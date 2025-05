600 chevaux pour aller surfer : Le Lexus LX concept qui réinvente le SUV d’aventure

Lexus n’en finit pas d’explorer de nouveaux territoires avec ses concepts automobiles. Cette fois, la marque japonaise s’attaque au monde du surf et des sports nautiques avec une version unique de son célèbre SUV de luxe, le Lexus LX 600. Baptisé LX Surf Concept, ce véhicule a été conçu pour répondre aux besoins des amateurs de surf et d’aventures en plein air, sans faire de compromis sur le confort et le prestige propre à Lexus.

Ce modèle inédit a été dévoilé dans le cadre du partenariat entre Lexus et la World Surf League (WSL). L’objectif ? Associer l’image de la marque à un mode de vie dynamique et aventureux, où le luxe rencontre l’exploration. Bien que le LX Surf Concept ne soit pas destiné à la production en série, il démontre la capacité de Lexus à transformer un SUV haut de gamme en un véritable véhicule d’expédition taillé pour la plage et les routes escarpées.

Un design extérieur robuste et adapté aux surfeurs

Le Lexus LX Surf Concept se distingue immédiatement par sa peinture exclusive bleue mate, un choix esthétique audacieux qui évoque l’univers marin. Ce coloris est contrasté par un toit blanc et des accents noirs qui renforcent l’allure sportive et baroudeuse du véhicule.

Pour faire face aux environnements les plus exigeants, Lexus a apporté plusieurs modifications techniques et esthétiques :

Extensions d’ailes élargies, offrant un look plus agressif et une meilleure protection contre le sable et la boue.

Jantes spécifiques de 20 pouces, chaussées de pneus tout-terrain de 33 pouces pour une meilleure adhérence sur tous types de terrains.

Structure tubulaire externe, intégrant une échelle latérale pour un accès facile au toit. Cette structure permet d’arrimer solidement plusieurs planches de surf, mais aussi d’installer une tente de toit pour les longs séjours en pleine nature.

Avec ces ajustements, le LX Surf Concept devient bien plus qu’un simple SUV de luxe : il se transforme en un véritable compagnon d’exploration, capable d’accompagner les surfeurs dans leurs aventures les plus extrêmes.

Un intérieur réaménagé pour le surf et le confort

Si le Lexus LX Surf Concept conserve le luxe et le raffinement caractéristiques de la marque, il se dote également d’un habitacle réaménagé pour répondre aux besoins spécifiques des surfeurs et des aventuriers. L’objectif de cette transformation est clair : optimiser l’espace de chargement tout en garantissant un confort absolu.

Parmi les principales améliorations, on retrouve :

Une plateforme coulissante dans le coffre, facilitant l’accès aux équipements et permettant d’organiser l’espace efficacement.

Des tiroirs de rangement intégrés, idéaux pour stocker les combinaisons, la wax et les accessoires de surf.

Un espace spécialement conçu pour l’entretien des planches, avec un revêtement anti-humidité et des supports adaptés.

Une glacière Dometic de grande capacité, parfaite pour garder boissons et aliments frais après une session de surf.

Malgré ces modifications, le Lexus LX Surf Concept conserve un habitacle haut de gamme, avec des finitions en cuir premium et un système multimédia de dernière génération, garantissant un confort optimal, même en pleine nature.

Motorisation et potentiel du concept

Si Lexus n’a pas apporté de modifications mécaniques majeures à son LX Surf Concept, le modèle reste basé sur le Lexus LX 600, équipé d’un moteur V6 biturbo de 3,4 litres développant 409 chevaux. Cette motorisation offre un équilibre parfait entre puissance et efficacité, permettant au SUV d’affronter aussi bien les longues routes côtières que les chemins escarpés menant aux meilleurs spots de surf.

Grâce à ses pneus tout-terrain et à son système de transmission intégrale optimisé, le LX Surf Concept est capable de s’adapter à tous types de terrains, offrant aux surfeurs une liberté totale pour explorer de nouveaux horizons.

Cependant, ce concept ne sera pas commercialisé. Lexus le présente avant tout comme une vitrine de son savoir-faire en matière de personnalisation et d’innovation, démontrant ainsi sa capacité à créer des véhicules adaptés aux styles de vie les plus variés.

Avec ce projet, Lexus renforce son image de marque premium capable d’allier luxe et fonctionnalité, tout en affirmant son engagement envers le monde du surf à travers son partenariat avec la World Surf League.