britannique suggèrent un tarif avoisinant 47 000 €.

Avec ce modèle, Volvo élargit sa gamme électrique en proposant une alternative polyvalente et durable, idéale pour ceux qui recherchent un SUV compact, performant et capable de s’aventurer hors des routes classiques. Reste à voir si cette version Cross Country saura séduire un public en quête d’aventure et de mobilité propre.

Volvo EX30 Cross Country : un SUV électrique qui bouscule les codes

Avec cette version Cross Country, Volvo démontre qu’un SUV électrique peut être à la fois performant en ville et capable d’affronter des terrains plus exigeants. L’EX30, déjà reconnu pour son design scandinave épuré et ses technologies embarquées, se réinvente ici avec un look plus baroudeur et des améliorations techniques destinées aux conducteurs les plus aventureux.

Une expérience de conduite optimisée pour l’évasion

Au-delà de son design renforcé, l’EX30 Cross Country bénéficie d’une transmission intégrale qui améliore la répartition de la puissance et la motricité sur terrains difficiles. Son couple instantané, propre aux motorisations électriques, permet des accélérations franches et un contrôle optimal sur routes glissantes, boueuses ou accidentées.

Le mode de conduite tout-terrain, spécialement calibré pour cette version, ajuste la réponse du moteur et du freinage régénératif pour offrir plus de stabilité hors route. Associé à la garde au sol surélevée et aux pneus spécifiques, il confère à ce SUV une aisance inédite pour un modèle électrique compact.

Un intérieur fidèle à l’ADN Volvo

Si l’extérieur de l’EX30 Cross Country se muscle pour affronter des conditions plus exigeantes, l’intérieur conserve l’élégance et l’ergonomie propre à Volvo. L’habitacle met en avant des matériaux durables, avec des textiles recyclés et des finitions haut de gamme. L’écran central minimaliste regroupe toutes les commandes essentielles, tandis que le système d’infodivertissement intègre Google Automotive, garantissant une navigation fluide et intuitive.

Côté confort, Volvo n’a pas sacrifié l’isolation acoustique ni l’ergonomie des sièges, éléments clés pour assurer un agrément de conduite optimal aussi bien en ville qu’en pleine nature.

Un positionnement unique sur le marché des SUV électriques

L’EX30 Cross Country se distingue dans un segment où peu de modèles électriques offrent de véritables capacités tout-terrain. Il s’impose comme une alternative aux SUV premium tels que le Tesla Model Y, l’Audi Q4 e-tron ou encore le Ford Mustang Mach-E, tout en proposant un caractère plus aventureux.

Avec son prix estimé autour de 47 000 €, il se positionne également face à des modèles thermiques ou hybrides du même segment, offrant aux acheteurs une alternative plus écologique sans sacrifier la polyvalence.

Volvo EX30 Cross Country : un pari gagnant ?

Avec cette version Cross Country, Volvo élargit encore son offre électrique en s’adressant aux amateurs de SUV polyvalents et robustes, capables de s’adapter aussi bien à la ville qu’aux escapades hors des sentiers battus.

Si cette déclinaison parvient à séduire le public français, elle pourrait bien ouvrir la voie à une nouvelle génération de SUV électriques tout-terrain, combinant écologie, performance et esprit d’aventure. L’EX30 Cross Country marque ainsi une étape clé dans l’évolution du segment, prouvant que l’électrique ne rime pas uniquement avec usage urbain.