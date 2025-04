La légende d’Opel fait son retour : Un SUV hybride 7 places à prix canon pour 2025

Après des années d’absence, l’Opel Frontera fait son grand retour en 2025, cette fois dans le segment des SUV compacts. Autrefois connu pour ses capacités tout-terrain, ce modèle emblématique se réinvente pour répondre aux besoins des conducteurs modernes en combinant polyvalence, modularité et motorisations écologiques.

Proposé en configurations 5 ou 7 places, le nouveau Frontera offre une flexibilité rare dans cette catégorie de véhicules. Avec son espace intérieur bien pensé et ses sièges modulables, il s’adresse aussi bien aux familles qu’aux amateurs de SUV pratiques et économiques. Ce repositionnement vise à rendre l’Opel Frontera 2025 attractif pour un large éventail de consommateurs, tout en conservant l’ADN robuste qui a fait sa réputation.

Cette réinvention du Frontera s’inscrit dans la stratégie globale d’Opel, qui cherche à offrir des véhicules abordables, polyvalents et adaptés aux nouvelles exigences de mobilité durable. Disponible en deux motorisations écologiques, ce SUV compact redéfinit ce que signifie rouler intelligemment.

Des motorisations adaptées à la mobilité moderne

L’Opel Frontera 2025 propose deux options de motorisation, parfaitement alignées avec les besoins actuels des conducteurs et les réglementations environnementales. Ces motorisations combinent performance, efficacité énergétique et respect de l’environnement.

Version hybride légère (Hybrid)

Dotée d’un moteur de 136 chevaux, la version hybride légère bénéficie d’un système électrique 48 volts qui améliore la consommation de carburant et réduit les émissions. Associée à une transmission automatique, cette version offre une conduite fluide et réactive, idéale pour un usage quotidien. Elle arbore également le label écologique ECO, rendant ce modèle attractif pour ceux qui souhaitent réduire leur empreinte carbone tout en conservant une certaine autonomie sur les longs trajets.

Version électrique

La version entièrement électrique du Frontera se distingue par son moteur de 113 chevaux, conçu pour les trajets urbains et périurbains. Avec son label Zéro Émissions, cette variante reflète l’engagement d’Opel envers la mobilité durable. Bien qu’elle soit plus orientée vers les courts trajets, elle promet un fonctionnement silencieux et une expérience de conduite moderne, tout en minimisant les coûts d’exploitation.

Ces deux options permettent à l’Opel Frontera de répondre aux attentes variées des consommateurs, qu’ils recherchent une solution écologique ou une voiture polyvalente pour un usage quotidien.

Un intérieur modulable et pratique

L’Opel Frontera 2025 se distingue par un intérieur spacieux et modulable, pensé pour répondre aux besoins des familles modernes et des aventuriers. Proposé en configuration 5 ou 7 places, il s’adapte à une grande variété de situations, des trajets quotidiens aux escapades en groupe.

Avec une capacité de coffre de 460 litres, le Frontera offre un espace de chargement généreux, rivalisant avec certains SUV de plus grande taille. Les sièges arrière peuvent être repliés pour augmenter considérablement la capacité de chargement, permettant ainsi de transporter des objets encombrants sans difficulté. Dans la version 7 places, les sièges supplémentaires sont pratiques pour les trajets ponctuels avec des passagers supplémentaires, tout en étant facilement escamotables pour libérer de l’espace.

Les matériaux utilisés à l’intérieur reflètent l’engagement d’Opel envers la praticité et la durabilité. Les surfaces sont résistantes et faciles à nettoyer, idéales pour une utilisation familiale ou en extérieur. L’ajout d’un écran tactile central intuitif et d’une connectivité compatible avec Android Auto et Apple CarPlay complète l’expérience utilisateur, en rendant le véhicule à la fois moderne et fonctionnel.

Un prix compétitif pour séduire le marché des SUV compacts

L’un des principaux atouts de l’Opel Frontera 2025 réside dans son tarif attractif. La version hybride légère est disponible à partir de 23 000 euros, un prix compétitif qui en fait une option accessible dans le segment des SUV compacts. Ce positionnement tarifaire est conçu pour séduire les familles et les conducteurs à la recherche d’un véhicule à la fois abordable et polyvalent.

Malgré son prix contenu, l’Opel Frontera offre des caractéristiques habituellement réservées à des modèles plus haut de gamme, comme des motorisations écologiques, une modularité intérieure avancée et des technologies modernes. Cette stratégie de rapport qualité-prix élevé renforce son attractivité face à des concurrents comme le Renault Captur ou le Peugeot 2008.

En proposant des versions hybride et électrique à des tarifs compétitifs, Opel élargit son audience et consolide sa position sur le marché des SUV compacts. Ce modèle pourrait bien devenir un choix incontournable pour les conducteurs soucieux de combiner économie, praticité et durabilité.