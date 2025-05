BMW s’allie à Tesla contre l’UE : La guerre des taxes avec la Chine s’intensifie

La bataille commerciale entre l’Europe et la Chine autour des véhicules électriques prend une nouvelle ampleur. BMW, Tesla, et plusieurs grands constructeurs chinois comme BYD, Geely et SAIC ont déposé un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne pour contester les surtaxes imposées par Bruxelles sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

Ces taxes, pouvant atteindre 35,3 %, visent à compenser les subventions massives accordées par Pékin à ses constructeurs, accusées de fausser la concurrence. Mais pour BMW et Tesla, cette décision risque d’aggraver les tensions commerciales et de renchérir les prix des véhicules électriques en Europe.

Parmi les arguments avancés :

Une atteinte au libre-échange et aux règles du commerce international.

et aux règles du commerce international. Un risque de représailles chinoises , qui pénaliserait les exportations européennes, notamment des marques allemandes.

, qui pénaliserait les exportations européennes, notamment des marques allemandes. Une hausse des coûts pour les consommateurs, alors que l’UE cherche à accélérer l’électrification du marché automobile.

Les surtaxes européennes sur les véhicules électriques chinois : une guerre commerciale ?

L’Union européenne justifie ces surtaxes par une enquête sur les subventions massives accordées par la Chine à ses constructeurs automobiles, qui leur permettent de proposer des prix bien inférieurs à ceux des marques européennes. Ces mesures de protectionnisme économique visent à protéger l’industrie locale face à une montée en puissance rapide des véhicules chinois, notamment ceux de BYD, NIO et Xpeng.

Mais cette décision impacte également des constructeurs européens comme BMW, qui produit certains de ses modèles en Chine, notamment le BMW iX3 et la MINI Cooper électrique. Ces modèles sont désormais soumis à un droit de douane additionnel de 20,7 %, ce qui pourrait nuire à leur compétitivité en Europe.

Cette situation illustre un équilibre fragile :

L’Europe veut protéger son industrie, mais risque de freiner l’essor des véhicules électriques en augmentant leur coût.

Les marques européennes sont prises entre deux feux, car elles exportent massivement vers la Chine et redoutent des mesures de rétorsion.

La question est donc de savoir si cette politique profite réellement aux consommateurs européens ou si elle risque, au contraire, de freiner la transition énergétique en rendant les véhicules électriques plus coûteux.

Les craintes des constructeurs face aux représailles chinoises

Si les surtaxes européennes visent à protéger les constructeurs locaux face à la montée des marques chinoises, elles pourraient également provoquer une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles. La Chine pourrait riposter en imposant des taxes supplémentaires sur les véhicules européens, mettant en péril les intérêts des constructeurs allemands, très présents sur ce marché.

Les marques comme BMW, Mercedes et Volkswagen réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires en Chine, où elles exportent leurs modèles haut de gamme. Une augmentation des droits de douane sur les voitures européennes vendues en Chine pourrait donc affecter directement leurs ventes et fragiliser leur position sur un marché stratégique.

Cette menace de représailles inquiète particulièrement BMW, qui a fait de la Chine un centre de production majeur pour certains de ses modèles électriques, notamment le BMW iX3 et les MINI électriques. Un conflit commercial entre l’UE et la Chine pourrait obliger la marque à revoir sa production et ses circuits d’approvisionnement, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires et des retards.

De son côté, le gouvernement chinois a déjà exprimé son mécontentement face aux mesures européennes, laissant entendre que des mesures de rétorsion pourraient être mises en place rapidement. En réponse, plusieurs industriels européens appellent à un dialogue entre l’UE et la Chine, afin d’éviter une guerre commerciale qui pourrait ralentir la transition électrique et fragiliser les acteurs du secteur.

Quelles conséquences pour l’industrie automobile et les consommateurs ?

Les tensions entre l’Europe et la Chine pourraient avoir un impact direct sur les prix des véhicules électriques. Si les surtaxes européennes sont maintenues, les modèles importés de Chine (comme ceux de BYD, MG, NIO ou XPeng) pourraient devenir nettement plus chers, réduisant ainsi leur compétitivité sur le marché européen.

En parallèle, une riposte chinoise pourrait pénaliser les constructeurs européens, les obligeant à répercuter d’éventuels surcoûts sur leurs propres véhicules, qu’ils soient fabriqués en Chine ou non. Cette situation fragiliserait le marché européen, où la demande pour les voitures électriques reste encore sensible aux variations de prix.

Voici les principaux scénarios possibles :

Si l’UE maintient ses surtaxes, les prix des véhicules chinois augmenteraient, mais cela pourrait ralentir la transition électrique en Europe.

Si la Chine impose des représailles, BMW, Mercedes et Volkswagen pourraient souffrir d’une baisse des exportations vers la Chine, affectant leurs résultats financiers.

Si un accord est trouvé, une régulation plus équitable du marché pourrait permettre une meilleure coexistence entre les marques européennes et chinoises.

Alors que l’Europe cherche à accélérer l’électrification du parc automobile, cette guerre commerciale risque de ralentir les progrès, en rendant les véhicules électriques moins abordables pour les consommateurs. L’avenir de ce conflit dépendra donc des décisions politiques à venir et de la capacité des deux parties à trouver un compromis.