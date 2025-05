70 ans après la mythique DS 19 : La révolution électrique qui réinvente le luxe français

En octobre 1955, Citroën dévoile la DS au Salon de l’Automobile de Paris. Ce lancement marque un tournant majeur dans l’histoire de l’automobile. Avec son design avant-gardiste signé Flaminio Bertoni et ses innovations techniques, la DS ne passe pas inaperçue. En seulement 15 minutes, 12 000 commandes sont enregistrées, un exploit pour l’époque.

La DS ne se contente pas d’être élégante. Elle incarne une rupture avec les conventions de l’époque, grâce à son aérodynamisme sophistiqué et ses lignes fluides. Elle devient rapidement un symbole de modernité, à la fois pour les amateurs d’automobiles et pour le grand public.

L’après-guerre voit une soif d’innovation et de progrès technique. Citroën, connu pour son audace, saisit cette opportunité pour concevoir un modèle unique. L’objectif ? Proposer une voiture capable de répondre aux attentes d’un monde en pleine transformation. La DS, avec ses caractéristiques futuristes, symbolise cette vision.

Une révolution technologique sans précédent

La Citroën DS est bien plus qu’une voiture élégante ; elle est une vitrine technologique. Parmi ses innovations les plus marquantes figure la suspension hydropneumatique, une première mondiale. Ce système révolutionnaire offre un confort de conduite inégalé en absorbant les chocs de manière fluide, quelle que soit la qualité de la route.

Autre innovation phare : les freins à disque, qui assurent une meilleure sécurité, ainsi que la direction assistée, facilitant la maniabilité du véhicule. Ces avancées font de la DS une pionnière, plaçant Citroën à la pointe de l’industrie automobile.

Une voiture en avance sur son époque

À l’époque, ces innovations étaient non seulement rares, mais parfois même jugées inutiles par les concurrents. Pourtant, elles ont redéfini les attentes des consommateurs, posant les bases des standards modernes. La DS devient un modèle d’excellence, copiée mais rarement égalée.

Après le succès fulgurant de la DS originelle, Citroën a continué à développer son héritage en lançant des modèles qui perpétuent son esprit d’innovation. La DS21, introduite en 1967, est équipée d’un moteur plus puissant et d’un système de phares directionnels révolutionnaires, offrant une meilleure visibilité de nuit.

Avec le temps, la DS s’impose comme un symbole de statut social. Utilisée par des chefs d’État comme Charles de Gaulle, elle devient une voiture emblématique, associée au raffinement et au progrès. Son design intemporel et ses technologies avant-gardistes continuent d’influencer les modèles Citroën bien après l’arrêt de sa production en 1975.

La naissance de DS Automobiles

En 2014, l’héritage de la DS prend une nouvelle dimension avec la création de DS Automobiles, une marque dédiée au luxe et à l’innovation. Inspirée par l’esprit de la DS originelle, cette nouvelle entité s’impose comme un acteur clé du segment premium, alliant tradition et modernité. Son objectif : perpétuer l’ADN révolutionnaire de la DS tout en relevant les défis du XXIᵉ siècle.

Fidèle à son esprit d’avant-garde, DS Automobiles se distingue aujourd’hui par son engagement en faveur de l’électrification. Avec des modèles comme la DS 3 E-Tense et la DS 7 Crossback E-Tense, la marque propose une gamme complète de véhicules électriques et hybrides rechargeables, alliant performance, luxe et respect de l’environnement.

L’objectif est clair : devenir une marque 100 % électrique d’ici 2024. Cette stratégie s’inscrit dans une volonté de réduire l’empreinte carbone tout en offrant une expérience de conduite exceptionnelle. L’innovation reste au cœur de la vision de DS Automobiles, avec des technologies avancées telles que des batteries à haute autonomie et des systèmes d’assistance à la conduite.

Pour DS Automobiles, le futur passe par une réinvention des codes du luxe. Les matériaux utilisés, comme le cuir recyclé et les finitions artisanales, témoignent d’un engagement à combiner durabilité et élégance. Cette philosophie illustre comment DS Automobiles transforme le secteur automobile, en conciliant innovation et responsabilité écologique.