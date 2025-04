Le MG Majestor 4×4, dévoilé en janvier 2025, est le dernier-né de la marque chinoise MG, conçu pour rivaliser avec les SUV de grande taille les plus prisés du marché. Avec une longueur de plus de 5 mètres, il surpasse en gabarit la plupart des modèles de sa catégorie, tout en s’imposant par son design robuste et moderne.

Construit sur un châssis en échelle, une caractéristique rare dans les SUV récents, le Majestor combine les avantages d’un véhicule polyvalent pour les trajets urbains et les capacités nécessaires pour affronter des terrains accidentés. Sa garde au sol élevée et ses lignes musclées témoignent de son orientation tout-terrain, tandis que ses finitions soignées et son look contemporain en font une option attrayante pour les conducteurs exigeants.

Conçu principalement pour le marché indien, où les SUV robustes sont très demandés, le MG Majestor pourrait également séduire une clientèle européenne en quête d’un 4×4 imposant et technologique. Bien que sa commercialisation en Europe ne soit pas encore confirmée, son prix de départ estimé à environ 45 000 euros laisse entrevoir une option compétitive.

Design extérieur et intérieur : entre élégance et fonctionnalité

Le MG Majestor 4×4 se distingue par son design extérieur audacieux, dominé par une calandre verticale imposante, des phares LED aux lignes agressives, et des passages de roues prononcés. Ces éléments, combinés à des jantes tout-terrain et une garde au sol généreuse, renforcent son aspect robuste.

L’intérieur, quant à lui, est conçu pour offrir un confort haut de gamme. Avec des matériaux de qualité supérieure, un agencement spacieux et des technologies embarquées dernier cri, le Majestor vise à satisfaire les attentes des familles modernes. Parmi les équipements notables :

Un écran tactile central de 14 pouces , compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Un tableau de bord numérique , offrant des informations personnalisables.

, offrant des informations personnalisables. Sièges en cuir ventilés et chauffants, garantissant un confort optimal quelles que soient les conditions climatiques.

L’habitacle propose une configuration 7 places, idéale pour les longs trajets en famille ou entre amis, avec des sièges arrière rabattables pour maximiser l’espace de chargement.

Performances et capacités tout-terrain : un 4×4 taillé pour l’aventure

Le MG Majestor 4×4 n’est pas qu’un SUV au design impressionnant, il est aussi conçu pour relever des défis hors route. Propulsé par un moteur diesel de 2.0 litres développant jusqu’à 215 chevaux, le Majestor offre des performances robustes, parfaitement adaptées aux besoins des aventuriers.

Son châssis en échelle, un choix de conception rare dans les SUV modernes, confère au Majestor une résistance exceptionnelle sur les terrains accidentés. La transmission intégrale intelligente permet une répartition optimale de la puissance entre les roues, offrant une adhérence exceptionnelle dans des conditions variées, qu’il s’agisse de boue, de sable ou de neige.

Côté confort, le système de suspension avancé absorbe efficacement les irrégularités du sol, tandis que le mode tout-terrain offre des réglages spécifiques pour les surfaces difficiles. Avec une capacité de remorquage impressionnante et une garde au sol élevée, le MG Majestor se positionne comme un choix incontournable pour les amateurs de conduite tout-terrain.

Marché cible et perspectives : vers une commercialisation internationale ?

Bien que le MG Majestor 4×4 soit initialement destiné au marché indien, son concept pourrait séduire une clientèle internationale. En Europe, le segment des grands SUV tout-terrain connaît une demande croissante, et MG pourrait tirer parti de son positionnement stratégique en proposant ce modèle sur d’autres marchés.

Avec un prix de départ estimé à 45 000 euros, le Majestor se place de manière compétitive face à des modèles concurrents tels que le Toyota Land Cruiser ou le Ford Everest. Son rapport qualité-prix, associé à des équipements modernes et à une motorisation puissante, pourrait en faire une alternative attrayante pour les consommateurs européens.

Cependant, des défis subsistent, notamment en matière de réglementations environnementales strictes en Europe. Une version hybride ou électrifiée pourrait être envisagée pour répondre à ces exigences et élargir sa portée sur le marché.