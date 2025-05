Ce SUV japonais entièrement équipé de la taille du Toyota RAV4 cache une surprise hybride

Le Jaecoo 7 PHEV marque l’arrivée d’une marque ambitieuse sur le segment des SUV hybrides rechargeables. Ce modèle, proposé à un prix compétitif de 28 000 €, ambitionne de séduire une clientèle en quête d’innovation et de performances accessibles. Originaire d’un constructeur asiatique en plein essor, le Jaecoo 7 combine des caractéristiques modernes et des technologies avancées, tout en visant une clientèle européenne de plus en plus exigeante.

Positionné parmi les SUV compacts, le Jaecoo 7 rivalise directement avec des modèles comme le Toyota RAV4 PHEV ou le Hyundai Tucson Plug-in Hybrid. Cependant, son prix agressif et son équipement de série généreux lui donnent un net avantage compétitif, notamment auprès des conducteurs sensibles au rapport qualité-prix.

Design audacieux et intérieur sophistiqué

Le design extérieur du Jaecoo 7 témoigne d’une approche audacieuse et moderne. Avec sa calandre imposante, ses lignes épurées et ses jantes en alliage distinctives, ce SUV affirme un caractère robuste et élégant. Des détails comme les feux LED effilés et des finitions chromées accentuent son allure haut de gamme, attirant immédiatement le regard.

À l’intérieur, l’habitacle du Jaecoo 7 ne déçoit pas. Les matériaux utilisés mêlent cuir synthétique, plastiques doux au toucher et éléments chromés, offrant une atmosphère premium. Le SUV est également équipé d’une technologie embarquée de pointe : un écran central tactile intuitif, une connectivité sans fil pour smartphones et une configuration audio immersive. Tout est pensé pour maximiser le confort et la praticité, que ce soit pour les trajets quotidiens ou les longs voyages.

Performances et efficacité énergétique

Le Jaecoo 7 PHEV se distingue par son système de motorisation hybride rechargeable conçu pour répondre aux besoins des conducteurs modernes. Sous le capot, il combine un moteur thermique efficace avec un moteur électrique performant, offrant une puissance totale de 258 chevaux. Cette configuration permet une conduite dynamique tout en maintenant une consommation de carburant réduite.

Mais le véritable atout du Jaecoo 7 réside dans son autonomie électrique impressionnante : jusqu’à 90 kilomètres en mode 100 % électrique, un chiffre qui dépasse de nombreux concurrents sur le marché. Ce SUV est idéal pour les trajets urbains sans émissions, tout en offrant une grande polyvalence grâce à son moteur thermique pour les longs trajets. Sa batterie, rechargeable à domicile ou sur une borne publique, garantit des temps de charge rapides pour une utilisation pratique et flexible.

De bonnes performances pour ce Jaecoo 7 efficace

Au final, la Jaecoo 7 est capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 8,5 secondes, soit 2,3 secondes de moins que la Jaecoo 7 équipée du moteur 1.6 TGDI qui, lui, doit se contenter d’une puissance de 147 ch et d’un couple de 275 Nm. Mais comme ce dernier, l’hybride rechargeable atteint une vitesse maximale de 180 km/h, bien qu’il affiche une consommation moyenne de seulement 1,0 l/100 km, un chiffre bien inférieur aux 7,5 l/100 km obtenus avec le 1.6 TGDI susmentionné lorsqu’il est équipé de la traction avant. Avec la transmission intégrale, ce chiffre passe à 8,0 l/100 km.

En plus de ses performances, de son efficacité et de son excellent équipement, la Jaecoo 7 dispose d’un intérieur spacieux, mais dans le cas de ce nouvel hybride rechargeable , la marque chinoise n’a pas révélé la capacité du coffre, qui pourrait être réduite par l’arrivée de la batterie. En attendant ce chiffre, une voiture « normale » à traction avant a une capacité de 424 litres. Et il ne serait pas déraisonnable de penser que cette hybride rechargeable se contente des 340 litres qu’elle revendique lorsqu’elle est équipée du système à quatre roues motrices. Dans ce cas, il ne figure pas parmi les meilleurs du segment.

Sans rabais ni subvention, cette Jaecoo 7 est proposée à partir de 38.482 euros.

Il s’agit de la finition Select, qui comprend déjà des équipements de série tels que des jantes de 19 pouces, un système de vision panoramique, un tableau de bord numérique de 10,25 pouces, un écran tactile de 14,8 pouces et une climatisation bizone, pour n’en citer que quelques-uns. Au-dessus, la finition Executive ajoute des sièges en cuir à réglage électrique, des sièges avant chauffants et ventilés, un toit panoramique, un hayon mains libres, un chargeur sans fil, un volant chauffant et un affichage tête haute. Le passage de la version Select à la version Executive nécessite toutefois un supplément de 4 400 euros.

Car pour que vous puissiez en tenir compte, sans compter les remises de la marque ni les différentes aides du plan Moves, cette Jaecoo 7 à mécanique hybride rechargeable coûte 38 482 euros en finition Select et 42 900 euros en finition Executive. C’est nettement plus que les 31.905 euros à partir desquels elle démarre avec le moteur 1.6 TGDI familier avec lequel elle a été vendue jusqu’à présent.

Garantie de 7 ans et une année supplémentaire pour la partie électrique

Il n’en va pas de même pour la garantie, car le constructeur chinois est tellement confiant dans le Jaecoo 7 qu’il offre une garantie de 7 ans ou 150’000 kilomètres. La batterie et les composants mécaniques sont assurés pendant 8 ans ou 160 000 kilomètres.