Break, SUV et baroudeur : La version Wilderness qui réinvente le tout-terrain familial

Le Subaru Forester Wilderness 2025 se distingue par une esthétique plus agressive et fonctionnelle. Conçu pour affronter les terrains difficiles, il adopte un nouveau bouclier avant renforcé, intégrant une protection supplémentaire sous le châssis. Les élargisseurs d’ailes en plastique noir mat accentuent son look baroudeur tout en protégeant la carrosserie des projections de pierres et de boue.

Les ingénieurs de Subaru ont également revu certains détails pour améliorer son efficacité en tout-terrain. Ainsi, les angles d’attaque et de fuite sont optimisés pour permettre un franchissement plus aisé des obstacles. De nouveaux crochets de remorquage exposés facilitent les manœuvres en cas d’enlisement. Pour les amateurs d’aventure nocturne, des phares à LED adaptatifs garantissent une visibilité optimale dans les zones reculées.

Par ailleurs, la garde au sol relevée du Forester Wilderness – qui atteint jusqu’à 241 mm – lui offre une capacité de franchissement supérieure à celle des versions standards. Cette hauteur accrue, combinée à des protections de soubassement renforcées, permet d’aborder des chemins accidentés sans risque d’endommager les organes vitaux du véhicule.

Suspension et pneumatiques adaptés à l’aventure

Pour répondre aux exigences du tout-terrain, Subaru a repensé la suspension du Forester Wilderness. Ce modèle bénéficie de nouveaux amortisseurs à grand débattement, absorbant plus efficacement les chocs et réduisant les vibrations sur les terrains accidentés. Grâce à cet ajustement, le confort de conduite est amélioré, même lorsque le bitume disparaît sous les roues.

Autre élément clé : le choix des pneus. Subaru équipe cette version Wilderness de pneumatiques tout-terrain spécifiques, offrant une meilleure adhérence sur les surfaces meubles comme la boue, le sable ou la neige. Ces pneus, montés sur des jantes en alliage de 17 pouces, sont conçus pour résister aux déformations et aux chocs répétés que l’on rencontre en hors-piste.

L’efficacité de cette configuration est renforcée par une direction recalibrée, qui assure une réactivité accrue en terrain difficile. Que ce soit pour grimper une pente raide ou traverser un sentier forestier boueux, le Subaru Forester Wilderness 2025 se veut aussi agile que résistant.

Technologie de traction avancée

L’un des points forts du Subaru Forester Wilderness 2025 réside dans ses capacités de traction optimisées. Fidèle à l’ADN de la marque, il repose sur le système Symmetrical AWD, qui répartit intelligemment la puissance entre les roues pour offrir une motricité exceptionnelle, même sur terrains glissants.

Ce modèle bénéficie aussi du X-Mode amélioré, une technologie qui adapte en temps réel la gestion du couple et du freinage selon le type de terrain. Subaru propose ici plusieurs modes spécifiques :

Neige profonde / Boue épaisse : permettant de désactiver temporairement l'antipatinage afin de ne pas limiter la puissance en cas d'enlisement.

Grâce à ces fonctionnalités, le Forester Wilderness peut affronter des pentes à fort dénivelé et évoluer en toute confiance sur des sentiers escarpés. De plus, le véhicule est équipé d’un système de contrôle en descente, qui ajuste automatiquement la vitesse pour offrir une stabilité accrue sur les pentes abruptes.

Innovations sous le capot : vers une motorisation hybride ?

Le moteur du Subaru Forester Wilderness 2025 suscite l’intérêt, car la marque pourrait bien intégrer une technologie hybride pour améliorer son efficacité énergétique. Jusqu’ici, le modèle repose sur un moteur boxer 2,5 litres développant 182 chevaux et 239 Nm de couple, couplé à une transmission CVT Lineartronic optimisée.

Toutefois, des rumeurs suggèrent que Subaru envisagerait d’introduire une version électrifiée, reprenant un système hybride e-Boxer similaire à celui déjà proposé sur d’autres marchés. Cette innovation permettrait :

Un couple amélioré à bas régime , parfait pour les phases d'accélération et le franchissement d'obstacles en tout-terrain.

, parfait pour les phases d’accélération et le franchissement d’obstacles en tout-terrain. Une réduction des émissions de CO₂, un argument clé face aux nouvelles régulations environnementales.

Si Subaru officialise cette transition vers l’hybride, le Forester Wilderness pourrait devenir l’un des SUV tout-terrain les plus polyvalents et efficients de sa catégorie. En attendant, cette version 2025 reste fidèle à l’esprit robuste et performant qui fait son succès auprès des amateurs de conduite extrême.