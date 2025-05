Fiat envisage de réintroduire une version 4×4 de sa célèbre Panda, cette fois-ci basée sur le nouveau modèle Grande Panda. Olivier François, PDG de Fiat, a confirmé que la marque étudie activement cette possibilité, en évaluant notamment si cette future déclinaison à transmission intégrale sera équipée d’un moteur à combustion interne ou d’une motorisation électrique. L’objectif est de répondre à la demande pour un petit véhicule tout-terrain abordable, une niche actuellement peu exploitée sur le marché européen.

Le Fiat Grande Panda a récemment été lancé avec une motorisation hybride légère, affichant un prix de départ inférieur à 20 000 euros. Une version entièrement électrique est également disponible à partir de 23 000 euros. Ces offres visent à revitaliser la gamme Panda, tout en coexistant avec le modèle Panda classique, qui restera en production.

La perspective d’une Grande Panda 4×4 suscite un intérêt particulier, notamment en France, où la demande pour des véhicules tout-terrain compacts et économiques est forte. Cette initiative pourrait combler le vide laissé par des modèles emblématiques comme le Suzuki Jimny, offrant ainsi une alternative européenne dans ce segment.

Fiat Grande Panda 4×4 : un retour attendu

Fiat continue de surfer sur le succès de la Panda, un modèle emblématique qui s’est imposé au fil des décennies comme l’une des citadines les plus polyvalentes du marché. Avec le lancement récent du Fiat Grande Panda, la marque italienne envisage déjà une déclinaison 4×4, qui viendrait compléter l’offre existante.

Cette annonce a été confirmée par Olivier François, PDG de Fiat, qui a indiqué que la marque réfléchissait à une version tout-terrain du Grande Panda. L’objectif ? Proposer un petit 4×4 abordable dans un segment où les alternatives sont rares. Cette initiative répond à une demande croissante pour des véhicules compacts, capables d’affronter des routes difficiles sans sacrifier l’accessibilité et l’efficacité énergétique.

Si ce projet aboutit, la Fiat Grande Panda 4×4 pourrait séduire un large public, notamment dans les régions montagneuses et rurales, où les petites voitures tout-terrain restent très appréciées. Ce modèle viendrait ainsi concurrencer des références comme le Suzuki Jimny ou le Dacia Duster 4×4, en apportant une touche de design et d’innovation signée Fiat.

Un design et une architecture adaptés à l’aventure

La Fiat Grande Panda 4×4 reprendra les bases du modèle standard, tout en intégrant des modifications spécifiques pour améliorer ses capacités en tout-terrain. Si Fiat reste discret sur les détails techniques, voici les évolutions attendues :

✅ Garde au sol surélevée, permettant de mieux absorber les obstacles et de rouler sur des terrains accidentés.

✅ Protections de châssis renforcées, notamment pour protéger le moteur et les soubassements sur les chemins non goudronnés.

✅ Boucliers redessinés avec un look plus robuste, intégrant des protections en plastique et des élargisseurs d’ailes.

✅ Pneus adaptés aux chemins de terre et à la neige, pour une meilleure motricité en conditions difficiles.

Côté design, Fiat pourrait s’inspirer de l’esthétique iconique de la Panda 4×4 des années 80, tout en adoptant des lignes modernes et musclées qui rappellent les petits SUV urbains actuels.

L’idée serait donc de proposer un véhicule compact, agile et pratique, idéal aussi bien pour les trajets urbains que pour les escapades en pleine nature.

Quelle motorisation pour le Grande Panda 4×4 ?

L’une des principales interrogations autour du Fiat Grande Panda 4×4 concerne son groupe motopropulseur. Fiat n’a pas encore confirmé s’il s’agira d’un modèle thermique, hybride ou 100 % électrique, mais plusieurs options sont sur la table.

🔋 Une version hybride légère pour plus d’accessibilité

Le Fiat Grande Panda classique est déjà proposé avec une motorisation hybride légère , combinant un moteur essence et un petit système d’électrification.

est déjà proposé avec une , combinant un moteur essence et un petit système d’électrification. Cette technologie permettrait au Panda 4×4 de conserver un prix abordable tout en réduisant la consommation et les émissions.

de tout en réduisant la consommation et les émissions. Avec une transmission intégrale optimisée, cette version serait idéale pour les conducteurs cherchant un petit 4×4 économique et pratique.

⚡ Une version électrique en réflexion ?

Fiat a également lancé une version électrique du Grande Panda , avec une batterie offrant environ 300 km d’autonomie .

, avec une batterie offrant environ . Une variante 4×4 électrique pourrait être envisagée, intégrant un deuxième moteur électrique à l’arrière pour offrir une transmission intégrale sans arbre de transmission.

pourrait être envisagée, intégrant un pour offrir une transmission intégrale sans arbre de transmission. Cependant, cette option risquerait d’augmenter le prix du véhicule, rendant l’électrique moins compétitif face aux alternatives thermiques du marché.

Fiat devra donc trouver le bon équilibre entre performance, autonomie et accessibilité pour que le Grande Panda 4×4 reste fidèle à l’esprit du modèle original : une voiture tout-terrain simple, robuste et abordable.

Un modèle qui peut conquérir l’Europe ?

Avec cette future version 4×4, Fiat pourrait bien répondre à un vrai besoin sur le marché européen : proposer une alternative aux petits véhicules tout-terrain abordables, un segment où les options sont limitées.

Fiat Grande Panda 4×4 vs la concurrence

📌 Suzuki Jimny : modèle tout-terrain iconique, mais très limité sur le marché européen en raison des restrictions d’émissions (désormais vendu en utilitaire uniquement).

📌 Dacia Duster 4×4 : une alternative plus spacieuse et polyvalente, mais à un prix supérieur.

📌 Jeep Avenger 4xe (futur modèle hybride 4×4) : une alternative plus premium, mais qui risque d’être bien plus chère.

En combinant design compact, capacités tout-terrain et prix compétitif, la Fiat Grande Panda 4×4 pourrait séduire :

✅ Les conducteurs en zones rurales et montagneuses, où une petite voiture 4×4 est souvent plus pratique qu’un gros SUV.

✅ Les amateurs d’aventure, cherchant un véhicule polyvalent pour les loisirs en plein air.

✅ Les fans de la Panda 4×4 originale, qui attendent une nouvelle génération fidèle à l’esprit du modèle.

À quand une annonce officielle ?

Fiat n’a pas encore confirmé la date de lancement de cette version 4×4, mais son PDG a clairement indiqué que le projet était en cours d’étude. Il est probable que l’on en sache plus d’ici 2025, avec une possible commercialisation en 2026.