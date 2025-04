Le patron de Citroën brise un rêve : La 2CV électrique n’arrivera jamais

Pendant plusieurs semaines, une vague de spéculations a agité le monde automobile autour d’un possible retour du légendaire Citroën 2CV, cette fois en version électrique. Icône de simplicité et d’accessibilité, la 2CV avait marqué des générations en tant que symbole de mobilité abordable et durable pour son époque. L’idée d’une version électrique moderne, adaptée aux enjeux actuels de transition écologique, avait tout pour séduire.

Des visuels conceptuels non officiels circulaient sur Internet, attisant la curiosité et l’enthousiasme des passionnés de la marque. Certains imaginaient même un véhicule compact, léger, et doté de performances électriques accessibles, dans l’esprit des citadines modernes telles que la Citroën Ami. Cette rumeur semblait plausible, au point que beaucoup voyaient ce modèle comme un concurrent potentiel dans le segment des petites voitures électriques.

Le démenti du PDG de Citroën

Cependant, l’enthousiasme a été rapidement freiné par les déclarations de Thierry Koskas, PDG de Citroën. Lors d’une interview accordée à Auto Express, il a clairement écarté l’idée d’un retour de la 2CV que « personne n’a vu », a-t-il déclaré à Auto Express. Selon lui, Citroën préférait “regarder vers l’avant” plutôt que revisiter des modèles iconiques du passé.

Koskas a également souligné que, bien que le patrimoine de Citroën soit riche, la stratégie actuelle de la marque est de développer des véhicules qui répondent aux besoins des consommateurs modernes, notamment des voitures électriques abordables et fonctionnelles. Il n’a toutefois pas complètement exclu la possibilité qu’un hommage à l’histoire de la marque puisse être envisagé à l’avenir, mais ce n’est pas une priorité pour le moment.

Une stratégie tournée vers l’avenir

Au lieu de revisiter son passé avec un 2CV électrique, Citroën a choisi de se concentrer sur des projets tournés vers l’avenir, notamment dans le domaine des véhicules électriques. Thierry Koskas a affirmé que la marque préfère investir dans des véhicules familiaux innovants et abordables, destinés à répondre aux attentes des consommateurs modernes, tout en rivalisant avec les constructeurs chinois qui dominent ce segment grâce à leurs prix compétitifs.

Citroën travaille également sur le développement de concepts qui élargiraient son positionnement au-delà du segment des citadines compactes, en explorant des segments supérieurs. Ce choix stratégique vise à renforcer l’identité de la marque comme un constructeur audacieux et visionnaire, prêt à relever les défis posés par la transition écologique et les besoins changeants du marché.

Parmi les véhicules déjà emblématiques de cette stratégie, on retrouve la Citroën ë-C4 X, une voiture électrique qui combine praticité, design et autonomie, à un prix accessible. Ces modèles incarnent la volonté de Citroën de proposer des solutions pragmatiques et durables, adaptées à un large public.