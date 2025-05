Sobriété record et prix canon : Le SUV hybride japonais qui change la donne en 2025

Suzuki ne fait pas dans la demi-mesure avec son nouveau S-Cross 2025. Ce SUV de 4,3 mètres concentre tout le savoir-faire japonais en matière d’efficience : une motorisation hybride dernière génération qui ne consomme que 5,4L/100km, le précieux label ECO, et un prix d’attaque qui fait pâlir la concurrence. Au-delà des chiffres, c’est tout un segment qui pourrait être bouleversé par cette proposition sans compromis.

Parmi les nouveautés, le modèle 2025 introduit des finitions améliorées, un design extérieur plus robuste avec une calandre redessinée, et des phares LED qui lui confèrent une signature lumineuse distinctive. À l’intérieur, l’espace est optimisé pour offrir plus de confort aux passagers, notamment grâce à des sièges ergonomiques et des matériaux de meilleure qualité.

Doté de la technologie hybride légère (MHEV), le S-Cross mise sur l’efficacité énergétique et le respect de l’environnement, tout en restant accessible en termes de prix.

Motorisation hybride légère et performances

Sous le capot, le Suzuki S-Cross 2025 est équipé d’un moteur essence 1.4 BoosterJet de 129 ch, associé à un système hybride léger (MHEV) de 48V. Cette combinaison offre une puissance maximale de 129 chevaux et un couple de 235 Nm, garantissant une conduite réactive et agréable.

Le système hybride améliore non seulement les performances, mais aussi la consommation de carburant. Avec une moyenne de 5,4 l/100 km, le S-Cross se place parmi les SUV les plus économiques de sa catégorie. De plus, les émissions de CO2 sont limitées à 122 g/km, ce qui lui permet d’obtenir l’étiquette ECO, un avantage pour circuler dans les zones à faibles émissions.

Grâce à sa plateforme robuste et à son système AllGrip Select en option, le S-Cross peut s’adapter à différents types de terrains, faisant de lui un SUV polyvalent aussi bien en ville qu’en dehors des sentiers battus.

Équipements, connectivité et sécurité

Le Suzuki S-Cross 2025 s’impose comme un SUV connecté et sécurisé grâce à une panoplie d’équipements modernes. L’intérieur est dominé par un écran tactile de 9 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, permettant une intégration fluide des smartphones. Le système de navigation intégré et les commandes vocales simplifient encore plus l’expérience utilisateur.

Côté confort, le S-Cross est équipé de sièges chauffants, d’une climatisation automatique et d’un toit panoramique, créant une ambiance agréable pour les longs trajets. L’espace de chargement est également un point fort, avec un coffre de 430 litres, extensible grâce à une banquette arrière rabattable.

En termes de sécurité, Suzuki a intégré les dernières avancées en matière d’assistance à la conduite, notamment :

Régulateur de vitesse adaptatif , pour maintenir automatiquement la distance avec le véhicule précédent.

, pour maintenir automatiquement la distance avec le véhicule précédent. Alerte de franchissement de ligne , pour éviter les sorties de voie involontaires.

, pour éviter les sorties de voie involontaires. Caméra 360° , idéale pour faciliter les manœuvres en milieu urbain.

, idéale pour faciliter les manœuvres en milieu urbain. Détecteurs d’angle mort, assurant une sécurité accrue lors des dépassements.

Ces systèmes permettent au S-Cross de répondre aux attentes des familles et des conducteurs soucieux de voyager en toute sérénité.

Suzuki S-Cross 2025 : Technologie, sécurité et une offre imbattable

Le Suzuki S-Cross 2025 est maintenant en vente avec deux moteurs et trois niveaux de finition. Les prix indiqués dans cet article incluent déjà les remises de marque. En outre, 1 450 euros supplémentaires doivent être soustraits de chacun d’entre eux en cas de financement. En outre, la version d’entrée de gamme 1.4T S1 MHEV bénéficie d’un supplément de 1.000 euros pour la campagne de lancement, valable uniquement jusqu’en septembre. Le S-Cross 1.4T S1 MHEV est donc disponible pour un peu plus de 24.390 euros après déduction d’une remise de 4 500€ sur le tarif TTC.

De série, le S-Cross est équipé d’une prise 12V dans le coffre, de capteurs de stationnement arrière, d’un démarrage par bouton-poussoir, de phares LED, d’un combiné d’instruments de 4,2 pouces, d’un système multimédia de 9 pouces, d’une caméra de recul et d’un système de sécurité avancé DSBSII, entre autres.