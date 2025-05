Mercedes EQE 2025 : Le luxe électrique se réinvente en version pratique

La Mercedes EQE 2025 adopte un style toujours aussi fluide et aérodynamique, caractéristique de la gamme EQ. Son silhouette fastback et ses lignes épurées renforcent son aspect dynamique, tout en optimisant l’efficacité énergétique. Les améliorations apportées à cette version reposent principalement sur des détails de finition revus et des modifications au niveau de l’éclairage.

À l’avant, on retrouve une calandre noire fermée ornée du logo Mercedes et d’une signature lumineuse modernisée. Les phares à technologie DIGITAL LIGHT offrent un faisceau adaptatif intelligent, projetant des indications visuelles sur la route pour une sécurité accrue.

Côté dimensions, la Mercedes EQE reste imposante :

Longueur : 4,95 m

4,95 m Largeur : 1,96 m

1,96 m Hauteur : 1,51 m

1,51 m Empattement : 3,12 m

Cette grande berline électrique offre une présence sur route statutaire, tout en conservant une excellente maniabilité grâce à une direction arrière optionnelle permettant un angle de braquage allant jusqu’à 10 degrés.

Performances électriques et autonomie impressionnante

Sous le capot (ou plutôt sous le plancher), la Mercedes EQE 2025 bénéficie d’un moteur électrique performant. Selon la version choisie, la puissance varie entre 292 et 687 chevaux (pour la version AMG). Le couple instantané garantit des accélérations franches, avec un 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes pour la version AMG EQE 53 4MATIC+.

L’autonomie est un élément clé pour les acheteurs de véhicules électriques, et Mercedes a optimisé l’efficacité énergétique de sa berline. Dotée d’une batterie de 90,6 kWh, elle peut parcourir jusqu’à 590 km en une seule charge (cycle WLTP). Grâce aux avancées en matière de gestion thermique et de récupération d’énergie, le modèle 2025 offre une efficience accrue.

Côté recharge, l’EQE fait partie des références du segment :

Charge rapide DC jusqu’à 170 kW → 10 à 80 % en 35 minutes .

→ 10 à 80 % en . Charge AC (11 ou 22 kW) → recharge complète en 4 à 9 heures selon la puissance du chargeur domestique utilisé.

L’intégration d’un nouveau système de gestion de batterie permet de prolonger la durée de vie des accumulateurs et d’améliorer les performances en conditions extrêmes (froid ou chaleur).

Technologie embarquée et confort intérieur

L’intérieur de la Mercedes EQE 2025 est une vitrine technologique, offrant un cockpit numérique immersif dominé par l’écran MBUX Hyperscreen (disponible en option). Cette dalle tactile géante de 141 cm de large regroupe :

Un écran conducteur de 12,3 pouces pour l’instrumentation numérique.

pour l’instrumentation numérique. Un écran central OLED de 17,7 pouces pour l’infodivertissement et la navigation.

pour l’infodivertissement et la navigation. Un écran passager de 12,3 pouces, permettant à l’occupant avant d’accéder aux médias et aux réglages du véhicule.

Le système MBUX bénéficie de mises à jour à distance et d’une intelligence artificielle avancée, capable d’anticiper les préférences du conducteur (climatisation, musique, position des sièges). L’assistant vocal “Hey Mercedes” s’améliore encore et prend en charge des commandes plus complexes.

L’ambiance intérieure est renforcée par un éclairage d’ambiance personnalisable, une isolation acoustique optimisée et un système audio Burmester 3D immersif. Les sièges en cuir synthétique de haute qualité sont ventilés, chauffants et massants, assurant un confort de première classe.

Mercedes propose également un pack bien-être “Energizing Comfort”, qui adapte la musique, la lumière et les parfums d’ambiance en fonction de l’état du conducteur, créant une expérience apaisante ou dynamisante selon les besoins.

Capacité du coffre et aspects pratiques

La Mercedes EQE 2025 allie élégance et praticité avec un coffre spacieux de 430 litres. Bien que ce volume soit légèrement inférieur à certaines concurrentes thermiques, il reste suffisant pour un usage quotidien et des trajets longue distance.

Grâce à l’absence de tunnel de transmission, l’espace aux jambes à l’arrière est généreux, permettant aux passagers de voyager confortablement, même sur de longs trajets. Les sièges arrière rabattables permettent d’augmenter la capacité de chargement en cas de besoin.

Autre point fort : un frunk (coffre avant) est disponible sur certaines versions, offrant un espace de rangement supplémentaire pour de petits objets ou les câbles de recharge.

Conclusion : Mercedes EQE 2025, la berline électrique du futur ?

La Mercedes EQE 2025 s’impose comme une référence parmi les berlines électriques premium. Avec son design affiné, sa technologie embarquée ultra-moderne et une autonomie pouvant atteindre 590 km, elle rivalise avec des modèles comme la Tesla Model S ou la BMW i5.

Son habitacle luxueux, dominé par l’écran Hyperscreen, son confort de conduite exceptionnel et son système de recharge ultra-rapide en font un choix idéal pour ceux qui recherchent une expérience haut de gamme sans compromis sur la performance électrique.

Cependant, quelques points peuvent freiner certains acheteurs : un prix élevé, un coffre légèrement plus petit que certains concurrents et l’absence d’un hayon, ce qui pourrait limiter la praticité pour certains utilisateurs.

Avis de passionAndCar sur la Mercedes EQE 2025

✅ Les points forts :

✔️ Design et finition premium avec une qualité perçue irréprochable.

✔️ Technologies de pointe (Hyperscreen, IA MBUX, aides à la conduite avancées).

✔️ Autonomie solide (jusqu’à 590 km) et recharge rapide.

✔️ Confort et insonorisation exceptionnels, parfait pour les longs trajets.

❌ Les points faibles :

❌ Prix élevé, surtout sur les versions haut de gamme.

❌ Coffre un peu limité pour une berline de cette taille.

❌ Pas de frunk (coffre avant) contrairement à Tesla ou BMW.

En conclusion, la Mercedes EQE 2025 est une berline électrique d’exception, taillée pour les amateurs de luxe et de technologie. Son confort et ses performances en font un véhicule parfaitement adapté à une clientèle exigeante, mais son tarif la réserve principalement aux conducteurs prêts à investir dans une expérience haut de gamme.

Si l’on cherche une voiture électrique premium avec un maximum de technologie et un confort inégalé, alors la EQE 2025 est un excellent choix. En revanche, ceux qui recherchent un rapport prix/autonomie plus accessible pourraient être tentés de regarder du côté de Tesla ou BMW.

Et vous, que pensez-vous de cette Mercedes EQE 2025 ? Est-ce la berline électrique idéale pour vous ? 🚗⚡